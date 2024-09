Kvůli nedostatku novostaveb mají v současnosti zelenou rekonstrukce starých bytů. Tato garsonka ale vsadila na barvy, které odkazují na jeden ze symbolů českého státu.

Potenciál na nápaditý byt objevil architekt v secesním domě v Praze už v roce 2020, samotná proměna garsonky proběhla loni. Kromě Jakuba Žohy z ateliéru New Architecture se na ní podílely architektka Alena Füllsacková a interiérová designérka Marianna Zawolek. Projekt přihlásili do soutěže Interiér roku 2023 a zvítězili v kategorii Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení (vybavení bytu stálo 385 000 Kč).

Dva v jednom

Původně zde byla kuchyň s komorou, pak prostor sloužil jako ordinace. Dnes jde o garsonku s plochou 35 m², k níž patří velká terasa směřující do vnitrobloku. Právě terasa a přirozeně dopadající světlo do interiéru architekta zaujaly natolik, že se současně stal investorem.

close info Iveta Kulhavá zoom_in Patro se skládá ze dvou pootočených desek, každá má jinou světlou výšku. Pootočení vyřešilo i problém s úhly, jež nejsou všude pravoúhlé

Dům nedávno prošel rekonstrukcí, což byla výhoda – mohl mluvit do změn dispozice bytu. Kde to šlo, tam se odstranily příčky, kromě vchodových dveří najdete v garsonce už jen jedny další, vedou do koupelny s toaletou.

Inspirace z cest

Autor zmiňuje, že odvahu k výrazným barvám načerpal při cestách po Jižní Americe a Mexiku. „Už dlouho mám v oblibě modrou, ale teprve na jiném kontinentu jsem objevil pestré používání barev. Byla to úplně jiná zkušenost, než na co jsme zvyklí v Evropě,“ vypráví.

close info Iveta Kulhavá zoom_in Pohled do interiéru garsonky v barvách trikolory

Barvy trikolory uplatnil v celých plochách. Výrazná červená tak vítá příchozí hned u vstupu v podobě výmalby stěn, dominantní modrá se využila na pobytové patro. Interiérem se prolínají i v detailech. Jejich sytost vyvažuje bílá a šedá, útulnost podporuje dubové dřevo na podlaze hlavního obytného prostoru (v chodbě a koupelně je z praktických důvodů dlažba).

Hrátky s úhly a výškou

Elegantní proměna garsonky je daná několika faktory. Patří k nim situování většiny úložných prostor do chodby, účelné použití mobilního nábytku a vytvoření pobytového patra díky výšce stropu 3,6 metru. „Aby bydlení neztratilo na vzdušnosti, rozhodl jsem se pro patro tvořené dvěma pootočenými deskami položenými na sobě. Je vyrobené z oceli, zajišťuje dostatečnou pevnost a přitom vypadá subtilně,“ vysvětluje Jakub Žoha.

Každá část patra má jinou světlou výšku: u spaní 1,2 m, u plochy zamýšlené jako pracovna 1,4 m. Kdo nechce šplhat po žebříku, může vystoupat po modrém konzolovém schodišti, které má madlo jen z jedné strany, proto architekt navrhl delší schodišťové stupně (70 cm) kvůli bezpečnějšímu pohybu. Schody mohou sloužit také jako police, a když bude třeba, místo pod nimi lze využít pro další úložný prostor.

Nábytkový mix

Vybavení, nábytek a doplňky jsou kombinací nového se starým. Například kuchyň a rozkládací pohovka pocházejí z Ikey, naopak jídelní stůl a židle představují vzpomínku na architektovi prarodiče, stačilo je zrenovovat. Totéž platí pro staré křeslo, které doplňují designové odkládací stolky značky Kartell. Na stěně v lomu schodiště visí originální police z oceli a dřeva od Kare Design.

Výzva a posilovna

„Velkou výzvou bylo pobytové patro. Řešil jsem statiku, pak výrobu a nakonec lakování do modré barvy. Venkovní terasa mi zase nabídla posilovnu, když jsem přeskládal dlažbu s použitím výškově stavitelných terčů tak, aby měla různé úrovně,“ uvádí Jakub Žoha.

Pocitové prodloužení interiéru do exteriéru podporuje zadní stěna terasy, ta se obložila modře natřenými dřevěnými latěmi. Zelenou otázku architekt vyřešil ekonomicky i ekologicky – na dlažbě jsou položené kazety s předpěstovanými rozchodníky, které se v zahraničí často používají na užitkové stavby jako přístřešky na kola, zastávky, ale i jako zelené střechy domů.

close info Iveta Kulhavá zoom_in Zadní část terasy převzala roli venkovního obývacího pokoje. Na dlažbě jsou volně položené kazety s rozchodníky, zadržující dešťovku

Suchomilné rozchodníky vydrží dlouho bez zalévání a kazety, v nichž jsou vysazené, zadržují dešťovou vodu. Jakub Žoha přiznává: „Toto řešení jsem použil poprvé a těším se, že budu moci pozorovat, jak tento systém funguje.“

Interiér roku: Soutěž, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže. S vítězi kategorií, finalisty i nejzajímavějšími soutěžícími proto postupně čtenáře seznamujeme také na našich internetových stránkách www.dumazahrada.cz.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 8/2024.