Který sprchový kout je pro vás ten pravý? Podle čeho si vybírat umyvadlo? Proč je lepší kvalitní umyvadlová baterie a jak ji poznat? A co vana, ještě se vyplatí? O koupelnách víme vše, čtěte dál.

Současné koupelny nejsou jen na hygienu těla, ale i duše. Mnohdy jde o jediné místo v bytě, kde se dá nerušeně relaxovat. Nebojte se velikosti, hezky a prakticky se dá zařídit každá, i malá koupelna.

Stačí si podle našich rad vybrat umyvadlo, sprchový kout, vanu, koupelnový nábytek, vodovodní baterie a obklady i dlažbu.

Omrkněte další nápady ve videu "malá koupelna 20x jinak":

Zdroj: Youtube

1. Jak vybrat umyvadlo

close info Jika zoom_in Umyvadlo na desku, kterou může nahradit koupelnový nábytek, patří mezi populární řešení

Dnes je nejoblíbenější umyvadlo na desku, ale kdo ví, jak to bude za pár let. Aktuálně se totiž více objevují umyvadla s odkládacím prostorem. Vlastně to, co už tady bylo, jen v moderní verzi. Ale také 2 v 1 - umyvadlo integrované v desce. Kromě typu umyvadla vybírejte i jeho velikost, materiál a povrchové úpravy.

2. Řešíme sprchový kout

close info Jika zoom_in Podívejte se, jak koupelnové doplňky (včetně série Jika Mio Style) dokážou proměnit koupelnu - poprvé

close info Jika zoom_in Podívejte se, jak dokážou koupelnové doplňky (včetně série Jika Mio Style) proměnit koupelnu - podruhé v černé

Vybrat sprchovou vaničku není složité, koupíte i velice nízké či takové, jež lze zabudovat do podlahy. A někdy se obejdete bez vaničky. Ale dveře nebo zástěnu sprchového koutu potřebujete vždy. Zvažte, jak a jakým směrem se budou otevírat, kvůli prostoru. I to, zda chcete sprchové dveře s rámem, nebo bez něj.

3. Sprchový kout a spádování podlahy

Kde není bariéra, tam není problém, to je jeden z důvodů, proč se přechází ke sprchovým koutům bez vaničky typu walk-in. Když neplánujete sprchovou vaničku, musí se v místě sprchování spádovat podlaha. Co to je? A platí spádování pro odtokový žlab i odtokovou výpust?

close info Los Kachlos zoom_in Obklad a dlažba Croccante od Arcana Ceramica ve stylu terazzo hezky sjednotí celou koupelnu včetně sprchového koutu bez vaničky

4. Proč je kvalitní baterie levnější

close info Siko zoom_in Vodovodní baterie v provedení růžové zlato jsou z kolekce Ravak Espirit, nábytek s dvířky s 3D efektem je ze série Savona značky Naturel, volně stojící vana je od značky SAT

Nešetřete na špatném místě a vyberte si opravdu kvalitní vodovodní baterii k umyvadlu, vždyť ji budete používat denně. Poradíme také trik, jak se dá odhadnout kvalita baterie a čím vším má být vybavená.

A navrch přidáváme ještě rady odbornice, jak se o vodovodní baterii starat, aby vám vydržela co nejdéle v dobrém stavu.

5. Nejlepší relaxace? Ve vaně

close info Ravak zoom_in Nadčasové tvary vany City Slim z akrylátu potěší v každém věku (lze ji doplnit sprchovou zástěnou)

Přestože se stále preferují sprchové kouty, koupel ve vaně nikdy nenahradí. A relaxace doma je to, co se dnes opravdu cení. Neplatí ovšem to, že nejlepší musí znamenat nejdelší vana. Řešte hlavně její tvarování, vstup usnadní integrované područky nebo si je lze opatřit dodatečně.

6. Nejlepší koupelnový nábytek

close info Hornbach zoom_in Podumyvadlové skříňky šetří prostor

Ani v malé koupelně nemůže chybět aspoň jedna skříňka, zrcadlo nebo galerie a police či háčky. Kde je místa trochu více, hodí se i vysoká skříňka. Do koupelny je nejpraktičtější závěsný nábytek, abyste omezili jeho kontakt s vodou, která se dostane na podlahu.

7. Triky se zrcadlem

close info M.B. keramika zoom_in Zrcadlo Nimco (rozměry 100 x 70 cm) je zasazené do subtilního hliníkového rámu s LED osvětlením

Velké zrcadlo se vejde i do mini koupelny, podstatné je, abyste ho neohraničovali masivním rámem. Někdy je dokonce lepší na rám zrcadla zapomenout. Použít se dají i dvě zrcadla proti sobě, stejně tak ho můžete mít naproti dveřím se skleněnou výplní, nebo naproti oknu, to vše opticky zvětšuje prostor. Ale musíte dodržet jednu zásadní věc, podívejte se do článku níže.

8. Nejlepší obklady a dlažba

close info Rako zoom_in Kombinujte různé obklady a dlažbu, například ze série Compila, už to samo o sobě vnáší do koupelny dynamiku

Přestože se v koupelně prosazují různé materiály, keramické obkládačky a dlaždice ještě nic nepřekonalo. Do vlhkého prostředí jsou nejpraktičtější. A také nejhezčí, nenajdete jiný materiál, který by dokázal nabídnout takovou škálu dekorů a velikostí.

I díky tomu obklady a dlažby slibují spoustu triků, jak zvětšit prostor, podívejte se. Například nízký strop napohled zvýšíte, když použijete obdélníkové obklady svisle (vertikálně).

Zdroj: redakce Dům&Zahrada