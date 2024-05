Vyrobte dětem balonek, který nikdy neuletí. Tady máte návod na DIY lampičku pro nejmenší

close info Möbelix

Marcela Škardová 28. 5. 2024 clock 3 minuty gallery video

Tahle lampička do dětského pokoje se bude líbit všem. Je hravá, přitom funkční a ještě můžete nechat děti vybrat barvu, kterou lampičku v podobě nafukovacího balonku natřete. Tak co, pustíte se do výroby ještě dnes?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít