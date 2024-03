Loft je většinou označován jako velkoprostorový a nečleněný prostor, který vzniká v průmyslových místech a továrních halách, přestavěných při rekonstrukci na bydlení. Nedostatkem prostoru v něm nikdo trpět nemá, útulností však zpravidla nepřekypují. Teď to může být trochu jinak.

O lofty je zájem. Nabízejí bydlení na netradičních místech, kde dříve duněly stroje, jezdily jeřáby a kouřily komíny. Pak se z původních výrobních hal vytratili dělníci a stroje, nějakou dobu mohly hledat nové výrobní uplatnění. Až došlo k rozhodnutí, že půjdou k zemi, nebo se jich někdo ujme a přestaví je na bydlení.

Chrámy industriálního stylu

Železobetonové konstrukce, betonové stěny, kabely vedoucí na stěnách a nezapuštěné pod jejich povrch. Tohle je část industriálního stylu, který naznačuje určitou nespoutanost, lásku k technice a k nějakému výrobnímu prostředí. V zahraničí (a v poslední době i v ČR) objevíte lofty s rozlohou mnoha stovek metrů. Mají třeba výtah pro auta, abyste svůj čtyřkolový klenot nemuseli nechávat v dešti na ulici, ale mohli si jej pohladit před spaním.

Zdroj: Youtube

Na takový loft potřebujete vyšší desítky milionů a čeká se na něj dost dlouho. Jste-li o něco skromnější a stačí vám rozloha spíše desítek než stovek metrů, budete mít výběr o něco jednodušší. O lofty je zájem a čas od času se nějaké objeví. Stárnoucích hal, které je možné přebudovat, není tolik jako ploch uvolněných k výstavbě vícepodlažních budov. Nabídka ke koupi je tedy spíše výjimečná. A odpovídá tomu i cena, ale k tomu se ještě dostaneme.

Kouzla s menším prostorem

Jak se v loftu bydlí, jak jej zařídit, co by v něm nemělo chybět a co je spíše na obtíž? Podobné otázky se na řadě internetových stránek, na sociálních sítích i v různých webových fórech řeší poměrně často. Některé otázky jsou celkem úsměvné: „Utratil jsem pár milionů za holobyt s kovovým schodištěm, ale co dál? Mám si koupit nábytek z levné dřevotřísky a plastové židle, nebo je lepší nějaká stylovka?”

close info Prokop Slezák / Prokop Slezák zoom_in Vzorový dvouúrovňový loftový byt o dispozici 3 + kk. Lofty Kolbenova

Co na to říct? Majitel si se svým bytem může dělat, co bude chtít. A když mu plastové židle a třeba nafukovací matrace budou vyhovovat, pak „proti gustu žádný dišputát“. Ale je víc než jisté, že to jde i jinak.

Určitým vodítkem mohou být návrhy interiérů a vzorový byt, který je teď k vidění v rámci rezidenčního bydlení Lofty Kolbenova. Pochlubil se jimi architektonický ateliér Masák & Partner, pod jehož vedením se bývalá ČKD továrna v srdci pražských Vysočan proměňuje na rezidenční bydlení. V návrzích projektu architekti respektují průmyslovou povahu místa a industriální artefakty stavby propisují do bytového designu 21. století.

K dispozici má být 215 bytů různých velikostí a dispozic, jedním z nich je právě vzorový dvouúrovňový loftový byt o dispozici 3 + kk, který byl otevřen v lednu letošního roku. Byt je vybaven moderními interiérovými prvky od českých i zahraničních značek a jedním ze zapojených designérů je sklářský výtvarník František Jungvirt.

Interiér spojující historii a současnost

Dvouúrovňový vzorový byt 3 + kk o velikosti 66 m² s vloženým patrem využívá v interiérovém řešení loftové dispozice velkých světlých výšek, které architektům nabízí původní průmyslové prostory. Vestavěné patro, jehož konstrukce je z dřevěného masivu, tak působí jako záměrný změkčující kontrast k betonovým strukturám. Tutéž funkci plní také podlaha v dekoru běleného dubu, která je doplněna o komfortní podlahové topení.

close info Prokop Slezák / Prokop Slezák zoom_in Vzorový dvouúrovňový loftový byt o dispozici 3 + kk. Lofty Kolbenova

„Specifika původní továrny, jako jsou například velké hloubky traktů, jsou pro nás jen výhodou. V tomto případě se nám navíc podařilo zachovat řadu původních artefaktů, jako jsou například nosné sloupy a stropy, které zůstanou zachovány ve své původní podobě, a udržují tak jedinečnou atmosféru industriálna,“ říká Jakub Masák, zakládající člen představenstva společnosti Masák & Partner a hlavní architekt projektu Lofty Kolbenova.

Industriální nábytek v kombinaci tradičních prvků

Vzorový loftový byt je vybaven jak moderními interiérovými prvky od českých i zahraničních značek, tak zakázkovým industriálně laděným nábytkem rokycanského ARTTECH studia, za kterým stojí BcA. Petr Janda.

Propojení prostoru zajišťuje vestavěné LED osvětlení v kombinaci se starými průmyslově laděnými stínicími lampami. Využité dřevěné prvky v podobě pracovního stolu z teakového dřeva a nočních stolků z jilmu v interiéru spojují přírodní tvary a industriální hrubost. Kus přírody do vzorového bytu přináší také mechový obraz, v jehož kontrastu působí obraz abstraktní, který svojí barevnou hrou oživuje interiér.

close info Prokop Slezák / Prokop Slezák zoom_in Vzorový dvouúrovňový loftový byt o dispozici 3 + kk. Lofty Kolbenova

Na zařízení vzorového bytu se podílel také umělec a designér František Jungvirt, který ve své práci inovuje tradiční prvky českého sklářství. „Purismus prostoru, který dýchá a je hodně vzdušný, podtrhuje také moje tvorba. V ní se zabývám především linií tvarů, čistotou a vzdušností. A tyto hodnoty přesně odráží prostory Loftů Kolbenova,” říká sklářský výtvarník František Jungvirt. V prostorách bytu najdete nejen jeho autorské kolekce, ale i stolní sklo, které navrhl pro sklářskou značku KLIMCHI.

O peníze jde až v první řadě

Cena bydlení roste často ukvapeným tempem a nezdá se, že by se chystalo nějaké výrazné zlevňování. Vlastní bydlení je v mnoha ohledech lepší než to nájemní. Pro někoho je investiční příležitostí, pro jiného legitimní snahou získat místo, kde bude pár desítek let v klidu čerpat sílu po návratu z práce nebo z cestování po světě…

Nebudeme chodit kolem horké kaše a nemáme rádi kličkování. Zkrátka a dobře: Zajímala nás cena, zeptali jsme se a dostali odpověď:

Cena vzorového bytu o dispozici 3 + kk se v současné době pohybuje okolo 9,5 milionu Kč.

Cena za vybavení bytu se pohybuje v rozmezí částky 1,1-2 miliony Kč podle výběru materiálů a samotné náročnosti budoucích majitelů.

Vedle vzorového bytu byly zaslány i velmi zajímavé vizualizace jiných bytů s různými dispozicemi, s větší výměrou a cenou. Najdete je ve fotogalerii, dispozice a ceny jsou níže:

Vizualizace 01-03 - byt č. 101, 4 + kk, celková plocha bytu 144,21 m², cena cca 22 mil. Kč.

Vizualizace 04 - byt č. 221, 4 + kk, celková plocha bytu 120,62 m², cena okolo 20 mil. Kč.

Vizualizace 05-07 - byt č. 245, 3 + kk, celková plocha bytu 106,34 m², cena cca 16,7 mil. Kč.

Vizualizace 08-09 - byt č. 503, 4 + kk, celková plocha bytu 133,71 m², cena 20,6 mil Kč.

Bydlení s osobitým charakterem

Uvedené ceny možná někomu vyrazí dech, jiný nad nimi třeba mávne rukou. Do Prahy se třeba každému nechce, nemá to zahrádku, tak co bych tam asi odpoledne dělal... Ale je dobré vědět, jak si na trhu bytů lofty stojí, a zařídit se podle toho.

Fotky v galerii vás mohou inspirovat i pro bydlení jinde. Pokud se rozhodnete pro bydlení přímo na místě, tak se podle vyjádření architektů a projektantů můžete domluvit na zařízení nového domova na míru přímo od spolupracujících bytových designérů, kteří stojí za vzorovým bytem.

close info Ing.arch. Karel Buhr / Ing.arch. Karel Buhr zoom_in Vizualizace bytu č. 221, 4 + kk, celková plocha bytu 120,62 m²

Závěrem je třeba dodat, že Lofty Kolbenova majitelům nového bydlení přináší benefity v podobě rekuperace, klimatizace a podlahového topení. Tovární historii připomíná také vložená skleněná stěna, která je záměrně konstruována tak, aby připomínala stará tovární okna opatřená exteriérovými stínicími roletami. Pokud jste v minulosti četli, že lofty jsou velké, táhne v nich i od podlahy a nedají se vytopit, pak v případě nových prostor ve Vysočanech byste s podobnými problémy bojovat neměli.

Zdroj: Dům&Zahrada, masak-partner.com

Foto/video vzorový byt: Prokop Slezák

Foto práce Františka Jungvirta: Anna Pleslová

Vizualizace: Ing. arch. Karel Buhr