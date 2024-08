Proměnit místnosti nebo je opticky zvětšit či zmenšit dokáže řada triků. Nechte ošálit svůj zrak barvami, strukturou nábytkových dvířek, umístěním a velikostí nábytku, použitím zrcadla, ale i osvětlení či závěsů.

Optické triky v interiérech fungují obecně, ale než je začnete aplikovat doma, pečlivě vybírejte. Podle toho, čeho chcete v dané místnosti dosáhnout. Co bude dobře působit v klidové zóně, to nemusí sedět v centrálním společenském prostoru. O barvách uvažujte více prakticky, totéž platí pro struktury povrchů, členitost a umístění nábytku, velikost proměňované plochy a další detaily.

Dvě strany jedné mince

Stále se traduje, že teplé barvy působí útulně, ale zmenšují, chladné barvy zase zvětšují na úkor pocitové vřelosti. Nelze se však dogmaticky řídit teoretickým členěním barev do teplých/studených skupin, záleží na konkrétním odstínu. I některá zelená může být velice příjemná a žlutá jako led. Kdo se nechce vzdát teplých barev, tomu lze doporučit decentnější pastelové provedení.

Tmavé barvy také dokážou navodit vizuální komfort, kdežto bílá a velmi nenápadné světlé barvy mnohdy působí sterilně, často si je spojujeme s negativními emocemi. Využijte kombinace: světlé i tmavší, teplé i studené, ale chytře. Větší prostory unesou výrazné barevné kontrasty. Čím menší místnost, tím je praktičtější spojovat barvy, jež vycházejí z jednoho základu, nebo se doplňují.

Triky malířů a obkladačů

Zvětšit místnost do výšky pomáhá známá finta: světlejší strop než výmalba stěn. Tento efekt se násobí, když barvu ze stěn protáhnete na strop asi do 20 cm po jeho obvodu. Opačný postup se doporučuje u vysokých stropů, které chcete snížit. Dobře rozšířit úzkou místnost dokážou dvě nejbližší protilehlé zdi vymalované světlejší barvou než ostatní zdi. Budou-li dvě nejbližší protilehlé stěny tmavší než ty vzdálené, prostor se zúží.

close info Möbelix zoom_in Rozmístění nábytku a využití barev pozmění celý interiér

Pomohou i dlažby či obklady. Vedou-li z podlahy na stěnu v širokém pruhu, prodlužují či zvětšují. V poslední době se používá dekorativní dlažba i jako náhrada koberce, pak se nabízí zopakovat stejný dekor na stěnu. Funguje jako velkoformátový obraz, sladěnost v podobě jednotného vzoru je zaručená.

Něco vystupuje, jiné zaniká

S dvojicí kontrastů si lze dobře vyhrát i u nábytku a jeho umístění v interiéru. Strukturovanější a tvarově členitější nábytek nebo se vzorem (často dřevodekor) vynikne u neutrálního pozadí, zpravidla u stěny. Vystupuje do prostoru. Nábytek s hladkým povrchem nenápadné barvy zase dobře vypadá u výrazné zdi (i tapeta s velkými vzory). Největší pozornost poutá to, co umístíte blíže do středu místnosti, například sedací souprava.

close info ASKO Nábytek zoom_in Do ložnice se hodí sjednocující kontrasty. Světlejší provedení nábytku řady Carlos, dekor dub artisan, podporuje vyznění podlahy, barva kusového koberce ladí s výmalbou stěn

Chcete-li dosáhnout opaku, perfektně funguje použití stejných barev, tedy stěna i nábytek shodného odstínu, a rovné plochy. V interiéru totiž platí to, co v módě: po barevně sjednocené a tvarově neutrální místnosti oko jen sklouzne, u kontrastů se zastaví.

Více vzduchu

Příliš mnoho barev, tvarů nábytku a bytových doplňků může vést k chaosu, zejména v menších nemovitostech. Aplikujte postup profesionálů, kteří připravují byty a domy na prodej. Nenechávají v nich mnoho barev a různorodých prvků, aby eliminovali zbytečně rušivé vjemy. Ověřte si to sami.

close info Le Patio zoom_in V úzkém dětském pokoji designérka Monika White využila každý centimetr (skříňka u stropu), prostor pohledově zvětšuje i tapeta s oblíbeným dětským motivem. S ní barevně ladí lampička London od it‘s about RoMi a přehoz přes postel Maia od Vivaraise

Například v otevřené knihovně setřiďte knížky podle barev, a hned uvidíte rozdíl. Otevřené police odlehčují, dobře se využijí i jako předěl místnosti, ideálně protažené až ke stropu. Totéž platí u kuchyňské linky nebo skříní. Když ponecháte mezi horní hranou nábytku a stropem volný prostor, mnohdy máte tendenci zaplnit ho tím, co je třeba někam odložit. Nevypadá to dobře a komplikuje se úklid.

Provzdušnit prostor dokážou i schody vedoucí do patra v místnosti s vysokým stropem, když nepůjde o plné schodiště. To lze naopak chytře využít rovněž jako úložný prostor. Už samotné diagonální umístění působí jako hravý prvek, přináší dynamiku.

Inspirace i pro váš interiér (foto v galerii)

Získat oddělený prostor například pro šatnu je docela snadné, stačí využít suchou výstavbu a přepažit místnost pomocí kovové konstrukce a sádrokartonových desek. Nadčasový dekor a barvy tapety, jež ladí s vybavením ložnice, sjednotí povrch. Hornbach

Díky matnému, bíle lakovanému povrchu dodají dveře Element i malému prostoru na vzdušnosti. Posuvné provedení pomáhá šetřit místem, dveřní křídlo zajíždí do pouzdra zabudovaného ve stěně. Pohyb v kuchyni je bezpečný. Vekra

Do ložnice se hodí sjednocující kontrasty. Světlejší provedení nábytku řady Carlos, dekor dub artisan, podporuje vyznění podlahy, barva kusového koberce ladí s výmalbou stěn. Asko

Retro kolekce Nytillverkad vrací do bytu hravost jak v barvách, tak v provedení nábytku. Platí to i pro křesla Önnestad s konstrukcí z trubkové oceli, doplněná pohodlnými polštáři. Navíc jde o křesla houpací. IKEA

V úzkém dětském pokoji designérka Monika White využila každý centimetr (skříňka u stropu), prostor pohledově zvětšuje i tapeta s oblíbeným dětským motivem. S ní barevně ladí lampička London od it‘s about RoMi a přehoz přes postel Maia od Vivaraise. Le Patio

Přitažlivý dekor rektifikované interiérové dlažby Icons výrobce Pastorelli dokáže místnost opticky propojit i rozčlenit. Záleží jen na vás, v jaké ploše a kde ji využijete. Siko

Směrem do obývací zóny je umístěno sezení se zvýšeným okrajem, které brání znečištění od vaření a přípravných prací. V sestavě značky Bauformat jsou použité modely Sydney z ořechové dýhy a Strassburg v hedvábném matu v odstínu arktická bílá. Oresi

Modrá je víc než dobrá. Inspirujte se dokonalým barevným souzněním výmalby stěn s originálním botníkem řady Merlin značky Skandica. Klasické nábytkové úchytky nahradil výtvarně pojatý list z kovu. Bonami

Variabilní systém nábytku Level nabízí u šatních skříní jak posuvné, tak otočné dveře, ale i synchronní otevírání. Současně slibuje praktické rozvržení úložného nábytku, až 5 různých šířek korpusů a také kombinace šatních dveří se skleněnou či zrcadlovou plochou. ASKO Nábytek

Pohrajte si s výmalbou stěn pomocí barev Selection. Tmavší odstín šikovně použitý poblíž velkorysého prosklení vymezuje prostor jídelny, světlejší tón navádí k odpočinku v relaxační části místnosti. Na výběr je několik desítek barevných odstínů. Hornbach

Zrcadlo, závěsy, světlo

Začněte používat zrcadla nejen na revizi zevnějšku. Velkoformátové zrcadlo či zrcadlová plocha na nábytku téměř vždy zvětšuje, tedy za předpokladu, že se v něm zobrazuje co nejméně zařizovacích předmětů.

close info IKEA zoom_in Retro kolekce Nytillverkad vrací do bytu hravost jak v barvách, tak v provedení nábytku. Platí to i pro křesla Önnestad s konstrukcí z trubkové oceli, doplněná pohodlnými polštáři

Průhledný plastový úložný nábytek je už otázkou k diskusi, kromě koupelny vypadá málokdy dobře (zaplněný věcmi, jež nejde přehlédnout). Kdežto plastová průhledná svítidla jsou sázkou na jistotu. U svítidel ostatně stále platí, že více je lépe. Jejich funkce i zónování má jít ruku v ruce s estetikou.

Jednoduchý zvětšovací trik nabídnou také závěsy v bytech s tradiční výškou stropu. Když garnýž umístíte významně výše nad okno, třeba až těsně pod stropem, a protáhnete ji přes okna do stran alespoň o půl metru, místnost se při roztažených závěsech pocitově zvýší. A o příjemné pocity se hraje v každém interiéru.

