Historický dům v Kutné Hoře doznal v průběhu staletí několika změn. Úkolem architektů bylo připomenout jeho tvář z 19. století a dát ji do souladu se současností.

Každá stavba má svůj příběh. Na místě současného objektu v centru Kutné Hory stával dům už ve středověku, ten ale shořel. Nová budova byla postavena v 19. století, její charakter se však vytratil kvůli úpravám v 70. letech 20. století.

close info Alex Shoots Buildings zoom_in Klenutý strop z praktické překližky je příkladem nového prvku, který do historického domu patří

Úkol pro architekty Tomáše Hanuse a Jana Holuba z Byró architekti zněl: vrátit domu jeho duši. Představujeme vám absolutního vítěze soutěže Interiér roku 2023 a současně nejlepší projekt v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce.

Chytrá dispozice

Dvoupodlažní dům se díky rekonstrukci změnil na třípodlažní, podkroví včetně krovu je nové. Při pohledu z ulice působí subtilně, přitom tři podlaží nyní nabízejí plochu 278 m2; dům není široký, ale hluboký. Zajímavá je i dispozice přizpůsobená rodině se třemi dětmi.

close info Alex Shoots Buildings zoom_in Starý dům se proměnil v nové místo pro život během dvou let. Projekt se řešil asi tři čtvrtě roku, samotná rekonstrukce probíhala zhruba rok a čtvrt

V přízemí se kromě vstupní haly a technických prostor nachází herna i pro dětské hosty a také výtvarná dílna (tady se více tvoří, než sleduje televize). V 1. patře je hlavní obytný prostor s kuchyní, ložnice, pracovna a koupelna, podkroví patří dětem a chill-out zóně, kterou může využívat kdokoliv z rodiny.

Požadovali investoři něco specifického? „Měli perfektní moodboard, zejména šlo o materiály a barvy. Už během první schůzky a následující prezentace návrhu jsme si vyjasnili podstatné, naše pohledy na věc se téměř zcela shodly a pak nám už dali plnou důvěru,“ uvádí Jan Holub.

Více světla

V rámci rekonstrukce se kompletně měnily rozvody a částečně příčky (někde se bouraly, jinde přidaly). Novými okny, luxferovými a prosklenými stěnami se dosáhlo větší otevřenosti a prosvětlenosti. K tomu přispěly i další drobnější otvory jako například kruhové okno vedoucí z kuchyně na schodiště, ostatně motiv kruhu se prolíná celým domem. Architekt vysvětluje, že šlo o intuitivní volbu: „Tento dům pravoúhlé zásahy nepojímal, byly na něj příliš tvrdé.“

close info Alex Shoots Buildings zoom_in Na dvorek se zahrádkou se dá vyjít jak z obýváku po venkovním schodišti spojeném s terasou, tak z výtvarné dílny

Z původních historických prvků se vrátilo do života točité kamenné schodiště umístěné ve středu domu a vedoucí do patra. Do podkroví navazuje nové schodiště tvořené pouze ocelovými stupni. Nad ním se do podkrovní střechy přidal světlík, aby světlo stupni proudilo hlouběji do interiéru.

Do domu si opět našla cestu klenutá okna orientovaná do dvora nebo kamenný sokl (dům de facto nebyl založený, musel se kompletně podbetonovat). Naopak tvar trojdílných oken ze 70. let 20. století použitý směrem z ulice se zachoval, změnila se však hloubka osazení a barva okenních rámů. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Do 10. ročníku soutěže mohou designéři a architekti přihlašovat své nově realizované projekty, více se dozvíte na www.interierroku.cz. Časopis a webové stránky DŮM&ZAHRADA jsou mediálním partnerem soutěže.

Chcete se o tomto interiéru dozvědět další informace?

Vytváření nábytku na míru

Funkční dekorace

Zajímavé designové prvky

Volba barev a materiálů

Informace o soutěži Interiér roku

