Leze vám na nervy rachot, který vydává chůze po podlaze, dokonce i naboso? Pak pod ní možná chybí protihluková podložka. Víte, kdy se používá, jaké zvuky omezuje a proč nemá být moc silná?

Obecně platí, že by konstrukce mezi byty měly propouštět hluk do maximálně 55 decibelů. A teď si představte, že díky protihlukové podložce to bude třeba jen 45 decibelů. No není to paráda?

Neumíte si představit život bez koberce? Tady máte pravidla správného výběru:

Zdroj: Youtube

1. mýtus: Protihluková podložka se hodí pod každou podlahu

Nehodí. Protihlukové podložky se používají u plovoucích podlah. Tedy u těch, které nejsou celoplošně lepené.

2. mýtus: Protihluková podložka snižuje přenos všech zvuků

Nesnižuje. Hlavním úkolem protihlukové podložky je omezit kročejový hluk (myslí se tím chůze, ale i pád předmětu na podlahu, posunování nábytku po podlaze a podobně).

Proč se používá hlavně u plovoucích podlah? Protože dílce neboli lamely podlahy položené plovoucím způsobem nejsou napevno přichycené k podkladu. Když na plovoučku šlápnete, dílce se pohnou (jde o svislý pohyb), a to je zkrátka slyšet. Protihluková podložka tohle omezí.

close info KPP zoom_in Pod dřevěné krytiny, jako například u této z kolekce Kährs Beyond Retro, se používají měkké protihlukové pěnové podložky do 3 mm

3. mýtus: Čím silnější protihluková podložka, tím větší klid

Není to pravda, navíc hrozí poškození podlahy. „Pokud byste použili vysokou měkkou podložku 5 až 8 mm, pak by zámkový spoj krytiny při došlapu vertikálně pružil, hýbal by se a měl by tendenci se ,otevírat´. V případě nerovnosti by dokonce mohlo dojít ke zkřížení zámku, jeho uvolnění nebo ulomení, tedy k poškození krytiny,“ vysvětluje Aleš Viktorin ze společnosti KPP.

Vhodná tloušťka protihlukových podložek se obvykle pohybuje mezi 2 až 3 mm. Například pod dřevo do 3 mm, pod laminát a vinyl na HDF desce do 2 mm, u vinylu se zámkovým spojem do 1,5 mm.

4. mýtus: Protihluková podložka vyřeší nerovný podklad

Jak se to vezme. Krátkodobě snad, z dlouhodobého pohledu nikoliv. Každá podložka se v místech největšího zatížení časem prošlape, takže pak by o vyrovnání podkladu nemohla být řeč. A nerovný podklad je totéž jako brána otevřená hluku.

Protihluková podložka má být co nejhustší a co nejvíce odolná proti bodovému zatížení. Nejčastěji se vyrábí z extrudovaného polystyrénu, polyetylénové pěny, polyuretanu a dřevovláknitých desek.

5. mýtus: Protihlukové podložky si nerozumí s podlahovým topením

Ale rozumí. Jen je třeba vybírat protihlukové podložky s co nejnižším tepelným odporem. A i když se to neuvádí, protihlukové podložky do určité míry zabraňují i ztrátám tepla.

close info KPP zoom_in Protihluková podložka Wineo Silent Premium tlumí kročejový hluk, současně fixuje podlahu

6. mýtus: Nejpraktičtější jsou protihlukové podložky v roli

Je to jinak, podložky v rolích jsou nejprodávanější. Kromě nich se vyrábí také podložky z nařezaných dílů. Anebo se prodávají podlahy, které se rovnou ve výrobě opatří integrovanou protihlukovou podložkou.

Ovšem vychytávku představují podložky s lepicí vrstvou. Ty se položí na zpevněný a vyrovnaný podklad, stáhne se z nich ochranná fólie, na tu se zafixuje podlaha. Protože nejde o lepení k samotnému podkladu, snadno si takovou podlahu sbalíte, kdybyste se stěhovali.