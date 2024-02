Představujeme vám zhmotněný sen mnoha lidí – nastěhovat se a hned bydlet, žádné dodělávky. Navíc je tento parádní interiér rodinného domu v Bratislavě nadupaný vychytávkami. Některé uvidíte hned, na jiné vás rádi upozorníme.

Když majitelka novostavby oslovila interiérové designéry ze studia design-factory, dala jim stručné zadání: Zařiďte dům na klíč. Až se nastěhuji, chci bydlet hned. Poradili si s tím dokonale, vše je dotažené do poslední kliky. Investorku vítal i posekaný trávník, zprovozněný internet a příjemná hudba. Jak se její domov snů zařizoval?

Co vám představujeme

Báječné bydlení má velký bonus už v adrese. Nachází se v novostavbě patrového domu v Bratislavě, v městské části Devín. Pamětníci tuší a mladším ročníkům připomeneme, že kousek odtud stojí zřícenina hradu Devín, jedna z nejnavštěvovanějších bratislavských památek.

Nicméně realizaci interiéru 4 + kk o celkové užitné ploše 196,2 m2 ovlivnilo něco jiného. „Stavbu jsme převzali v nevídaně dobrém stavu. Byla čistá, vymalovaná, bez zařízení, podlah, dveří, stínicí techniky. Měli jsme tak prostor pro kompletní návrh a nemuseli brát v potaz již instalované zařizovací prvky,“ říká designér Branislav Mikitka, který interiér navrhoval s kolegyní Lucií Krivou. A také přiložil ruku k dílu, většinu nábytku vyráběl se svým týmem (součástí studia je truhlářská dílna).

close info design-factory zoom_in Přízemí, centrální obytný prostor - jídelna

Jak je to s tou garáží

Snad každý dům má vstupní dveře, ani tento není výjimkou. Majitelka však denně usedá do auta, proto se do domu i z něj nejčastěji dostává přes garáž. O důvod víc, aby i tento prostor vypadal stejně pěkně jako obytné místnosti. Nábytek z odolného laminátu kopíruje jednu stěnu garáže, nářadí visí na kovové stěně, a tak je vždy po ruce.

Z garáže se pokračuje do předsíně, jejíž součástí je jak spížová, tak šatní skříň, následuje hlavní obytný prostor v podobě moderní klasiky - kuchyně s jídelnou propojené s obývákem. V přízemí je také koupelna.

close info design-factory zoom_in Do domu majitelka vstupuje přes garáž

Zemitý minimalismus

Interiér je řešený v duchu minimalismu a zemitých barev v kombinaci s populární šedou a nestárnoucí bílou. Barevný mix osvěžuje vzor tmavého ořechu. Vidět je už na podlaze v předsíni a rovněž na mnoha detailech (madla skříní, kliky dveří). Branislav Mikitka totiž chtěl ořechovým dekorem vizuálně „rozbít“ také plochu bílých dveří značky Sapeli. Což dokázaly kliky řady Mimolimit od M&T. Čím jsou výjimečné? „Svou konstrukcí. Do masivní mosazi se vsadila rukojeť ze dřeva, v tomto případě ořech. Ale použít se dá více druhů dřevin a stejně tak různé povrchového úpravy kovové části,“ vysvětluje Roman Ulich, hlavní designér M&T.

V centru dění

Další parádičky nabízí hlavní obytný prostor. V jídelní části nás zaujalo svítidlo evokující výsledek bublifuku (osvětlení v celém interiéru je z obchodu Aulix) a komoda se zrcadlovými dvířky. „Rád experimentuji se sklem, v naší dílně máme technologii na jeho potisk. Umíme s využitím pryskyřice nalisovat sklo či zrcadlo na nábytková dvířka, což jsme použili i v tomto interiéru,“ upřesňuje designér.

Prostornou sedačku stejně jako zabudovaný nábytek s policemi nikdo nepřehlédne, ale klimatizaci skrytou v jedné skříni neuvidíte. Až když se uvede do provozu, otevře se místo, kde je ukrytá. Elektronicky se ovládají i závěsy na oknech.

close info design-factory zoom_in Přízemí, centrální obytný prostor - kuchyně (všimněte si: materiál pracovní desky pokračuje i ve formě obkladu)

Další pojítko najdete v kuchyni a na schodech vedoucích do patra. Kuchyňská pracovní deska z umělého kamene Meganite v mramorovém dekoru se použila nejen jako navazující obklad, ale i v detailu u schodiště. Zábradlí tu nechybí záměrně, zleva je schodiště vyzděné, vpravo vidíte průzor ve stěně. Jeho dolní hranu dekoruje zmiňovaný umělý „mramor“, se vsazenou ořechovou deskou.

Překvapení v patře

V patře se nachází pokoj pro hosty, pracovna a zázemí investorky. Upozorňujeme vás hlavně na to, co na první pohled neodhalí ani fotky. Do ložnice se vchází přes šatnu, dvojitý klid je zaručený. Z ložnice se pokračuje do koupelny majitelky, kde původně uvažovanou vanu nahradil sprchový kout. Vzniklý prostor posloužil pro saunu od Infraline.

Architekt vzpomíná, že firma dovezla saunu jako skládačku a sestavila ji v rekordním čase, během 20 minut. Ani v koupelně se nešetřilo vychytávkami, například v podumyvadlové skříňce jsou elektrické zásuvky i s fénem. Designéři vymysleli rovněž odvětrávání další koupelnové skříně, v níž se skladují čističe. Velké zrcadlo zabudované do nábytku už je jen třešničkou hygienické oázy. Police vestavěné do skříňové sestavy v pokoji pro hosty lemují pozlacené hrany, baví i svislé frézování čelních ploch nábytku.

Soukromá radost

Aby se v novostavbě cítila majitelka hned jako doma, tomu napomáhají některé umělecké předměty z její sbírky. Obrazy, sošky a jiné radosti perfektně dotváří atmosféru dokonalosti. Branislav Mikitka zkrátka splnil zadání. Interiér vyladil do detailu a mohlo se hned stěhovat a bydlet.

