Už vás nebaví řešit dětské čmárance na stěnách? Nebo se ztrácíte v záplavě předávání rodinných informací? Vyřešte dvě mouchy jednou ranou. Stačí část zdi nebo nábytku opatřit speciálním nátěrem a rázem vznikne „věčná“ tabule.

I v digitální době se doma hodí praktická nástěnka. Ale bez špendlíků, prostě taková, na níž stačí jen psát. Nebo kreslit. A když už informace nebo kresby nechcete či nepotřebujete, plochu nasucho setřete a můžete začít nanovo. Vy i vaše děti, vnuci nebo kterákoliv návštěva. Jak je to možné?

Praktické nátěry se využijí všude, chtějí jen rovnou plochu. Doma, ve škole, v práci, v obchodě...

Pro děti i dospělé

O dětských kresbách na stěnách by se daly popsat stohy papíru. Děti to zkrátka baví a čím víc jim to zakazujeme, tím spíš budou jejich malůvky zdobit zdi bytů a domů. Díky nátěru zvanému Chytrá zeď se však tohoto problému zbavíte jednou provždy.

Ale nemyslete si, speciální nátěr s radostí využijí také dospělí. Stačí natřít pár metrů čtverečních (nejen) stěn a hned máte doma tabuli na vzkazy pro celou rodinu. Kreativní duše můžou na jinou část stěny opatřenou tímto nátěrem klidně i kreslit, a tak originálně ozdobit interiér.

Chytrý nátěr se dá použít také na stůl. A nejen ten školní.

Co vás bude bavit

Speciálním nátěrem pro psaní a kreslení můžete vylepšit rovněž pracovní stůl nebo i ten jídelní. Jakýkoliv nápad si hned zapíšete, už nepotřebujete žádný malý papírek. A s rodinou si pak na stole klidně zahrajte třeba piškvorky, nebo desku stolu využijte pro zaznamenání kreativní myšlenek. Třeba na proměnu některého vašeho pokoje, který to už potřebuje. Ostatní se můžou přidat. Prostě chytrý nátěr promění kus obyčejné nebo jinak funkční plochy ještě v praktickou tabuli, aniž by se zabralo další místo.

Kdy jste doma naposledy malovali? Před méně než 5 lety. • 23% Před více než 5 lety. • 31% Už si nepamatuji, ale jak koukám na zdi, chtělo by to vzít štětku do ruky. • 46% Hlasovalo: 65

5 užitečných poznámek

Nejprve se na rovný a hladký povrch nanese podkladová barva, pak se aplikuje speciální nátěr na bázi pryskyřice. Rovným povrchem se myslí stěna stejně jako dveře nebo třeba i dveře skříně, stůl či jiný nábytek.

Je jedno, zda půjde o sádrokarton, různé typy omítek, laminát nebo plast, sklo, kov, OSB desky…

Na „věčnou“ tabuli se píše či kreslí fixami. Smazat nápisy či malůvky je ještě snazší. První měsíc po aplikaci nátěru se používá hadřík z mikrovlákna, pak se doporučuje přidat čisticí sprej.

Kdyby se vám speciální nátěr časem omrzel nebo děti vyrostly, danou plochu zbruste/oškrabejte a přemalujte. Nebo přetřete stěrkou.

Dříve zakázané malování po zdech se dnes může povolit.

Magnetická tabule i projekční plátno

Kromě popisovacích/kreslicích nátěrů existují i jiné, které dokážou proměnit hladkou plochu v projekční plátno nebo magnetickou tabuli. Je na každém, co mu bude nejvíce vyhovovat.

