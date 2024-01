Nemusíte být ani kovanými patrioty, přesto vám může dělat radost parádní kousek nábytku či bytového doplňku značky Czech made. Kde hledat český design? Poradíme vám.

Každý předmět, kterým se v interiéru obklopujete, musel někdo vymyslet. Ale není to jen vnější slupka nábytku a jiných předmětů v interiéru. Na první pohled sice poutají pozornost hlavně barvy, tvary a materiály, ale na ten druhý musí výrobek slibovat službu, být funkční. Praktická stránka věci jde ruku v ruce s estetickým vnímáním produktu.

Kde začít

Když se chcete zorientovat v českém designovém rybníčku, netřeba brát do ruky lupu. Začněte u internetu proklikáváním e-shopů tuzemských firem a obchodů s českým designem, už to vám hodně napoví.

Většina lidí dnes stejně hledá vybavení do bytu online, takže dobře udělané webovky a prezentace na sociálních sítích jsou prvním magnetem přitahujícím potenciální zákazníky. „Velká část z nich chce ale následně vidět nábytek naživo, vyzkoušet si ho, podívat se na přesný odstín dekoru. V tom pomáhá vlastní showroom a síť partnerských prodejen,“ vysvětluje Kateřina Filipiová ze společnosti Dřevojas, která se zabývá koupelnovým nábytkem.

close info Dřevojas zoom_in Český design v interiéru - koupelnový nábytek Dřevojas

Designéři mohou své nápady představovat třeba i v rámci pop-up store, tedy obchodního prostoru, který si pronajmou na kratší dobu. Nebo se spojovat a představovat společné projekty, jako to nedávno udělaly značky Klimchi (skleněné doplňky) a Johann Malle (postele). Hodně oblíbené jsou zmiňované partnerské prodejny. Třeba originální věci značky Zlesart, tedy stoly a stolky i funkční interiérové detaily jako například madla ke skříním v malosériích, mimo jiné najdete v showroomech Deco Leco či třeba v prodejně Mminterier.

A ke slovu přicházejí i originální nápady. Tradiční výrobce čalouněného nábytku Polstrin navázal na podnikovou prodejnu boutique hotelem Mezi švy – každý jeho pokoj je ukázkou toho, co vyrábí.

Výrobek s příběhem

Nápady jsou všude, stačí je uchopit a zhmotnit. Roman Ulich, hlavní designér M&T, uvádí, že ho u kliky Industry Squelette inspirovaly staré ocelové mostní konstrukce. Kliku Rocksor zase navrhl architekt Stanislav Fiala díky tomu, že na jedné stavbě využíval ocelovou tyč jako výztuž do betonových konstrukcí i jako dekoraci. Nápadité jsou rovněž kliky Up & Down designérského dua Herrmann & Coufal, jejich rukojeť totiž může být na dveřích otočená jednou nahoře, jindy dole.

close info M&T zoom_in Český design v interiéru - kliky a kování M&T

Naše jednička ve výrobě židlí, značka Ton, si v roce 2011 připomínala 150. výročí výroby ohýbaného nábytku a při té příležitosti vyhlásila mezinárodní designérskou soutěž. Zvítězil český designér Jaroslav Juřica se svou adaptací klasické „tonetky“ č. 14. Ta má šest kusů, Juřica to vydělil dvěma a vznikla židle 002 jen ze tří kusů. Přestože vypadá hodně minimalisticky, je opravdu pohodlná. Minimalistický je i věšák Tee od Jana Padrnose, jemuž doma chyběl právě věšák, který by nezabral moc místa, a navíc na něj dosáhly i malé děti. Dnes jde o nejprodávanější věšák Tonu.

Co se osvědčilo, to se rozvíjí

S Romanem Vrtiškou a Vladimírem Žákem se firma Ravak seznámila v roce 2020 a domluvili se na spolupráci při vývoji keramických umyvadel, která představila o rok později. Jmenují se Yard a jsou výjimečná tím, že se propojují s odkládací plochou a stále jde o jeden výrobek. Tenkrát Ravak už delší dobu hledal někoho, kdo by přinesl nový pohled na jejich výrobky, ale až s Vrtiškou a Žákem našli profesionály, kteří kromě bezbřehé fantazie dokázali pochopit fungování velkého podniku, masové výroby. Od roku 2022 tohle designérské duo zastává pozici kreativních ředitelů firmy.

Ve spolupráci s duem Lexová a Smetana pokračuje už třetí rok Polstrin. Mladí designéři Terezie Lexová & Štěpán Smetana nejprve navrhli jednoduché sezení Infinite, o rok později vytvořili kolekci sedacího nábytku Hide and Seek a letos se v rámci Designbloku společně prezentovali sedačkou a křesly z kolekce Seaside Sofa inspirované nafukovacími lehátky do vody.

close info Polstrin zoom_in Český design v interiéru - sedací nábytek Polstrin

Být více vidět

Na potenciální zákazníky zahraniční i tuzemské velice dobře působí, může-li se konkrétní produkt prezentovat některým významným designovým oceněním. Jedním z nejprestižnějších je Red Dot Design Award. A pokud chce česká firma prorazit do světa, měla by být vidět i venku, ideálně na proslulém mezinárodním veletrhu nábytku a bytových doplňků Salone del Mobile v italském Miláně.

U nás je tím nejinspirativnějším Designblok – 25. ročník skončil před několika týdny v Praze. Nicméně designových přehlídek se během roku v České republice pořádá více. A totéž platí i o výstavách a veletrzích. Než se těchto a jiných akcí znovu dočkáte, můžete se vrátit na začátek a brouzdat po internetu. Přitom nezapomeňte na webovky Asociace českého průmyslového designu (kdo chce opravdu něco s přidanou hodnotou, měl by se podívat i na tvorbu jejích členů). Prohlížet webové či facebookové stránky kvůli českému designu se totiž vyplatí.

Výběr produktů z galerie

Součástí nové kolekce sklárny Moser s názvem Duše lesa, za kterou stojí umělecký ředitel Jan Plecháč, jsou i vázy Conea. Vycházejí z tvarů a barvy šišek jedle korejské. moser.com

Na letošním Designbloku byla k vidění i židle Lambda, která vznikla ve spolupráci s designéry Romanem Vrtiškou a Vladimírem Žákem. V prodeji bude na jaře 2024. rim.cz

Hravá kolekce lounge nábytku Hide and Seek se skládá nejen z křesel, ale i z pohovky a lenošky organických tvarů. Pro Polstrin ji navrhlo designérské studio Lexová&Smetana. polstrin.cz

Značku Lusito založila designérka Diana Turinová v roce 2014. Jedním z hitů, který se úspěšně prodává už sedm let, je lampa Tripod (barva stínidla i základny se nabízí ve více provedeních). decoloco.cz

České postele Johann Malle se spojily s designovým sklem Klimchi a vytvořily bytový showroom v pražském Docku, přijďte se podívat. klimchi.cz

Subtilní klika Nomad vzešla z autorského nápadu architektky Evy Le Peutrec a výrobních zkušeností M&T. Skládá se ze čtyř částí a nabízí různé povrchy, které lze libovolně kombinovat. kliky-mt.cz

Česká značka Zlesart vznikla v září roku 2021. Její produkty inspirující se skutečnými přírodními tvary vznikají v malých sériích, což platí také pro pracovní stůl Lemon Magnetic. zlesa.art

Tradiční výrobce koupelnového vybavení Ravak nově nabízí možnost pořídit si volně stojící vanu s barevným pláštěm. Na výběr jsou modelové řady Ypsilon (viz foto), Freedom a Solo. ravak.cz

V nově otevřeném Atelieru Potten & Pannen – Staněk se nabízejí ikonické produkty českého i světového designu. Včetně nádoby Champagne Cooler, kterou před lety navrhl architekt a designér Jan Kaplický pro firmu Lasvit. pottenpannen.cz

Autorem minimalistické židle 002 je designér Jaroslav Juřica. Jde o moderní redesign světoznámé židle 14, která přišla na svět v roce 1859. 002 se však skládá pouze ze tří dílů. ton.eu

Rodinná firma mminterier sídlící v Luhačovicích je specialistou na čalouněný nábytek. Pohovku Juun navrhl designér Miroslav Maňas ml. (syn majitele), taburet Epsi designér Martin Frank. alax.cz

Prvotní impuls k výrobě betonových rámečků domovní elektroinstalace vzešel od architekta Tomáše Velinského. Iniciativy se poté chopil zlínský výrobce a nápad rozvinul do dnešní podoby řady Decente. obzor.cz

Na letošním Designbloku představil královéhradecký výrobce čalouněného nábytku novinku – kolekci sedacího nábytku Seaside Sofa (designéři Lexová&Smetana, tento dekor navrhla výtvarnice Tereza R. Kladošová). polstrin.cz

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023.

Zdroj: Dům&Zahrada, rim.cz, polstrin.cz, designblok.cz, salonemilano.it