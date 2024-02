Každý hledá vlastní recept na uspěchanou dobu a jedním jsou ruční práce v tom nejširším slova smyslu. Vlastnoručně zhotovený výrobek nabízí přidanou hodnotu, ať už ho vytváříte sami, nebo si ho koupíte od někoho šikovnějšího. Vždy však slibuje bonus navíc – ozdobí domov.

Ruční tvorba je vynikající z mnoha důvodů. Zaměstná hlavu a na rozdíl od jiných relaxačních aktivit ještě získáte hmatatelný výsledek. Má to smysl, i kdybyste tvořili jen pro radost a domů si nakonec pořídili interiérový doplněk nebo nábytek od lidí, kteří svou zálibu či originální myšlenku přetavili v profesi.

Co je v kurzu

„Vzhledem k aktuálním trendům v interiérovém designu platí i pro domácí tvoření, že čím přírodnější vzhled, tím lepší. Není potřeba snažit se o dokonalost, naopak se cení drobné nedostatky, které jsou známkou toho, že jde o ruční práci,“ vysvětluje Zuzana Dobšíčková ze společnosti Manumi nabízející produkty pro kreativní tvoření.

Z kartonu - papírové lepenky - se dá vytvořit do interiéru spousta věcí. židle, stolky, zásobník na víno, dekorace...

Když začínáte, asi se nebudete pouštět do složitých technik. Proto mezi aktuální trendy patří domácí výroba svíček a tvoření z hmoty Jesmonite (rychle tvrdne, je pevná v tlaku i tahu a hotový produkt už nepotřebuje další ošetření). Svíčky i Jesmonite se zpracovávají v tekuté podobě a lijí se do předem zakoupených forem. Třetí místo v pomyslném žebříčku obsadilo macramé. Určitě ho znáte z minulosti, jde o drhání z provázků a přízí. Ale zkusit se dá vlastně cokoliv, co vás bude bavit. Od mozaiky přes výrobu nástěnek či jiných předmětů z filcu nebo třeba smaltování kovu.

Instantní doba

Lze si postupně opatřit jednotlivé materiály pro zvolenou techniku, ale kvůli nedostatku času jsou stále oblíbenější kreativní sady, kde najdete vše potřebné včetně návodu jak na to. Uspěchaná doba se zkrátka promítá i do tvoření. Kreativní sady jsou vhodné pro všechny, kdo začínají a ještě přesně nevědí, jakým směrem se vydat. Nabízejí totiž jednu velkou výhodu – všeho dostanete tak akorát, nic vám zbytečně nezbyde.

Práce s pilou a se dřevem je vlastní Evě Pechové. Její výtvory mohou obohatit i váš interiér

Inspiraci pro kreativní tvorbu najdete zejména na Pinterestu a Instagramu, mladá generace zase sleduje TikTok, a kdo by rád viděl tvoření naživo, zapátrá na Youtube. Ostatně i Zuzana Dobšíčková potvrzuje, že na Youtube se obrací ve chvíli, kdy potřebuje pochopit některou kreativní techniku. Dobrým zdrojem jsou také obchody s designovými doplňky a nábytkem.

Dát o sobě vědět

Pokud se rozhodnete své produkty prodávat a nevíte, jak začít, podívejte se na kreativní tržiště Fler. Funguje už 15 let a jde o náš první a zatím největší prodejní server uměleckých a rukodělných výrobků. Řečí čísel: na Fleru je zaregistrováno více než 80 000 prodejců a téměř 340 000 registrovaných nakupujících, za rok 2022 kupující vytvořili 337 442 objednávek.

Bohatá nabídka porcelánu, ze které si vybere skutečně každý. Šálky, konvičky, vázy. Různé tvary, barvy, dekor. Historie nebo moderna? Všechno je možné

Aktuálně (stav k listopadu 2023) je na tomto serveru dostupných přes 1 400 000 produktů v celkové hodnotě téměř 2 miliardy Kč. Dá se z toho vyčíst, že někteří tvůrci vyrábějí natolik zajímavé věci, že si najdou své kupce. A třeba se posunou až do fáze, kdy se kreativní tvorbou začnou více či méně živit.

Kvalita a originalita

Aby měl vlastnoručně zhotovený výrobek šanci na úspěch u zákazníků, musí být řemeslně dobře zpracovaný a mít něco navíc, lišit se od ostatních. Takový je například relaxační sedací nábytek značky LIV, za nímž stojí designérka Linda Vrňáková Charvátová. Během vysokoškolských studií hledala téma pro studentskou práci a objevila fyzioterapeutické míčky, které podporují akupresurní body. Nejprve je využila v závěsném křesle, pak v lehátku, posléze v matracích, sedácích

Za nevšedním nápadem využití masážních míčků stojí designérská značka LIV. (Linda Vrňáková)

Studentský je i příběh architekta Vojtěcha Beránka, ten zase na škole přemýšlel o finančně dostupném a ekologickém nábytku pro mladé lidi. Zkusil ho vyrábět z kartonu a s tímto materiálem pracuje dodnes. Naopak Lenka Sárová Malíská se designu porcelánu věnuje už od střední školy, v roce 2007 založila Studio Malíská a letos otevřela svůj první kamenný obchod. Lenka je skrz naskrz kreativní. Když nevymýšlí a nevyrábí porcelán, maluje obrazy a má za sebou řadu výstav.

Blízko k umění má rovněž Evelína Pechová, která se nadchla pro dřevo. Její přístup je netradiční – umělecké objekty a interiérové doplňky a nábytek či zahradní projekty vytváří motorovou pilou. Také spolupracuje s architekty na zajímavých realizacích. Soustředí se na upcyklaci, často používá japonský způsob konzervování dřeva Yakisugi. A ještě se věnuje projektu Život stromu, se kterým navštěvuje školky a základní školy.

Originální jsou mozaiky Pavlíny Pecko, která se jim věnuje 25 let. Mozaiku převedla i na látku, kterou aplikovala v módě i interiéru

Originální jsou také mozaiky Pavlíny Pecko, která se jim věnuje 25 let. S nadsázkou říká, že omozaikovat se dá vše, co se nehýbe. Možná právě proto vznikl její nový projekt, kde převedla mozaiku na látku, kterou aplikovala v módě i interiéru. Jejích zrcadel a ostatní tvorby s tradiční či beads mozaikou, v níž keramické střepy nahrazují korálky, si nelze nevšimnout. Což platí i pro hravé proprietníky – napůl obrazy, napůl funkční organizéry pro ukládání drobných věcí.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 1/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada