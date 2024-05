Navrhnout praktický a zároveň harmonický interiér je sám o sobě oříšek, který kromě jiného vyžaduje značný cit pro barvy. Nevíte si rady? Vyzkoušejte ideální poměr barev 60-30-10, který používají i zkušení bytový designéři.

Pravidlo 60-30-10 je jedním z nejoblíbenějších a nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout harmonického a vyváženého vzhledu v interiérovém designu. Toto pravidlo pomáhá designérům i laikům lépe se orientovat ve výběru a kombinaci barev pro každý prostor. A jak to funguje?

60 % plochy místnosti by mělo být vyhrazeno pro dominantní barvu, která se používá na větších plochách, jako jsou stěny, velké koberce nebo nábytek. Tato barva by měla být neutrální a klidná.

30 % plochy by mělo být ve vedlejší barvě, která doplňuje tu hlavní. Měla by být odlišná, ale stále harmonizovat s hlavní barvou. Často se vyskytuje na menším nábytku, závěsech, ložním prádle, kusových kobercích nebo jako sekundární barva na stěně.

10 % plochy je vyhrazeno pro akcentní barvu. Tato barva je obvykle nejodvážnější a nejvýraznější a slouží k tomu, aby dodala prostoru „šmrnc". Akcentní barva se často objevuje na dekoracích, jako jsou polštáře, umělecká díla, vázy nebo jiné drobné předměty.

Příklad aplikace pravidla 60-30-10

Představte si, že chcete navrhnout obývací pokoj. Můžete zvolit béžovou jako dominantní barvu (60 %) na stěny či větší kusy nábytku. Jako vedlejší barvu (30 %) můžete použít tmavě zelenou, která se může objevit na závěsech, křeslech nebo menších kobercích. Pro akcentní barvu (10 %) si vyberte například terakotovou. Ta může přijít na dekorační polštáře a další drobné dekory.

Jak vybírat vhodnou kombinaci barev?

Barvy volte podle vlastní preference, avšak s citem pro kombinaci více barev. Zvolit tak můžete několik různých variant. Nejjednodušší metodou výběru tří barev pro váš prostor je barevné schéma založené na barevném kolečku. Možností se pak nabízí více, například volba barev naproti sobě, ve které kombinujete teplou a studenou barvu, nebo volba tří barev vedle sebe, třeba modrozelená, zelená a zeleno-žlutá.

Nejklasičtější variantou je pak monochromatická barevnost, kdy vyberete pouze jednu barvu a ve svém prostoru použijte světlejší a tmavší varianty této barvy. To funguje nejlépe s neutrální barvou, jako je šedá, krémová nebo bílá. A pokud vyberete světlejší odstíny těchto barev, prostor tím zároveň také prosvětlíte. To oceníte především u menších bytů nebo místností, kde řešíte nedostatek prostoru.

Kde vzít to barevné kolečko? Na internetu jich najdete celou řadu, stejně jako vysvětlení. Zajímavé a přehledné jsou třeba informace o kombinaci barev na iodesign.cz nebo na dulux.cz. Co která barva znamená, jak ji lze kombinovat a které odstíny se k ní hodí nejvíc? To vám poradí třeba zajímavá teorie barev na známé adrese Canva.