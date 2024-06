Kombinovat vzory tak, aby interiér nebyl přeplácaný, je někdy oříšek. Proto pro vás máme užitečné rady, se kterými se naučíte kombinovat vzory jako profesionální designér.

Asi budete trochu překvapeni, ale žádná pravidla pro kombinování vzorů nejsou. Interiéroví designéři se často řídí pouze svým instinktem a osobním vkusem. Pár tipů a rad, kterých se při kombinování vzorů vyplatí držet, pro vás ale máme.

Nejprve si vytvořte moodboard

Máte už alespoň přibližnou představu o tom, jak by měl váš interiér vypadat? Hoďte ji na papír. Takzvaný moodboard je v podstatě koláž, která má za úkol sladit barvy, vzory a motivy, abyste poznali, jak budou zvolené prvky působit v interiéru jako celek.

Už máte vybranou koženou sedačku, koberec s geometrickým vzorem nebo mramorovanou tapetu? Odpíchněte se od tohoto prvku a postupně k němu přidávejte další tak, aby výsledek působil harmonicky.

Zvolte dominantní vzor

Vyberte si jeden dominantní vzor, ke kterému pak budete ladit další. Mezi nejoblíbenější patří vzory geometrické, jako jsou trojúhelníky či kruhy, které mohou přidat moderní a dynamický vzhled. Florální vzory dodávají interiéru svěžest a dotek ženskosti. Botanické vzory (listy či větve) a etnické vzory inspirované různými kulturami zase dodávají nádech exotiky. Populární jsou však i abstraktní vzory.

Pro dokonalé sladění vzorů v interiéru se vyplatí ctít poměr 60 : 25 : 15. Ten říká, že dominantní vzor by měl tvořit zhruba 60 % všech vzorů v místnosti. Jemnější motiv by pak měl být zastoupen 25 % a zbývajících 15 % by měl tvořit doplňkový vzor.

Další užitečné rady najdete níže ve videu:

Kombinujte různé velikosti vzorů

Kombinujte velké vzory s menšími a jednoduššími, aby se zabránilo vizuálnímu přetížení. Pokud máte například velký vzor na tapetě, zkombinujte jej s jednobarevným nebo subtilním vzorem na nábytku. To umožní vzorům vyniknout a zároveň udržíte rovnováhu v designu.

Držte se jedné barevné palety

To pomůže vytvořit jednotný vzhled a zajistí, že vzory spolu budou harmonizovat. Používejte neutrální barvy jako základ a přidejte vzory na barevných doplňcích. To vám umožní snadněji měnit vzhled místnosti, aniž byste měnili celý design.

Praktické tipy a triky

Kombinování vzorů si ulehčíte, pokud začnete s neutrální barvou na stěnách a na podlaze. Vzory poté použijte například na sedací soupravě, koberci nebo na některém z klíčových kusů nábytku.

Kombinujte jeden vzor v několika velikostech a barvách, abyste získali úchvatný vzhled.

Chybu neuděláte, pokud budete kombinovat různé vzory v odstínech jedné barvy.

Hrajte si s rozměry motivů. Použijte jeden dominantní vzor ve velkém měřítku a k němu střední a malé pro zvýraznění.

Mějte na paměti, že velké a výrazné vzory prostor opticky zmenšují, zatímco malé vzory ho dokážou zdánlivě zvětšit a prosvětlit.

Vzory rozmístěte rovnoměrně po celé místnosti.