Proměnit místnosti nebo je opticky zvětšit či zmenšit dokáže řada triků. Nechte ošálit svůj zrak barvami, strukturou nábytkových dvířek, umístěním a velikostí nábytku, použitím zrcadla, ale i osvětlení či závěsů.

Optické triky v interiérech fungují obecně, ale než je začnete aplikovat doma, pečlivě vybírejte. Podle toho, čeho chcete v dané místnosti dosáhnout. Co bude dobře působit v klidové zóně, to nemusí sedět v centrálním společenském prostoru.

O barvách uvažujte více prakticky, totéž platí pro struktury povrchů, členitost a umístění nábytku, velikost proměňované plochy a další detaily.

Dvě strany jedné mince

Stále se traduje, že teplé barvy působí útulně, ale zmenšují, chladné barvy zase zvětšují na úkor pocitové vřelosti. Nelze se však dogmaticky řídit teoretickým členěním barev do teplých/studených skupin, záleží na konkrétním odstínu. I některá zelená může být velice příjemná a žlutá jako led. Kdo se nechce vzdát teplých barev, tomu lze doporučit decentnější pastelové provedení.

close info ASKO Nábytek zoom_in Do ložnice se hodí sjednocující kontrasty. Světlejší provedení nábytku řady Carlos, dekor dub artisan podporuje vyznění podlahy, barva kusového koberce ladí s výmalbou stěn

Tmavé barvy také dokážou navodit vizuální komfort, kdežto bílá a velmi nenápadné světlé barvy mnohdy působí sterilně, často si je spojujeme s negativními emocemi. Využijte kombinace: světlé i tmavší, teplé i studené, ale chytře.

Větší prostory unesou výrazné barevné kontrasty. Čím menší místnost, tím je praktičtější spojovat barvy, jež vycházejí z jednoho základu, nebo se doplňují.

Triky malířů a obkladačů

Zvětšit místnost do výšky pomáhá známá finta: světlejší strop než výmalba stěn. Tento efekt se násobí, když barvu ze stěn protáhnete na strop asi do 20 cm po jeho obvodu. Opačný postup se doporučuje u vysokých stropů, které chcete snížit.

Dobře rozšířit úzkou místnost dokážou dvě nejbližší protilehlé zdi vymalované světlejší barvou než ostatní zdi. Budou-li dvě nejbližší protilehlé stěny tmavší než ty vzdálené, prostor se zúží.

Pomohou i dlažby či obklady. Vedou-li z podlahy na stěnu v širokém pruhu, prodlužují či zvětšují. V poslední době se používá dekorativní dlažba i jako náhrada koberce, pak se nabízí zopakovat stejný dekor na stěnu. Funguje jako velkoformátový obraz, sladěnost v podobě jednotného vzoru je zaručená.

Něco vystupuje, jiné zaniká

S dvojicí kontrastů si lze dobře vyhrát i u nábytku a jeho umístění v interiéru. Strukturovanější a tvarově členitější nábytek nebo se vzorem (často dřevodekor) vynikne u neutrálního pozadí, zpravidla u stěny. Vystupuje do prostoru. Nábytek s hladkým povrchem nenápadné barvy zase dobře vypadá u výrazné zdi (i tapeta s velkými vzory). Největší pozornost poutá to, co umístíte blíže do středu místnosti, například sedací souprava.

close info Möbelix zoom_in Jak přelstít prostor v interiéru? Vyzkoušejte jiný nábytek, barvy, závěsy nebo umístění zrcadel. V místnostech s vyšším stropem využijete třeba patro na spaní

Chcete-li dosáhnout opaku, perfektně funguje použití stejných barev, tedy stěna i nábytek shodného odstínu, a rovné plochy. V interiéru totiž platí to, co v módě: po barevně sjednocené a tvarově neutrální místnosti oko jen sklouzne, u kontrastů se zastaví. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zdroj: Dům&Zahrada