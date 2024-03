Oslava Velikonoc je pro mnohé z nás velkou příležitostí, kdy pohostit celou rodinu i přátele a slavnostně prostřít stůl. My vám dnes ukážeme, jak by taková velikonoční tabule mohla vypadat a bez čeho se neobejde. Inspirujte se!

Sváteční ubrus, živé jarní květiny i stojánky na vajíčka. To vše by nemělo chybět na vašem stole, u kterého se sejdete na Velikonoční pondělí s vašimi nejbližšími. Jak by ovšem mohlo takové slavnostní prostírání vypadat, aby působilo svěže a neotřele?

Ubrus je základ

Samozřejmě že to jde i bez ubrusu, ale stůl s ubrusem bude hned na první pohled vypadat o trochu více slavnostněji. Nemusíte hned prostírat ubrus s motivy zajíčků, beránků nebo vajíček.

Bohatě postačí ubrus v pastelové barvě, například v zelené, nebo fialové. Vedle ale nešlápnete ani s bílou barvou, kterou dozdobíte barevnými dekoracemi.

Bez jarních květin se to neobejde

K Velikonocům patří malovaná vajíčka, pomlázka, tak i živé jarní květiny na stole. Živé květy můžete naaranžovat do misky či košíku s barevnými vajíčky. Na talíř můžete při prostírání umístit kvítek (pozor, aby nebyl jedovatý). Do vázy doprostřed stolu dejte jarní květiny, jako například tulipány, narcisy či petrklíče.

Vyrobte si jarní věnec na stůl. Níže ve videu máte návod:

Zdroj: Youtube

Barevné nebo bílé nádobí?

K příjemnému obědu a stolování nesmí chybět ani pěkné, stylové nádobí. To, zda zvolíte čistě bílé nádobí, nebo barevné talíře, záleží především na tom, jak moc máte barevný stůl a jaký ubrus jste použili.

Při použití barevného ubrusu, spolu s barevnými dekoracemi zvolte spíše jednoduché nádobí v bílé nebo krémové barvě. Pokud zvolíte ubrus v čistě bílé barvě, můžete si dovolit naservírovat pokrmy na pastelově barevných talířích.

Velikonoční dekorace podtrhnou atmosféru

Na velikonoční tabuli by také neměly chybět dekorace. Můžete na stůl umístit například zdobené kraslice v košíku nebo misce, svíčku v pastelové barvě, velikonoční věnec z živých květů nebo rozkvetlé kočičky.

Chybět nesmí ani velikonoční zajíček nebo originální slepička. A že je v tom všem už mnoho kýče? Nezoufejte. Ten k tomu přece patří.