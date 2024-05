Přeměňte svůj malý balkon na útulný a funkční prostor! Bez ohledu na velikost vašeho balkonu existuje mnoho chytrých a kreativních způsobů, jak zvýšit jeho potenciál. S našimi radami si snadno vytvoříte místo, na kterém budete s radostí trávit čas od jara do podzimu.

Mnoho lidí žijících v bytě touží po velké terase či rodinném domě se zahradou, kde by si mohli užívat slunečných dnů. Přitom však často nedokážou využít ani potenciálu vlastního balkonu, který většinu roku zeje prázdnotou.

Malý balkon má přitom naproti velké zahradě či terase mnoho výhod. Jeho zařízení vás nebude stát tolik peněz a jeho udržování tolik energie.

Pořiďte si multifunkční nábytek

Když je váš prostor omezený, využijte multifunkční nábytek. Může to být například stolička fungující jako místo k sezení nebo jako malý stolek. Dalším praktickým kouskem je zahradní lavice s úložným prostorem.

Usadí se na ni až 3 lidé a dovnitř naskládáte venkovní textil v případě nepřízně počasí. Do těch nejskromnějších balkonů skvěle zapadne rozkládací stolek a židle, které můžete kdykoliv složit a opět rozložit.

Zajistěte si dostatek soukromí

Velmi častým problémem malých městských balkonů je nedostatek soukromí. Pokud je balkon orientovaný do vnitrobloku, máte štěstí. Pokud ne, nevadí, soukromí si můžete zajistit i jinak. Skvělým řešením je rákosová nebo bambusová zástěna, vertikální květináče i paravány proti průhledu.

Podívejte se na proměnu malého balkonu v útulný prostor:

Zdroj: Youtube

Osvětlení dodá atmosféru

Velice efektním a levným řešením, jak balkon zútulnit, je dekorační osvětlení. Pomocí různých světelných řetězů, LED lamp, solárních lamp či jednoduchých luceren na svíčky si snadno vyčarujete hřejivou a romantickou atmosféru. Nebude vás to stát moc peněz, ale výsledek bude stát za to. Dejte si však pozor, aby bylo osvětlení vhodné do exteriéru a odolalo všem povětrnostním podmínkám.

Vyberte vhodné dekorace

Pokud již máte vyřešeno posezení a osvětlení, dalším krokem jsou dekorace. Pomocí nich dokážete balkon ozvláštnit, přizpůsobit vlastnímu vkusu a zároveň jeho vzhled sezónně obměňovat, aby vás nepřestal bavit. Stačí pár pohodlných podušek či dekoračních polštářů, květináčů a váziček, případně svícnů.

Pocit domova dodají i různé sedací pytle, pletené koberečky či macramé ozdoby. Nechte se vést vlastním vkusem a oblíbenou paletou barev či neutrálních tónů.

Rostliny a květiny na malém balkoně

Pokud chcete, aby se balkon stal alternativou zahrady, neměla by na něm chybět zeleň. Rostliny a květiny v ozdobných květináčích lze postavit na podlahu, závěsné květináče zavěsit pod strop či umístit do truhlíků připevněných zvenčí na zábradlí.

Na volnou stěnu se ale vyplatí uspořádat pár oblíbených bylinek, v malých nádobách, jako je například aromatický rozmarýn, tymián nebo bazalka, umístěných v řadě.