Zařizování dětského pokojíčku je jedinečnou příležitostí k tomu, abyste vytvořili prostor, kde vaše miminko bude vyrůstat a objevovat svět. S trochou plánování a kreativity můžete vytvořit krásný a funkční pokojíček, který bude bezpečný a útulný. Co by zde nemělo chybět?

Příchod miminka je pro každou rodinu vzrušujícím a radostným obdobím. Jedním z prvních kroků při přípravě na tuto velkou událost je vytvoření útulného a funkčního pokojíčku, který poskytne miminku bezpečné a pohodlné prostředí pro růst a vývoj. Zde je několik tipů, jak zařídit ideální dětský pokojíček.

Bezpečnost na prvním místě

Při zařizování dětského pokojíčku je bezpečnost naprostou prioritou. Začněte tím, že zkontrolujete, zda nábytek a doplňky splňují všechny bezpečnostní normy. Postýlka by měla mít pevné a stabilní bočnice bez odnímatelných částí. Umístěte postýlku tak, aby nebyla v dosahu okna, záclon nebo závěsů.

Do postýlky se bude hodit monitor dechu

Monitor dechu hlídá klidný spánek miminka. Snímá dechovou aktivitu v pravidelných intervalech a spouští alarm, pokud dítě přestane dýchat. V prvních 6 měsících u miminek není dýchání automatické, monitor dechu elimininuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence.

Funkční nábytek

Vyberte nábytek, který je nejen pěkný, ale i praktický. Postýlka, přebalovací pult a úložné prostory jsou základními prvky. Postýlka by měla být vybavena nastavitelným roštem, který můžete přizpůsobit podle věku dítěte. Přebalovací pult by měl být dostatečně vysoký, aby vás nebolela záda při péči o miminko, a měl by mít dostatek úložného prostoru pro pleny, ubrousky a další potřeby.

Na co si dát pozor při výběru postýlky pro vaše miminko? Inspirujte se tipy níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Křeslo na kojení

K miminku budete vstávat ve dne v noci a velkou část dne zabere kojení nebo krmení miminka. Oceníte pohodlné polohovací či rozkládací křeslo a velký kojicí polštář. Praktické jsou polštáře, které je možné kolem těla zavázat.

Organizace a úložné prostory

Novorozené miminko potřebuje spoustu věcí, od oblečení po hračky. Investujte do praktických úložných prostor, jako jsou komody, skříně a police. Organizéry na hračky a koše na prádlo vám pomohou udržet pokojíček uklizený a přehledný. Transparentní boxy jsou skvělé pro snadný přehled o obsahu.

Vhodné textilie

Textilie hrají důležitou roli v dětském pokojíčku. Kromě kvalitní matrace do postýlky zvolte i měkké a příjemné ložní prádlo, které je hypoalergenní a snadno pratelné.

Doplňky dětského pokojíku

Nebesa k postýlce – působí elegantně i jako moskytiéra v letním období, kdy často větráte.

Kolotoč nad postýlku – vhodný je kolotoč s bílým šumem, později projektor.

Přebalovací podložka – výborná je přebalovací podložka doplněná mantinely a omyvatelná.

Koš na plínky – speciálně navržené koše eliminují zápach. Mohou být v koupelně i pokoji.

Noční osvětlení – pokoj vybavte noční lampičkou. Miminku spánek neruší a vám pomůže.