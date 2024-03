Chtěli byste si konečně vyšperkovat terasu a vytvořit z ní příjemné místo, kde budete moci snídat nebo večer grilovat dobroty s přáteli za jakéhokoliv počasí? Řešením může být markýza nebo pergola. Podle čeho si ale mezi nimi vybrat? Záleží hlavně na tom, co od stínicího prvku očekáváte.

Terasa je v parných dnech a při dešti prakticky neobyvatelná. Toto však můžete vyřešit například pořízením markýzy či pergoly. Oba typy zastínění nabízí různé benefity, pro každého tak může být vhodnější něco jiného. Pojďme se tedy podívat, jak vybrat vhodné zastřešení terasy.

Zastínění terasy pomocí markýzy

Nejčastěji se při zastínění terasy používají markýzy. Jejich výhodou je především velká flexibilita. Nevyžadují náročné stavební úpravy a stačí je podle potřeby vysunout nebo svinout. Když je zrovna nepotřebujete, nenaruší ani vzhled vašeho domu.

A pokud ano, markýzu s ním snadno sladíte. Na trhu najdete pestrý výběr typů a látek, které jsou vhodné nejen na zastřešení terasy rodinných domů, ale i balkonů nebo teras bytů.

Druh a úprava látky na markýzu

Při výběru markýzy hleďte na druh látky a její úpravu. Sytost barev, menší mačkavost a větší pružnost látky a odolnost nabízejí markýzy z polyesteru. Markýzy by také měly odrážet sluneční paprsky a chránit před deštěm. Nepleťte si však markýzu s deštníkem, přece jen je to stínicí prvek. V případě prudkého deště proto nezapomeňte markýzu stáhnout.

Markýzu si můžete pořídit manuální, doporučujeme však zainvestovat do motorického ovládání. Stačí jen zapojení do elektrické sítě. Díky dešťovému a větrnému senzoru pak můžete markýzu pohodlně ochránit před nepříznivým počasím.

Vhod jistě přijde i sluneční senzor, který zajistí, aby markýza chránila terasu před příliš prudkým slunečním zářením i ve chvíli, kdy právě nejste doma. A jednou z dalších výhod markýz je jejich nízká pořizovací cena.

Další užitečné rady k výběru markýzy najdete zde:

Zdroj: Youtube

Zastínění terasy pomocí pergoly

Pergoly bývají finančně náročnější než markýzy, zato ale terasu mnohem lépe chrání. Jde o pevnou a stabilní konstrukci vyrobenou ze dřeva či hliníku. Pergolu je možné montovat až ve chvíli, kdy je dům hotový.

Konstrukce pergoly se upevňuje buď jen do země, nebo do země a stěny. Pokud máte v plánu ukotvit konstrukci do zatepleného zdiva, počítejte s tím, že fasáda bude při montáži částečně porušená. Proto je třeba připravit nosné prvky na fasádě ještě před jejím zateplením.

Méně údržby a regulace podle slunečního svitu

Velkou výhodou oproti montáži markýz je, že díky sloupům není kotvení do zdi tak namáhané, a tudíž i tak náročné na pevnost. Vysoce kvalitní jsou především hliníkové pergoly, které na rozdíl od těch dřevěných nevyžadují velkou údržbu. Jsou velice pevné a odolné vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Vedle klasických typů pergol jsou stále oblíbenější bioklimatické pergoly, jejichž horní plocha je tvořena naklápěcími hliníkovými lamelami. Pomocí jejich sklonění může dojít k přirozenému větrání a také k regulaci slunečního svitu. Pokud se lamely uzavřou, vzniká tak dokonalá ochrana vůči dešti.

Stejně jako markýzy lze i pergoly ovládat na dálku, případně napojit na centrální řídicí jednotku a doplnit o různé inteligentní spínače a senzory. K většímu komfortu na terase pod pergolou přispějí i vnější infra ohřívače, LED osvětlení či zabudované reproduktory.