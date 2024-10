Jídelní stůl je opět v centru pozornosti jako klíčový prvek domácnosti. Navzdory trendům přesouvání stolování do jiných místností, stůl zůstává místem setkávání a sdílení zážitků. Jak vybrat ten pravý?

I když se vnímání důležitosti jídelního stolu proměňuje v čase, stále patří k zásadním součástem domácnosti. „V minulosti byly jídelní stůl a jídelna středobodem rodinného života. V nedávné době se sice v mnoha případech stolování přesunulo do obývacího pokoje či do kuchyně, a to zejména kvůli nedostatku místa, dnes se však jídelní stůl v interiérech opět efektivně uplatňuje,“ konstatuje Leo Čellár, šéfdesignér slovenské Javoriny.

Důvod je nasnadě: setkávání s blízkými a společně strávené chvíle, ať už u dobrého jídla, nebo u šálku kávy, to jsou stále cennější zážitky, pro které jídelní stůl nabízí skvělé zázemí.

Důležité centimetry

Kromě vkusu by o volbě konkrétního stolu, jeho tvaru a velikosti měly rozhodovat podmínky, do nichž je určen. Důležité jsou zejména prostorové dispozice, ale také třeba typ použitých židlí.

close info XXXLutz zoom_in Dobrý výběr kvalitního jídelního stolu se vyplatí. Získáte symbol pospolitosti, bezpečí a pohody. Zkrátka pevný bod domácnosti, kde se rodina bude ráda scházet

„Pro standardní čtyřčlennou rodinu a židle bez područek je minimální rozměr stolu 120 x 80 cm nebo průměr 100 cm u stolu kulatého s jednou středovou nohou. Pohodlnější volbou vhodnou i pro židle s područkami budou stoly s délkou 160 až 180 cm a šířkou 80 až 90 cm nebo s průměrem kolem 120 cm. Obecně platí, že pro židle bez područek je třeba mít u stolu volný prostor přibližně 60 cm a pro křesílka s područkami kolem 70 až 75 cm,“ radí Leo Čellár.

Kulatý i letící

Jídelní stůl vám musí opravdu sednout, více než módní výstřelky tak oceníte pohodlí. Trendy se ale přirozeně proměňují i v tomto sortimentu. „Aktuálně jim velí stoly kulaté, na jedné nebo více zaoblených podnožích. Má to svůj důvod – ke kulatému stolu i menšího průměru se vejde více strávníků než k obdélníkovému. Podnož uprostřed je praktická ve více ohledech. Nevadí, když u stolu sedíte, a nevytváří zbytečné překážky ani robotickému vysavači,“ popisuje Klára Nováková ze společnosti Le Bon.

close info KARE zoom_in Pokud kulatému stolu dopřejete dostatek místa, bude přívětivou dominantou jídelny

Podle ní je v tomto ohledu dokonalý a maximálně pohodlný stůl „letící“. Ten může být vynesený na subtilní kovové konstrukci připevněné ke kuchyňskému ostrůvku nebo ke stěně.

Hlavně pořádný

Aby stůl dobře sloužil, musí být stabilní, ale měl by být také příjemný na dotek a snadno udržovatelný. V tuzemských domácnostech je dlouhodobě populární masiv nebo dýha, často se na stolové desky používají i kompaktní nebo HPL lamináty. Jsou tvrdé, mají příjemný sametový povrch, a pokud se zvolí správný typ, na povrchu nejsou vidět stopy po otiscích prstů. Je vždy dobré znát pro a proti každého povrchu. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

