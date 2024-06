Keramické obklady a dlažby jsou neskutečně odolné a barevně i tvarově proměnlivé, těžko jim hledat konkurenci. Navíc stále zrají jako archivní víno.

V letošním roce se na keramických obkladech a dlažbách perfektně odrážejí aktuální trendy, ale zkrátka nepřijdou ani interiérové stálice. A vrací se i to, co bylo nedávno téměř zapomenuto.

Nejoblíbenější imitace

Jednou z největších výhod keramiky je schopnost napodobit snad jakýkoliv materiál. Velice věrně, na pohled i na dotek. Zatímco u přírodního kamene můžete váhat z důvodu vysoké ceny a v případě dřeva mít obavy kvůli jeho odolnosti vůči změnám teplot a vlhkosti, u keramiky neexistují pochybnosti.

Díky pokročilým trojrozměrným technologiím se setkáváme s dokonalými imitacemi různých typů kamene a dřevin. Běžně jsou k dostání také keramické „dřevěné“ lamely se suky a letokruhy nebo kolekce „dřev“ keramiky se shodnou strukturou, ale rozdílnými odstíny. U napodobenin kamenů zase mnohdy oceníte dokonalé žílování, často k vidění u imitací mramorů.

close info RAKO zoom_in Dlaždice Plywood je inspirovaná designem skládaných dřevěných lamel, iluzi dřeva podporují i jemné suky a letokruhy

Do trojice nejoblíbenějších napodobenin patří ještě beton, což je dané jeho stoupající oblibou a častým používáním v soudobých interiérech. U něj potěší barevná škála a také kombinace s jinými dekory, třeba s prvky terrazza.

Barvy na míru

Používají se barevně neutrální stálice, avšak více radosti slibují výrazné zemité a pastelové tóny. Konkrétně je žádaná zejména cihlově červená, zelená a modrá, šedá stejně jako hnědá. Ale i jemná broskvová, respektive meruňková. Keramika tak odráží obecně platné interiérové trendy.

Nicméně na posledním ročníku veletrhu Cersaie, který udává tón v segmentu obkladů a dlažeb, byly mimo jiné k vidění obklady v barvách duhy. Zaujme i to, jak se v některých případech barvy kombinují (například temně modrý obklad doplní decentní odstín letošní barvy roku Peach Fuzz buď rovněž v podobě keramiky, nebo jako výmalba stěn).

close info RAKO zoom_in Obklady a dlažby z nabídky RAKO

Protipól tvoří méně pestré kombinace, ty vycházejí z jedné až dvou barev a často se doplňují neutrální bílou. Malé bílé obkládačky pro jejich nadčasovost a dostupnost znovu vyhledávají designéři a architekti, jak dokládají mnohé interiérové realizace, jež vám v časopise průběžně představujeme. Nejvíce se používají formáty čtverců a obdélníčků (cihliček), mnohdy je osvěžuje barevná spára.

Rozkvetlá zahrada

Vzpomenete si, kdy se na výsluní dostaly obrovské rostlinné a exotické vzory? Je to už dost let a stále si drží svou pozici. Prakticky můžete mít doma rozkvetlou zahradu bez zalévání. Rozdíl oproti minulosti je v tom, že se prostorově výrazné vzory objevují napříč interiérem, už nejsou jen v koupelně. Rovněž mohou fungovat jako atypický předěl místnosti (obklad polopříčky) nebo nahradit velkoformátovou tapetu.

close info RAKO, Hornbach zoom_in Vlevo obkládačky Cava, vpravo retro série Heritage

Příjemný bonus představují dlaždice se vzorem, které se pokládají do tvaru koberce, jehož linie ohraničuje jednobarevná dlažba. Ta někdy pokračuje i mimo domov, na terasu; venkovní, 2 cm silné dlaždice se stejným dekorem či barvou jako v interiéru jsou běžně v prodeji. U nich je kromě sladěnosti výhodné, že si lze vybrat z mnoha možností pokládky. Mezi oblíbené patří pokládka na terče, do trávy nebo do štěrku.

Z minulosti do přítomnosti

Další velkou skupinu dekorů zastupují geometrické vzory v moderní nebo retro verzi. Soudobé motivy reprezentují méně umělecky řešené dekory, někdy až nenápadně, třeba v podobě mini čtverců a obdélníků použitých na větším formátu. Retro se často objevuje v podobě patchworku, ale neplatí to stoprocentně. I patchwork najdete ryze moderní, například poskládaný z různých víceúhelníků odlišných barev.

Dále se čím dál častěji vyskytuje prvek, který před několika lety působil jako zjevení – obklady na nábytku, a to nejen v koupelně. Na keramice můžete i posnídat, mimo jiné se používá na jídelních stolech. Zkrátka co bylo dříve výjimečné, už patří do našeho života.

Výběr dlaždic, které upoutají pozornost (fotogalerie)

Dlaždice Plywood je inspirovaná designem skládaných dřevěných lamel, iluzi dřeva podporují i jemné suky a letokruhy. Rozměry 60 x 120 nebo 20 x 120 cm. RAKO

Série Travertino Titanium značky Apavisa imituje populární kámen travertin. Dlažbu lze použít v interiéru i v exteriéru, prodává se v různých rozměrech. Los Kachlos

Z obkladu mléčné barvy vystupuje šedobéžové žilkování věrně imitující kararský mramor. Jde o sérii Cava, jejíž základ tvoří lesklé i matné rektifikované obkládačky o velikosti 30 x 60 cm a 40 x 120 cm. RAKO

V rámci retro série Heritage lze objevit nostalgické vzory i výrazné barvy. Perfektně vynikne ve spojení s neutrálně řešenou dlažbou. Hornbach

Škrábance, rýhy či jiné známky opotřebení jsou v kurzu. Dlaždice a obklady z kolekce Plant značky Refin ve 4 zemitých tónech doplňuje mozaika s reliéfem. Koupelny Ptáček

Menší formáty jsou stále populární. Uklidňující teplé barvy a vzor obkladu o rozměrech 20 x 20 cm ze série Century Unlimited vyrábí Villeroy & Boch. Koupelny Ptáček

Mezi novinky patří série Compila obsahující obkládačky i dlaždice v různých formátech a odstínech. V koupelně jsou použité obkládačky v barvě Mint (30 x 60 cm a 10 x 30 cm) a dlaždice v barvě Cotto (60 x 60 cm). RAKO

Amuri je nová kolekce značky Ragno, jež našla inspiraci v ručně vyráběné terakotě s naznačenými okraji a lehkými obláčky na povrchu. Z dlažby o velikosti 20 x 20 cm můžete vyskládat i „kusový koberec“. Siko

Květinové vzory jsou velice populární, dostaly se také do série Fiore značky Fineza. Dlažbu lze použít rovněž jako obklad, a jak sami vidíte, sluší jí to i v obývacím pokoji (rozměry 60 x 120 cm). Siko

Stůl Small Side z kolekce Shape od značky Fondovalle dokazuje, že keramický obklad evokující mramor lze využít i pro výrobu nábytku za použití technologie all-over. Rozměry 60 x 60 x 40 cm. Archtiles

Micra Quetta od Vives je vzorovaná keramická dlažba s matným povrchem ve formátu 20 x 20 cm. Netradiční dekor rybích šupin vynikne i jako obklad, ať už ho použijete kdekoliv. Los Kachlos

Velká variabilita

K dosažení větší plasticity a dynamiky slouží různě velké formáty, současně se spojují obklady či dlažby jednobarevné nebo v imitaci tří nejčastěji napodobovaných materiálů s těmi vzorovanými. Kdo naopak touží po větší harmonii, kombinuje méně nápadné barvy a vzory.

close info Los Kachlos zoom_in Obklady a dlažby z nabídky Los Kachlos

Proto se u velikostí dnes už nedá říct, co je skutečným trendem. Nabídka se vyrovnává, od mini tvarů mozaik (a nejen kostiček, jak dříve bývalo zvykem) k malým, středním a velkým rozměrům. Nepřekvapí ani vysloveně obří formáty, například 100 x 300 cm.

Pokud se podíváme na ČR, našinec se v tomto směru stále drží při zemi. Pro mnohé z nás jsou obří už dlaždice 100 x 100 cm nebo obklady 60 x 120 cm. Právě velká variabilita formátů, barev i dekorů katapultovala keramické obklady a dlažby na interiérové jedničky. Neexistuje jediná správná volba, vždycky máte možnost výběru.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 5/2024.