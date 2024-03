Dveřní klika je detail, který se může zdát nedůležitý. Stačí si ale uvědomit, kolikrát denně ji vezmete do ruky. Podívejte se s námi na moderní trendy klik a kování. Možná najdete zajímavé výrobky, které se budou hodit i pro váš domov.

Dveřní klika a dveřní kování obecně splňují veškerá kritéria důležitého detailu. „Tento často podceňovaný prvek interiéru musí splňovat náročné užitné vlastnosti. Přirovnal bych ji ke kolům vozu nebo k dámským lodičkám jakožto neodmyslitelné součásti večerních šatů. Je to zkrátka detail, který skvěle dotváří celek. Ale nejde pouze o hezký vzhled a příjemnou ergonomii. Zásadní je také bezvadná funkčnost – klika musí dlouho a dobře sloužit,“ říká Roman Ulich, hlavní designér rodinné manufaktury M&T, českého výrobce designového dveřního a okenního kování.

Zdroj: VLM

Kování tiše zdobí

Nabídka materiálových provedení, tvarů a barev je v sortimentu dveřního kování nepřeberná. Bez nadsázky lze říci, že pro každé dveře a každý interiér je k dispozici ideální šperk v podobě kliky. Nabídka zahrnuje výrobky v retro designu i produkty designově odpovídající poslední módě.

close info MP Kování zoom_in Dveřní klika je detail, který se může zdát nedůležitý. Stačí si ale uvědomit, kolikrát denně ji vezmete do ruky.

S výstřelky ale opatrně, klika by měla i vzhledově přežít dlouhé roky – spolu s dveřmi je prvkem interiéru, který se neobměňuje tak často. Vyplatí se vsadit spíše na nadčasovost, k níž se hlásí většina současné produkce.

Jaký je aktuálně nejžádanější styl? „Jednoznačným trendem posledních let je minimalismus. Výrobci klik se snaží vše co nejvíce zjednodušit, případně skrýt. Objevují se tak slabší ploché rozety nebo takové, které jsou zcela zapuštěné do plochy dveří. Největším hitem jsou pak kliky zcela bez rozet. Postupně tento trend směřuje k otevírání dveří bez standardního mechanismu klik. Co se týče povrchových úprav, žádaný je kvalitní černý matný povrch, jehož oblibu je možné sledovat i u luxusních vozů, hodinek, světel či módních doplňků,“ popisuje Roman Ulich.

Mosaz a nerez ocel

Kvalita kliky se významně odvíjí od materiálu. Ideální je staletími prověřená masivní mosaz, která vyniká vysokou pevností, dlouhou životností a přilnavostí pro kovové povrchové úpravy. Stejné kvality vykazuje a obdobné oblibě se těší nerezová ocel.

close info M&T zoom_in M&T kování Minimal s koupelnovým uzamykáním

„Oba materiály mají navíc tu výhodu, že jim lze ponechat původní vzhled, který stačí mechanicky upravit. Nerezové kliky tak mohou být ve variantě leštěná, nebo broušená nerez. Mosazný povrch pak dozrává s každým dotykem a postupně mění odstín. Nabízí varianty mosaz natural, mosaz leštěná, a dokonce mosaz antik, což je záměrně zrychleně zestařený povrch s efektem mnohaletého používání. Mosazné povrchy navíc disponují antimikrobiálními vlastnostmi,“ dodává Roman Ulich.

K výrobě dveřního kování se samozřejmě používají i další materiály, například chrom, nikl, bronz nebo eloxovaný hliník. Každý má své přednosti i nevýhody a jinak reaguje na venkovní podmínky čí frekvenci užívání.

Kde je možné ušetřit?

Pokud vás koupě klik čeká, pravidla pro výběr jsou poměrně jednoduchá, ale samotná volba pro laika už tak snadná být nemusí. I zde platí, že šetřit se nevyplácí, úspora jde totiž často na úkor kvality.

„Zásadní rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním výrobkem bývá v použitém materiálu, a to nejen samotného základu kliky, ale také povrchu. Levné varianty využívají stříkané RAL povrchy, které jsou velmi měkké, a tím náchylnější k poškození. Další rozdíl je pak v kvalitě vnitřního mechanismu, který je nejdůležitější částí kování – klika musí vždy maximálně jednoduše a lehce fungovat,“ radí Roman Ulich.

close info Hornbach zoom_in Chytré technologie najdete i na dveřích. Kliku Smart Touch Handle H.03.CE můžete ovládat otiskem prstu, chytrým telefonem nebo PIN kódem.

Odhalit nedostatky na první pohled může být pro laika obtížné, při výběru se tak vyplatí využít rad odborníka například ve specializované prodejně, kde bývá profesionální poradenství samozřejmou službou k nákupu. Doporučení prověřených výrobků či značek může nabídnout také designér či architekt.

Vždy mějte na paměti, že kliku vezmete do ruky několikrát denně a nejspíš ji nechcete za pár týdnů používání opravovat či dokonce kupovat novou.

Typy kování

Štítové – je z jednoho kusu, který překrývá otvor pro kliku i klíčovou dírku. Před nákupem musíte znát rozteč, tedy vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče.

– je z jednoho kusu, který překrývá otvor pro kliku i klíčovou dírku. Před nákupem musíte znát rozteč, tedy vzdálenost mezi osou kliky a osou klíče. Rozetové – má dvě samostatné části (rozety) – horní pro kliku a spodní s otvorem pro klíč, fabku nebo mechanismus pro uzamykání dveří; rozety se sešroubovávají k sobě skrze celé dveře.

close info Cobra zoom_in Kování a madla Cobra

Typy klíčových dírek

otvor BB – pro interiérový klíč (dózický klíč)

– pro interiérový klíč (dózický klíč) otvor PZ – pro cylindrickou vložku (fabku)

– pro cylindrickou vložku (fabku) otvor WC/koupelna – sada s namontovaným klíčem

close info Cobra zoom_in Cobra koule Brit a klika Athena v černé barvě

Zajímavé produkty ve fotogalerii

Rozetové ochranné kování C401 s překrytkou od výrobce Cobra spojuje bezpečnost a elegantní povrch v provedení matného niklu a černé barvy. Je řešením pro bezpečnostní dveře, jejichž jedna strana vede do interiéru, a kování by tak nemělo narušovat dojem z obytných prostor. Materiál zamak. Cobra

Chytré technologie najdete i na dveřích. Kliku Smart Touch Handle H.03.CE můžete ovládat otiskem prstu, chytrým telefonem nebo PIN kódem. Klika se při použití telefonu nebo PIN aktivuje za 2–4 sekundy, při použití otisku prstu za cca 2 sekundy. Napájení zajišťují 4 AAA baterie. Hornbach

Kam nemusí klika, může madlo. I tento prvek je v nabídce v rozličných provedeních a stylech. Autorem systému Magnetic i designu madla Konzerva 220 je Roman Ulich. Madlo kromě propracované ergonomie nabízí možnost změny vnitřní viditelné magnetické desky pro sjednocení povrchu madla s dveřmi. Délka 22 cm, materiál kov, různé typy povrchů. M&T

Sortimentu dveřního kování vládne elegantní černá a matné povrchy. Příkladem je kování Nela-R 4006 5S od portugalského výrobce Tupai. Vratný mechanismus a krytka jsou upevněny na samotnou kliku, čímž zvyšují pevnost a funkčnost kování. K dispozici v různých provedeních. MP Kování

Moderní elegance charakterizuje kliku Betria-S, kterou v loňském roce uvedl na trh výrobce kování Cobra. Pro použití v současných interiérech ji předurčují zejména ostré hrany a matný povrch, stejně jako precizní zpracování a spolehlivost. Cobra

Navrhnout dokonalou kliku může být výzva i pro zkušené kreativce. Jedinečný design kliky Nomad je dílem Evy Le Peutrec. Vyniká minimalistickým tvarem a výrazně subtilními liniemi. Jednotlivé díly v 11 různých površích lze navíc v rámci jedné kliky kombinovat. M&T

Designově jednoduché až minimalistické kování s tloušťkou rozety pouhých 5 mm působí na dveřích jemně a elegantně. Klika Tiga-HR 4154Q 5S na interiérové dveře je k dispozici v různých barevných provedeních a pro různé typy otvoru. Patentovaná mechanika tupai usnadňuje montáž krytky rozety a zajišťuje klice vysokou stabilitu. MP Kování

Nerezová dveřní klika Industry Squelette je k dispozici v 6 různých površích a barvách. M&T

Bezpečnostní kování Rostex RN1/Savona je vyrobeno z nerezové oceli. Dostupné v povrchové úpravě nerez mat a černá mat. Rostex

Gea od výrobce Kalviva je dveřní kování v atraktivním provedení kombinujícím dvě barvy. Materiál hliník. Bauhaus

Kalviva Kumru Olifka je kování vyrobené z hliníku s povrchovou úpravou česaný bronz. Vybaveno WC zámkem. Bauhaus

Rozetové dveřní kování na WC Monet R, materiál hliník, barva bronzový elox. Hornbach

Rady pro výběr

„V sortimentu kování najdete několik kategorií. Exteriérové je určené na vstupní branky, je náročnější na materiálové provedení, protože musí obstát ve venkovních podmínkách. Bezpečnostní kování se používá u dveří vchodových i interiérových, vyžadují ho i pojišťovny. Protipožární varianta se používá současně s bezpečnostními zámky.“ vysvětluje Richard Klička, oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach

„Pokud se chystáte vybírat kování v kombinaci klika/koule, klika/madlo nebo bezpečnostní kování, je potřeba zohlednit směr otevírání dveří. Levé dveře s levou klikou mají viditelné panty na levé straně, otevíráte je tedy směrem doleva, u pravých je to opačně.“

„Pro správný výběr byste měli znát také tloušťku dveří, a to kvůli dostatečné délce spojovacích šroubů, které zakoupíte v sadě s kováním. Pokud neodpovídá, lze problém řešit pomocí prodlužovací sady, která obsahuje delší čtyřhran a montážní šrouby.“

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada