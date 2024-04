Doporučujeme 5 tipů pro rozkvetlé koupelny. Takhle v nich budete mít jaro celý rok. A ušetříte za vodu

close info MB keramika

Marcela Škardová 8. 4. 2024 clock 3 minuty gallery video

Na většinu z nás působí jaro blahodárně, je to balzám na duši. Poradíme vám, jak ho snadno dostanete do koupelny, aby jí to slušelo. A vy se radovali z květů celý rok a ještě to svědčilo alergikům.

tag Dlaždice Jaro Koupelna Květiny Léto Mýdlo Obklad Podlaha Styl Trend

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít