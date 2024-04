Chcete proměnit vaši koupelnu jen zčásti? Nebo z gruntu? Oboje slibují novinky na trhu. Multifunkční obklady a dlažby, vzdušný sprchový kout typu walk-in, parádní vana, prostorově úsporný koupelnový nábytek i chytrá pračkosušička.

Představujeme vám praktické a pěkné novinky do koupelny, které se uplatní snad všude. V koupelně velké i malé, v bytě, v paneláku i v rodinném domě.

Multifunkční obklady a dlažba

Výrazných dekorů obkladů a dlažeb je spousta, ale i ty je třeba doplnit neutrálními barvami a formáty, aby vše spolu ladilo. Nemusíte je dlouho hledat, najdete je v nové sérii Compila od Rako. Kromě 12 barev nabízí celou škálu rozměrů, od velkých po střední až po dekorativní keramické pásky 10 x 30 cm. Podívejte se na fotky, jak může vypadat jedna koupelna 3x jinak, když změníte barvu nebo velikost obkladů či dlažeb.

close info Rako zoom_in Mezi novinky patří i dlaždice Bricola imitující dřevo

Jak zvětšit koupelnu a šetřit čas při úklidu

Na podlahu se hodí rektifikovaná dlažba, což znamená, že když se vyrobí, její hrany se zabrousí. Takové dlaždice se pokládají s malou spárou 2 milimetry, výsledek bude elegantní a prostor opticky zvětší. Méně spár se také lépe udržuje.

Sprchování bezpečně

Sprchové kouty typu walk-in jsou oblíbené pro svůj vzhled, přizpůsobení se konkrétnímu prostoru a i pro to, že vám ani koupelně nekladou překážky. Také odlehčují prostor, ostatně podívejte se na novinku od Ravaku nazvanou Walk-In Air. Tento sprchový kout lze instalovat jak na podlahu, tak na sprchovou vaničku. Na výběr je více formátů skleněných desek a vzpěra, která pak desku drží, se dá zakrátit při montáži vašemu sprchovému koutu na míru.

close info Ravak zoom_in Nové sprchové kouty Walk-In Air se dokážou přizpůsobit skoro každé koupelně

Umyvadla, vany, nábytek…

Kolekce Meda vás bude v koupelně inspirovat více směry, nabízí vše podstatné, designová sladěnost je zaručená předem. Různé typy vany doplňují umyvadla s odkládacími plochami, právě ta jsou čím dál populárnější.

Potěší nábytek v mnoha dekorech a barvách, včetně top dřevodekoru a šedé (vnitřek nábytku je antracitový a antracitová barva se označuje jako nová černá). Vyberete si rovněž vodovodní baterie a i ryze praktické vychytávky typu extrémně tiché splachování toalety a jiné.

Pračka se sušičkou

Dva v jednom se hodí všude, kde není místa nazbyt. Nová kombinovaná pračka se sušičkou Siemens iQ700 WN54C2A0EU vypere až 10 kg prádla a usuší 6 kg. Sama si nadávkuje prací prostředek, také disponuje technologií Home Connect.

Kromě mnoha automatických funkcí nabízí v jednom přístroji i to, co by měly dva samostatné spotřebiče. Třeba rychlopraní a rychlosušení za 45 minut nebo ošetření párou (nahradí žehličku). Vzhled pračkosušičky respektuje i málo místa - knoflíky a tlačítka, která by jinak vystupovala do prostoru, tady nenajdete.

Zdroj: heureka.cz, siko.cz, Rako, sanitino.cz, proceram-shop.cz