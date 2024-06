Zařizujete novou kuchyni? Pak si na jejím rozvržení dejte opravdu záležet. Ve správném rozmístění jednotlivých zón a spotřebičů vám pomůže i pravidlo kuchyňského trojúhelníku. V čem spočívá jeho kouzlo?

Kuchyňský trojúhelník je princip rozmístění jednotlivých pracovních zón v kuchyni. Jedná se o takové uspořádání spotřebičů, díky kterému si usnadníte pohyb v prostoru a zlepšíte jeho celkovou ergonomii.

Pomyslnými vrcholy zlatého trojúhelníku jsou 3 nejdůležitější místa v kuchyni. Prvním místem je lednice, tedy prostor, kde skladujeme potraviny. Druhým místem je mycí část (dřez nebo myčka) a posledním varné centrum, které představuje sporák nebo varná deska. Díky správnému rozmístění těchto zón do tvaru trojúhelníku si zjednodušíte pohyb v kuchyni a ušetříte zbytečné kroky při chystání pokrmů nebo následném úklidu.

Obecným pravidlem je, že pro maximální efektivitu a plynulost při pohybu a práci v kuchyni, by vzdálenost mezi těmito zónami neměla být méně než 1,2 m ani více než 2,75 m.

Kuchyňská linka s ostrůvkem

V případě kuchyně s ostrůvkem je vhodné ponechat v hlavní části linky lednici a dřez (případně myčku) a do prostoru ostrůvku umístit varnou desku. Pokud byste se totiž do ostrůvkové části rozhodli situovat dřez, vznikne vám několik zbytečných kroků mezi vytahováním potravin z lednice a jejich omytím.

Kuchyňská linka do tvaru L

Do kolmě položené části umístěte ideálně lednici a případně také spižírnu. Na hlavní část pracovní desky pak umístěte dřez a varnou desku, která bude od lednice vzdálenější.

Kuchyňská linka do tvaru U

U linky ve tvaru písmene U se doporučuje umístit dřez do centrální části. Skladovací a varnou zónu pak umístěte naproti sobě v protilehlých výběžcích linky.

Podélná kuchyňská linka

Pomyslný vrchol trojúhelníku by se v podélné kuchyni měl nacházet ve středu linky a měl by ho představovat dřez. Po jeho stranách by se pak měla nacházet lednice a na opačné straně sporák. Tím si zajistíte, že zdroj tepla bude od lednice dostatečně daleko a dřez budete mít na dosah od lednice i varné desky, když budete cedit těstoviny nebo brambory.

Myslete i na organizaci

Základem pohodlného vaření je také správné zorganizování úložných prostor. Dejte každé věci její vlastní místo. Nádobí, které používáte často, umístěte tak, abyste na něj dosáhli co nejsnáze. Velké a méně používané věci dejte do horních či krajních skříněk. Skvělým pomocníkem jsou také posuvné a výsuvné regály či otočné podložky. K chytrému uspořádání zásuvek pomůže organizér.