Kusové koberce nadělají spoustu parády, ale zastanou i praktickou službu. Zvyšují tepelný komfort, tlumí hluk a zachycují prach. Navíc je můžete pořídit bez citelného zásahu do rozpočtu.

„V obýváku podpoří celkovou útulnost a poslouží jako výrazný designový prvek. V dětském pokoji jsou důležité pro pohodlí, zároveň nejmenším poskytnou bezpečný a měkký prostor pro hraní. V ložnici je teplý, hebký koberec u lůžka neocenitelný – stačí si představit první ranní krok a pocit, kdy bosá noha stane na příjemném povrchu,“ představuje široké možnosti uplatnění kusových koberců Jiří Novotný ze společnosti Koberce Breno.

To ale podle něj ještě není vše, čím tento bytový doplněk přispívá k domácí pohodě. „Na rozdíl od studené podlahy nabízejí příjemný měkký povrch, a zvyšují tak tepelný komfort. Teplotu v místnosti lze díky tomu snížit až o dva stupně Celsia, aniž by to ovlivnilo pocit pohodlí,“ dodává odborník.

close info Breno zoom_in Kolekce dětských kusových koberců Pastel kids vnese do pokoje nejmenších veselé vzory i barvy

Další vítanou schopností je izolace hluku – koberce obecně pomáhají snižovat ozvěnu a tlumí zvuky, jako je například dupot či hlasitý smích. A snižují i koncentraci prachu. Zatímco na hladké podlaze se prach víří, kusový koberec ho zachytí na povrchu, odkud jej lze snadno vysát.

Syntetické a přírodní

I v sortimentu kusových koberců je trendem využívání přírodních a udržitelných materiálů. Můžete tak mít koberec vyrobený z recyklovaných oceánských plastů nebo z bambusových či kukuřičných bio vláken. „Velký zájem je o koberce z vlny a viskózy, které jsou nejen příjemné na dotek, ale také ekologicky šetrné,“ doplňuje Pavla Tvrdíková, designérka společnosti Mujkoberec.cz.

Neznamená to ovšem, že by „tradiční“ syntetické materiály ztrácely na oblibě, stále totiž nabízejí řadu praktických výhod. „Polyamid, nejodolnější z nich, vyniká stálobarevností a skvělou tvarovou pamětí. Polyester je měkký a příjemný na došlap. Jeho vlákna se nekroutí, navíc si dlouho udrží jasné barvy. Polypropylen pak potěší příznivou cenou, jeho smyčková úprava zároveň zvyšuje odolnost,“ popisuje benefity umělých materiálů Jiří Novotný.

close info XXXLutz zoom_in Nadělají spoustu parády, ale zastanou i praktickou službu. Kusové koberce navíc snadno přemístíte či vyměníte (na snímku orientální koberec z XXXLutz)

Stále přitom přirozeně přicházejí další inovace, které kombinují udržitelnost s funkčními vlastnostmi, jako je mimo jiné schopnost čištění vzduchu nebo odpuzování alergenů. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

