Vybíráte novou kuchyňskou linku a nemůžete se rozhodnout, jestli zvolit lesklá, nebo matná dvířka? Přečtěte si, jaké jsou výhody a nevýhody obou variant. Jistě vám pak půjde rozmýšlení lépe.

Lesklý a matný povrch se prolíná celým naším interiérem. Obě tyto povrchové úpravy nábytku a doplňků do domácnosti se skvěle hodí na dveře, nábytek i povrchy. Lesk vynikne zejména v kombinaci se dřevem, kovem a sklem. Celý interiér tak bude působit velmi elegantně. Jaké jsou výhody a nevýhody lesku a matu? Pojďme se podívat jednotlivým variantám na kloub.

Lesk opticky zvětšuje prostor

Lesklý nábytek působí luxusně a oslní vás na první pohled. Ve stísněném prostoru, kde se cení každý centimetr čtvereční místa navíc, se malá kuchyňská linka v lesku s vhodným osvětlením stane místem, které prostor rozzáří. V kombinaci se sklem nebo kovem se pak jedná o velmi moderní variantu interiéru.

A jaké jsou nevýhody? Počítejte s tím, že budete muset častěji skříňky leštit. Lesklý povrch mnohem rychleji odhalí případné nedokonalosti, jako je nerovnost povrchu nebo ušpinění od rukou. Na druhou stranu ale není čištění lesklého nábytku tak náročné.

Lesklé povrchy také vypadají nejlépe, když jsou nové. Časem se na nich podepíše zub času v podobě drobných škrábanců, které jsou bohužel hodně dobře viditelné.

Pokud plánujete novou kuchyni, podívejte se, jaké jsou nejčastější chyby při navrhování:

Zdroj: Youtube

Matný povrch zútulňuje

Matný povrch evokuje útulné domácí prostředí a teplo. Je jednodušší na údržbu, protože na něm není jemné ušpinění tolik vidět. Pro svůj nadčasový vzhled se vám rozhodně nemůže stát, že by taková kuchyňská linka vyšla za deset let z módy. Hodí se zejména do kuchyní v retro, vintage, venkovském nebo skandinávském stylu.

Na druhou stranu je matný povrch pro mnohé prostě a jednoduše nudný nebo fádní. I moderní bílá kuchyňská linka, co se řadí mezi trendy, bez kousku lesku vypadá docela jinak. Potom už záleží na celkovém ladění interiéru vašeho bytu.

Pozor si však dejte na matné provedení kuchyně v tmavých barvách, protože dokáže prostor hodně zmenšit.