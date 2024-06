Vyvarujte se největších chyb, kvůli kterým lednice žere více elektřiny a potraviny se zbytečně kazí

Marcela Škardová 11. 6. 2024

Udržování pořádku v lednici a správné uložení potravin je to nejlepší, co můžete udělat pro lednici s mrazákem, potraviny i sebe. Ušetříte za elektřinu a prodloužíte životnost surovin, které do lednice dáváte. Co přesně byste (ne)měli dělat?

