Dřevěný dekor nebo dokonce skutečně dřevěná kuchyně je snem spousty lidí. Pojďte se inspirovat do galerie, kde návrhy vygenerovala umělá inteligence.

Dřevo je skvělý materiál. Má svou patinu, jeho barva je příjemná, voní. Jenže se moc nepoužívá v místech, kde je zvýšená koncentrace vody a špíny. Ono je to dáno tím, že snadno saje vodu, plesniví a také nečistoty jdou z něj špatně setřít. A tak se prosazují i dřevěné imitace, které mají lepší vlastnosti.

V kuchyních dost často dřevo (ať už jako dekor, nebo jako skutečný materiál) často vítězí. Ten efekt je prostě fantastický. To, co by třeba v obývacím pokoji vyznělo už spíš jako lovecká chata, v dřevěné kuchyni má šmrnc.

Pokud se vám dřevo líbí, pojďte se podívat na to, jak by mohla taková dřevěná kuchyně vypadat. Je jedno, jestli jste příznivci dřevěných chat, nebo supermoderních interiérů. Tady najdete všechno.

Jaká dřevěná kuchyně se vám líbí?

Nebojte se dřeva

Pokud pravé dřevo v interiéru chcete, jděte do toho. Jistě, budete muset udělat několik věcí navíc, ale stojí to za to.

Ošetření dřeva v interiéru, zvláště v kuchyni, je důležité pro jeho ochranu před vodou a špínou. Zde jsou kroky, které můžete podniknout:

Výběr správného typu dřeva

Používejte tvrdé dřevo, které je odolnější vůči vlhkosti a mechanickému poškození, například dub, buk nebo teak.

Příprava dřeva:

Dřevo dobře obruste jemným brusným papírem, aby bylo hladké a odstranily se veškeré nerovnosti nebo staré nátěry.

Po obroušení důkladně odstraňte veškerý prach a nečistoty pomocí vlhkého hadříku nebo vysavače.

Impregnace:

Použijte impregnaci, která pronikne do dřeva a ochrání ho před vlhkostí. Kvalitní impregnace na bázi oleje je vhodnou volbou, například lněný olej, tungový olej nebo speciální impregnace na dřevo.

Základní nátěr:

Aplikujte základní nátěr, který pomůže ochránit dřevo a zlepší přilnavost vrchní vrstvy. Existují speciální základní nátěry pro dřevo, které můžete použít.

Vrchní nátěr nebo lak:

Použijte kvalitní lak na dřevo, který je odolný vůči vodě a špíně. Polyuretanové laky jsou obzvláště odolné a vhodné pro kuchyně.

Alternativně můžete použít voskový nátěr nebo olejový nátěr, který vytvoří ochrannou vrstvu a dodá dřevu krásný vzhled.

Pravidelná údržba:

Pravidelně kontrolujte stav nátěru a podle potřeby provádějte údržbu. Pokud začíná nátěr slábnout nebo se opotřebovává, znovu ho naneste.

Při aplikaci nátěrů a impregnací vždy postupujte podle pokynů výrobce a dodržujte doporučené sušicí časy mezi jednotlivými vrstvami. Takto ošetřené dřevo v kuchyni bude lépe chráněné před vlhkostí a špínou a bude déle vypadat jako nové.