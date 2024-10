Minimalismus se drží při zemi, maximalismu patří svět. A také vaše osobnost, protože skrz něj vyjadřujete, jací jste a co máte rádi.

Maximalismus je velice kreativní interiérový styl. Má rád různorodost, dekorativnost, mix tvarů, struktur i barev. Dá se použít jak ve velkorysých prostorách, tak v malém bytě, vše je otázka přístupu. Nicméně pro dosažení nejlepšího výsledku je třeba s každým dílkem nábytkové skládačky zacházet citlivě, aby nevznikl chaos.

Historické okénko

Nejčastěji se maximalismus definuje jako opak moderního minimalismu, v němž je všeho málo. Stačí se však podívat do historie a je jasné, že nejde o žádnou novinku. Už v době baroka se ukazovaly světu opulentní, velice zdobné interiéry pracující s mnoha tvary, zlatými či mosaznými nebo bronzovými detaily, s uměleckými předměty, monumentálními lustry nebo malovanými stropy.

Zdroj: VLM

S maximalismem umělo nakládat i rokoko a novoklasicismus, ale právě 19. století začalo se skutečným mixem několika historických období. V té době byly v módě takzvané kabinety kuriozit, tedy umělecká díla, upomínkové předměty a suvenýry z různých koutů světa. A to u příznivců maximalismu přetrvalo dodnes – vybírat si a ve velkém vystavovat interiérové doplňky, k nimž mají blízký vztah.

Pestrost volby

Soudobý maximalismus je svým způsobem reakcí na doby nedávno minulé, kdy se některé domácnosti proměňovaly zejména díky dostupnosti zahraničního nábytku a začaly být jako přes kopírák. To ještě více zdůraznil fenomén pronájmů, především s nástupem Airbnb.

close info IKEA zoom_in Retro se vrací v barevné parádě. Nepoznáte, že hravé žluté křeslo Sotenäs kolekce Nytillverkad navrhl Gillis Lundgren už v 60. letech, jen tenkrát mělo trubkové podnoží v bílé barvě

Maximalismus nabízí opak, velkou možnost volby, aniž by ubíral z osobitosti, a to mnohé láká. Do něj se totiž vejde vše: nadčasový design i extravagance, bohatost vzorů a struktur, výběr barev bez ohledu na to, které jsou zrovna populární, i fakt, že díky větší náklonnosti k bytovým textiliím může být zařízený interiér útulný.

Další velkou výhodou maximalismu je skutečnost, že ho nesvazují striktní pravidla, i proto se jím mnohdy prolínají další interiérové styly, typicky eklekticismus, provensálský nebo třeba boho styl. Ba dokonce i skandinávské vlivy, jak dokládá aktuální kolekce látek nejznámějšího obchodního řetězce. Třetím bonusem je dostupnost – maximalistické interiéry mohou být vybavené cenově luxusním i finančně dostupným zařízením. Tvrzení, že tento styl je pouze pro horních deset tisíc, je překonané.

Typické znaky

Maximalismus miluje barvy. Energické kontrastní tóny žluté, červené, modré, zelené či třeba fialové vítězí, nemusí však být použité za každou cenu. Barvy si užije rovněž milovník tmavých odstínů (temná paleta podporuje elegantní vyznění). Baví také vzory, může jít o motivy džungle a velké rostlinné dekory stejně jako o oblíbené geometrické či abstraktní náměty.

close info Zehnder, KARE zoom_in Vlevo článkový radiátor Zehnder Charleston, vpravo luxusní dvojsedačka z kůže a gumovníkového dřeva ze série Cigar Lounge

V maximalistickém interiéru nechybějí struktury, hladké plochy oživuje profilování, frézování, laťkování a vůbec 3D provedení. Tento styl je vysloveně nakloněný kombinování různých materiálů, začít můžete od dřevěné podlahy, pokračovat laminem či laminátem a končit sklem a kovem. Perfektně nakládá s bytovým textilem, zejména u něj a také u interiérových dekorací se často uplatňuje vrstvení, respektive násobení. Tím vzniká větší dojem zaplněnosti prostoru. V neposlední řadě spojuje zdánlivě neslučitelné – bytové vybavení různé doby vzniku.

Příklady zajímavých produktů

Nebojte se kombinovat různé tvary, například trojúhelníkovou polici na stěně s kruhovým odkládacím stolkem Wakefield o průměru 38 cm. ASKO Nábytek

Maximalismus se dá pojmout také umělecky. Výjimečné vázy Plush Animals s ručně modelovanými zvířátky navržené sklářským výtvarníkem Františkem Jungvirtem a vytvořené sklářem Martinem Štefánkem nikdo nepřehlédne. František Jungvirt

Domov může vypadat vkusně a být vyladěný barvou Exotické kari od firmy Dulux Colours of the World. Perfektně se kombinuje se zlatými, královsky modrými či tyrkysovými doplňky. Ve spojení s tmavým dřevem a smaragdově zelenou vytvoří doslova toskánskou atmosféru. Dulux

Luxusní dvojsedačku z kůže a gumovníkového dřeva ze série Cigar Lounge ocení milovníci kvality i příznivci vintage stylu. Perfektně zapadne také do moderních interiérů. KARE

Retro se vrací v barevné parádě. Hravé žluté křeslo Sotenäs kolekce Nytillverkad navrhl Gillis Lundgren už v 60. letech, jen tenkrát mělo trubkové podnoží v bílé barvě. IKEA

Závěsná svítidla Cymbal od ikonické francouzské značky Forestier v sobě nezapřou inspiraci luxusně okouzlujícím stylem art deco. Le Patio

S nádhernou vinylovou květinovou tapetou Gardenia od švýcarské značky Christian Fischbacher si budete i doma připadat jako v tropické zahradě. À La Maison

Maxi interiérový styl se propisuje rovněž do praktického vybavení včetně postelí. Dvoulůžko Natura Eiche z dubové spárovky vnese do ložnice vůni dřeva. Möbelix

Článkový radiátor Zehnder Charleston se svými širokými možnostmi provedení se dokáže přizpůsobit každému prostoru. Umožňuje výšku až 3 metry, téměř jakoukoli délku a ještě atypická tvarová řešení. Zehnder

V kolekci dřevěných podlah Kährs Flora jsou ukrytá všechna roční období, na fotografii vidíte Dub Yarrow (evokuje jaro). Dekory zaujmou výrazně viditelnými suky, charakter dřeva podtrhuje kartáčování a mikro zkosené hrany lamely. KPP

Zaplnit kuchyni není kumšt, ale vytvořit z ní místo, kde se design potkává s praktickou funkcí, je svým způsobem umění. Důležité je vyjít z hlavní barvy a v jejím tónu řešit doplňky, které oživí zejména zlaté akcenty a dekor dřeva. Westwing

V prostoru i v detailech

Kdo chce začít s maximalismem, tomu lze doporučit drobné prvky. Nejsnáze to půjde s dekorativními polštářky a praktickými doplňky jako zrcadlo, vázy či svícen, u nich se dobře testuje odvážnější design a extravagantní nápady. Ještě přidejte upomínkové předměty a máte hotovo. Nebo to zkuste opačně: vyjděte z místnosti zařízené nadčasovým nábytkem a doplňujte ji.

close info František Jungvirt zoom_in Výjimečné vázy Plush Animals s ručně modelovanými zvířátky navržené sklářským výtvarníkem Františkem Jungvirtem a vytvořené sklářem Martinem Štefánkem nikdo nepřehlédne

Vždycky se vyplatí k maximalismu přistupovat tak, že si z něj vezmete to nejlepší, co vás opravdu oslovuje. A tím pro někoho může být velikost. Právě maxi provedení nábytku a mnohých zařizovacích předmětů se stává běžným i v menších bytech, typicky jde o kuchyně a skříně mířící až ke stropu. Kde to je technicky možné, tam se zvětšují okna, přirozené světlo v maximální míře a s hezkým výhledem se stává luxusem. Tím může být i kvalitní podlaha s originální kresbou, nebo naopak nadčasová, pak funguje jako jeviště pro bytové vybavení.

Stát se maximalistou neznamená hromadit mraky věcí, musí se cíleně vybírat. Skládat jednu ke druhé tak, aby vás to těšilo. Což přesně odráží tzv. dopaminový efekt – obklopujte se tím, co vám bude dělat radost. Ideálně celý život.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 9/2024.