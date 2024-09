Jste fanoušky starých časů a interiérů, které mají duši? Pak vás určitě osloví retro kuchyně. Jak ale zařídit moderní kuchyni v retro stylu, aniž byste se museli vzdát komfortu a technologií dnešní doby?

Retro styl může mít mnoho podob. Nejčastěji se vracíme do období 50. až 80. let minulého století, kdy byly kuchyně plné barev, vzorů a originálních doplňků. I když jde o návrat do minulosti, retro kuchyně nemusí být přehlídkou starých spotřebičů a technologií. Naopak, moderní kuchyňské vybavení může skvěle fungovat i v retro prostředí, pokud zvolíte vhodné materiály a barvy.

Nebojte se kombinovat nové a staré prvky

Pokud máte doma kousek nábytku nebo vybavení po prarodičích, jako je starý kredenc nebo porcelánové nádobí, využijte je. Pro ty, kdo žádné takové poklady nevlastní, existuje mnoho stylových kousků v tzv. vintage designu. To znamená, že se jedná o nově vyrobené vybavení, které však nese nádech retro stylu.

Barvy a materiály v retro kuchyni

Klíčovým materiálem pro retro kuchyně je dřevo. Jeho přírodní vzhled nebo lakované provedení, například v bílé barvě, dodá vaší kuchyni ten správný retro nádech. Dřevěné stoly, židle a skříně vytváří robustní dojem, který je pro retro styl charakteristický.

Kromě dřeva můžete sáhnout i po dalších tradičních materiálech, jako je mosaz, litina, plast nebo umakart. Například dřevěná deska kuchyňského stolu zkombinovaná s chromovými úchytkami nebo vzorované obklady za linkou mohou vaší moderní kuchyni dodat kouzlo minulých dekád. Pro dodání autentičnosti nezapomeňte ani na proutěné košíky, vázy nebo textilie s typickými vzory 70. let.

Prohlédněte si 40+ inspirací na retro kuchyně níže ve videu:

Zdroj: Youtube

Retro spotřebiče: Stará duše, moderní technologie

Staré kuchyňské spotřebiče mohou vypadat stylově, ale většinou už nejsou praktické. To však neznamená, že byste se museli retro stylu vzdát. Na trhu dnes najdete širokou nabídku nových spotřebičů, které věrně kopírují design těch starých, ale poskytují veškerý komfort moderní technologie.

Zvažte například sytě červenou varnou konvici nebo topinkovač ve stylu 50. let. Mnoho výrobců nabízí dokonce i ledničky, mikrovlnky a trouby v retro stylu, takže můžete celý prostor sladit do jednoho tématu.

Pokud chcete dotáhnout retro atmosféru k dokonalosti, pořiďte si keramický kuchyňský dřez s kohoutkovou baterií – jedná se o malý detail, který ale udělá velký dojem.

Jak vytvořit harmonickou retro kuchyni

Aby vaše retro kuchyně nepůsobila přeplácaně, je důležité myslet na rovnováhu mezi barvami a materiály. Základem může být dřevo a bílá barva, kterou doplníte o výrazné prvky v podobě barevných spotřebičů nebo dekorací. Nebojte se experimentovat s výraznými vzory na textiliích nebo keramice, které jsou pro tento styl typické.

Retro styl je pravým opakem minimalismu, takže nemusíte šetřit na dekoracích. Naopak, větší množství různorodých doplňků, jako jsou květinové vázy, porcelánové hrníčky nebo vzorované utěrky, dodá kuchyni útulnost a osobitost.