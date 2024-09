Vana zabírá prostor a koupání se prodraží. Opravdu? Když si představíte, jak dokáže horká koupel potěšit tělo i duši a dobít baterky, jak se v ní rády cachtají děti, možná pro ni začnete hledat místo.

Koupelny se stále zmenšují a šetření vodou je žádoucí. Proto se v posledních letech soustřeďuje pozornost na sprchové kouty. Ty jsou v současných koupelnách obvykle první volbou, a to bez rozdílu, jak velká koupelna je či jaký finanční rozpočet je na ni určen. Rozhodně to ale neznamená, že by vanám odzvonilo.

„Vany mají svůj stálý okruh příznivců a dlouholetý ‚koupač‘ se ve ‚sprchovače‘ mění jen pod tlakem okolností. Jsou samozřejmě náročnější na prostor i spotřebu vody, potažmo energie, nicméně existují i úspornější varianty,“ říká Aleš Brožík, produktový manažer společnosti Ravak.

Dodává, že pro menší prostory se nabízejí modely, které chytře pracují s ergonomií a zohledňují požadavky nejběžnějších typů postav. „Taková vana nabízí nejvíce místa v oblasti ramen, k nohám se zužuje a v této partii nad ni lze umístit i speciálně tvarované umyvadlo. Ergonomický model poskytuje pohodlí pro koupání, ale zároveň zabírá méně prostoru,“ vysvětluje.

Zároveň může vana nabídnout zázemí pro sprchu, což je důležité pro lidi, kteří nemají prostor pro obě samostatná řešení. Vyplatí se pak vybavit ji sprchovou zástěnou, aby bylo možné se pohodlně umýt vestoje a voda při tom necákala po místnosti.

Hýčkají i zdobí

Nejčastějším požadavkem při výběru vany stále zůstává prostorová úspornost a praktičnost, které dlouhodobě nejlépe splňují akrylátové asymetrické vany. S měnícím se pohledem na koupel se však prosazují i jiné argumenty, jak potvrzuje Aleš Brožík:

„V požadavcích zákazníků se častěji než dříve objevuje důraz na design, na to, jak bude vana v koupelně vypadat. Další viditelnou změnou je zájem o vytvoření skutečně relaxačního prostoru, protože rutinní očista někdy probíhá při sprchování v druhé koupelně v domě. Výsledkem je nárůst poptávky po volně stojících vanách, které oba tyto požadavky splňují.“ Vany tohoto typu přitom mohou stát zcela volně v prostoru koupelny, ale také při stěně. A není výjimečné, že nacházejí své místo i při vstupu do ložnice.

Prim hrají barvy

V interiéru obecně se po éře vlády umírněných barev opět zabydlují odvážnější odstíny a platí to i v koupelně, respektive u sanitárního vybavení celkově, vany nevyjímaje. „I zde se uplatňují syté výrazné barvy, převážně v matné úpravě.

Taková vana představuje stylový vykřičník v interiéru. S její barevností se dá dále pracovat, najít jí například spoluhráče v podobě vodovodní baterie nebo nábytku či ji nechat vyniknout pouze na jednobarevném pozadí,“ radí Aleš Brožík z Ravaku.

Baterie jako parťák

Je-li řeč o baterii, i na tomto zdánlivě pouhém doplňku závisí pohodlí, které vana při koupeli nabídne. Při výběru se tak vyplatí uvažovat nejen o vzhledu, barvě, stylu či celkovém ladění s vanou a koupelnou.

Pokud si například s partnerem rádi dopřejete koupel ve dvou, uvítáte nástěnnou baterii instalovanou nad středem vany tak, aby ani jednoho z vás netlačila do zad nebo jinak nepřekážela. Budou-li se ve vaně koupat malé děti, ideálním řešením je napouštění přepadem. Vodovodní baterie pak nepřekáží a nehrozí, že by o ni malí plaváčci zavadili. A tak dále.

Do kompletního výčtu možností zbývá jmenovat luxusní baterie podlahové, které sluší nejen volně stojícím vanám, dále stojánkové baterie určené k instalaci na okraj vany a oblíbená jsou i podomítková řešení. „Samozřejmostí jsou kvalitní materiály, precizní zpracování a inovativní technologie. Pohrát si lze s výběrem povrchu. Tmavé či například zlaté povrchové úpravy dodají armaturám v koupelně výrazný charakter a udávají styl,“ konstatuje Katja Kramárová ze společnosti Dornbracht.

Pro starší a pokročilé

Častým argumentem, který obvykle vyznívá v neprospěch vany, bývá pohodlí při vstupu i výstupu pro člověka s omezenou pohyblivostí. „Vana pro starší či pohybově omezené zákazníky skutečně není ideální,“ připouští Aleš Brožík z Ravaku, ale dodává, že ani tito lidé se nutně nemusejí možnosti relaxace při koupeli vzdávat. „Částečně může pomoci polozapuštění vany do podkladu. Jde však o stavební úpravu, kterou je potřeba řešit individuálně podle konkrétních podmínek v interiéru.“

Nabízí se rovněž řešení v podobě vany s dvířky. Tu lze pořídit jako hotový produkt, ale dvířky lze dovybavit většinu van i dodatečně. S přibývajícími roky oceníte také madla v okolí vany, která zajistí více stability při pohybu, případně rovnou vanu sedací – s vnitřním prostorem uzpůsobeným pro polosed – pololeh.

Příklady zajímavých řešení

Vana Ypsilon Wall, která vyšla z návrhu designérského Studia Nosal Design, je určena k umístění ke stěně. Zůstává tak vysoce elegantním prvkem, který ale vyhoví i méně prostornějším koupelnám. Rozšířený lem zároveň poslouží jako praktický odkládací prostor. Ravak

Baterie ve zlaté barvě v moderním masivním designu skvěle doplní vanu z mramoru. Volně stojící vanová baterie s ruční sprchou ze série Cyo od německého výrobce Dornbracht je k dispozici v různých povrchových úpravách, mj. i v broušené mosazi obsahující 23karátové zlato. Dornbracht

Vana jako solitér potřebuje výjimečné doplňky. Baterie do podlahy Cool Sunrise ze série Essence od Grohe takovou podmínku splňuje. Vyniká nejen kombinací zlaté barvy a industriálně laděného designu, ale i moderními funkcemi. Je opatřena technologií pro úsporu vody či proti usazování vodního kamene. Sanitino

Volně stojící vana Nigra výrobce Polysan je vyrobena z litého mramoru. Tento materiál se vyznačuje vysokou pevností, nulovým průhybem, stabilitou i elegantním designem. Díky vybíhajícímu okraji lze vanu přisadit ke stěně a využít jej např. pro instalaci baterie. Sapho

Z pojetí koupelny jako ryze intimního prostoru vychází podoba vany Camelia od italské značky Treesse, která je vyrobena z kouřové transparentní pryskyřice. Vana nemá přepad a ovládá se systémem click/clack. Luxusní koupelny Praha

Třídílná skládací vanová zástěna VS3 100 od výrobce Ravak je určená pro asymetrickou vanu BeHappy II a obdélníkové vany. Rozměr 100 × 140 cm. Provedení matný chrom, výplň z čirého skla s ochrannou vrstvou proti usazování vodního kamene. Ravak

Dvoustěnná vana Meisterstück Oyo Duo od Kaldewei inspirovaná designem japonského porcelánu vnese do koupelny minimalistické organické linie a elegantní funkčnost. Koupelny Ptáček

Vhodně vybraná baterie doplní vanu jako šperk. Pětiotvorová páková vanová baterie Allure z nové kolekce Grohe Spa se k tomu „blýskne“ moderními technologiemi i stylovým provedením povrchu. Ten je navíc mimořádně odolný proti poškrábání. Grohe

Klasickou obdélníkovou vanu můžete postavit na nožky a obezdít, ale pokud to stavební podmínky dovolují, lze ji i elegantně zapustit do podlahy. Vana Soana od firmy Geberit s úzkým okrajem je vyrobena z kvalitního akrylátu. Geberit

I vanová zástěna může nabídnout něco navíc, například integrovaný držák ručníků. Praktický nástavec na vanu z nabídky Bauhaus se hodí na všechny běžné vany. Bezpečnostní sklo o tloušťce 5 mm se snadno udržuje. Bauhaus

Sestava Tigo značky Jika přináší ergonomicky tvarovanou vanu vytvořenou speciálně pro malé prostory, kterou doplňuje zástěna přesně kopírující její tvar. Vana nabízí dost prostoru pro koupel, v rozšířené části se pak pohodlně osprchujete. Jika

Odborník radí: Michaela Šobrová, Koupelny Ptáček

Při výběru vany je třeba vycházet z podmínek, v nichž bude sloužit. Například do jakého interiéru je určena, jak velký se nabízí prostor, kdo se bude ve vaně koupat, zda jen dospělí, či také děti, případně třeba pes, a co obecně uživatelé od vany očekávají.

Pro svou odolnost jsou stále velmi žádané smaltované vany, které však mohou působit na dotek chladněji než například akrylátové. Ty jsou rovněž často vyhledávané, a to hlavně pro nízkou hmotnost, nenáročnou instalaci a nespočet tvarů i velikostí.

Dále se nabízejí vany quarylové nebo lité. Jde o materiály, které jsou odolné proti poškrábání a nárazům, mají také skvělé termoizolační a protiskluzové vlastnosti. Své příznivce nacházejí většinou mezi zákazníky, kteří dbají na kvalitu a design zároveň.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 8/2024.