Bydlíte v malém bytě, kde se potýkáte s nedostatkem místa? Příkladem takového bydlení může být garsonka, ve které je jedna místnost natolik víceúčelová, že při jejím zařizování mnohdy potřebujete služby bytového designéra. Chcete-li to ovšem vyřešit sami, přinášíme vám několik praktických tipů.

Majitelé garsonek a malých bytů ocení každý centimetr volného prostoru a snaží se ho chytře využít. Malý prostor vyžaduje různá omezení, ale můžete přistoupit k problému šikovně a použít nábytek, který kombinuje několik funkcí dohromady.

Rozkládací pohovky a křesla: Pohodlí a praktičnost v jednom

Rozkládací pohovky a křesla slouží jako pohodlné sezení během dne a v noci se mohou proměnit v pohodlná lůžka. Vyberte si modely s úložným prostorem, do kterého můžete schovat peřiny a polštáře. Vyrábí se dokonce speciální pohovky, jejichž součástí jsou kvalitní matrace na spaní. Toto řešení však bývá dražší záležitostí.

Praktická jídelna ve stísněných podmínkách

Jak si zařídit kuchyň a jídelnu, pokud doslova z postele koukáte na kuchyňskou linku? Jídelní stůl nahraďte konferenčním stolkem a jezte u něj. Pokud vám tato varianta nevyhovuje, pořiďte si stůl sklápěcí, jenž se dá umístit do těsné blízkosti kuchyňské linky a nebude vám zabírat další prostor v bytě. Skládací stůl je vhodné doplnit také skládacími židlemi, které budete ukládat za skříň či do jiné skuliny, co v bytě najdete.

Dalším řešením pro ty, kdo potřebují flexibilní pracovní plochu nebo jídelní stůl, ale nemají prostor pro trvalé řešení, jsou nástěnné skládací stoly přivrtané ke zdi. Když nejsou potřeba, jednoduše je složíte zpět na zeď, a uvolníte tak místo.

Poslední možnost je kuchyňský ostrůvek, který slouží jako pracovní prostor, jídelní stůl (stačí k němu zakoupit barové židle) a úložný prostor zároveň. Některé modely totiž nabízejí vestavěné zásuvky nebo regály pro ještě větší pohodlí.

Než se začtete do článku, podívejte se na 12 tipů ve videu:

Zdroj: Youtube

Konferenční stolek: Místo pro práci

Pracujete často na home officu, a potřebujete tak pohodlné místo pro práci? Využijte konferenční stolky, jejichž vrchní desku (nebo alespoň část) můžete vyklopit nahoru. Můžete sedět na pohovce, ale notebook budete mít ve správné výšce tak, abyste se nehrbili.

Využít pro práci lze také nástěnné stoly. Stačí je pouze vyklopit. U tohoto modelu však počítejte s tím, že u práce budete muset stát.

Bydlení v garsonce a malých bytech ale nemusí být vůbec špatné, pokud vsadíte na multifunkční nábytek a každý prostor využijete na maximum. Budete se sice muset trochu vzdát svého pohodlí, ale při důsledném promýšlení každého detailu vám bude odměnou útulný byt, kde se budete cítit příjemně a nic vám v něm nebude scházet.