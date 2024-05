Přestože je práce v posteli nebo na gauči pohodlná, je lepší sednout si ke stolu ve své pracovně. Nejen že vám vaše záda a ruce poděkují, navíc se lépe soustředíte. Pokud nechcete, aby byl váš stůl zavalen všemožnými papíry, měli byste se podívat po úložných prostorech. Víte, jak je vybrat?

I když se vám lehká neuspořádanost v domácnosti může líbit, do pracovny nepatří. Rozházené papíry všude na stole, ale i kolem něj znamenají chaos a nepřehlednost. A jak tomu zabránit? Výběrem vhodného kancelářského nábytku. Je jen na vás, zda zvolíte úložné skříňky, kontejnery, police, nebo celé nábytkové sestavy. Jedno je jasné – spořádaná pracovna znamená uspořádanou mysl. A ta je pří práci důležitá.

Pokud je vaše kancelář v dosahu dětí, vybírejte obezřetně

Podívejte se na tipy do vaší domácí kanceláře:

Máte doma malé děti, které rády malují? Ideálně na všechny papíry, jež jsou v dosahu? Pak vybírejte ze skříní s dvířky, případně se zásuvkami. Nejen že se vám do dokumentů nebude prášit, ale navíc si z nich vaše děti neudělají předmět svých her. Pokud pracujete s dokumenty, které se nemohou poškodit, je vhodnou volbou skříň, která je uzamykatelná. A bonus navíc – pokud bude ve skříni nepořádek, nikdo to neuvidí.

Jaký nábytek vybrat, když chcete být organizovaní?

Pokud máte rádi systém ve všem, sáhněte po regálu či polici, které můžete doplnit o designové šanony, boxy a pořadače. Pokud se na regálu bude usazovat prach, můžete jej oprášit, zatímco budete čekat, až se vám udělá vaše další káva. Otevřené police můžete doplnit i o uzavřené skříňky či zásuvky, kam schováte menší drobnosti, případně věci, které nepoužíváte každý den.

A co když jste originální?

Pokud vám nevyhovují obyčejné a jednoduché věci, můžete být kreativní. Pořiďte si nábytek na nožičkách, i subtilnější kousky nábytku. Nebo se podívejte na pojízdné vozíky, které budete moct přemisťovat klidně každý den.

Máte pracovnu v obývacím pokoji?

Při zařizování svého domova se vám nepodařilo mít domácí pracovnu v samostatném pokoji? Nevadí! Pokud je pracovna součástí vašeho obývacího pokoje, můžete skříň nahradit knihovnou nebo regálem. Když bude takový kousek součástí vaší obývací stěny, skvěle zapadne do prostoru. Dobře vám poslouží také komoda.

