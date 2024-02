Přivítejte jaro ve své ložnici. Těchto 5 tipů na jednoduchou změnu se vám bude hodit

close info shutterstock.com / Shutterstock

Nikola Zatloukalová 20. 2. 2024 0:16 clock 2 minuty gallery video

Máte už dost pochmurné zimy a rádi byste do své ložnice vnesli jarní atmosféru? Pak můžete, není to nic složitého. Stačí vědět, jak vybrat vhodný nábytek, dekorace nebo doplňky. Velkou změnu udělá i správné povlečení. Čtěte dál a pusťte se do proměny.

tag Dekorace Domov Jaro Květiny Ložnice Matrace Nábytek Postel Povlečení Záclona

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít