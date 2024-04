Provoněná šatní skříň je snem každého, kdo o sebe pečuje. Věřili byste, jak jednoduché může být dosáhnout toho, aby vaše oblečení vonělo jako právě vyprané? Následující tipy a triky vám pomohou udržet svou skříň čistou a voňavou.

Nepříjemný zápach ve skříni není nic příjemného. I přes péči o oblečení se můžete setkat s tím, že při vytahování oblečení ze skříně příjemná vůně zmizí a nahradí ji nepříjemný zápach. Co tedy dělat, abyste udrželi svou skříň svěží a voňavou? Podívejte se na několik osvědčených tipů.

Podívejte se, jak uspořádat šatní skříň:

Zdroj: Youtube

Proč vaše skříň uvnitř nevoní?

Nepříjemný či zatuchlý zápach v šatníku může být způsoben různými faktory. Ukládáte-li do skříně oblečení, které dlouho nepoužíváte, může se zde začít hromadit vlhkost a plíseň. Špatné umístění nábytku v místnosti, nedostatečné větrání, nebo dokonce i kouření v interiéru mohou jsou jistotou, že vaše skříň vonět nebude. Ale co s tím?

Větrejte a nekuřte

close info unsplash.com zoom_in Jak provonět šatní skříň?

Pravidelné větrání je k udržení svěžího vzduchu ve skříni nezbytné. Alespoň dvakrát do roka vyndejte veškeré oblečení ze skříně a nechte místnost pořádně provětrat.

Pokud jste kuřák, zvažte možnost kouření venku, abyste minimalizovali pronikání kouře do vaší šatní skříně. Když už budete mít skříň vyklizenou, doporučujeme vám její vyčistění. Stačit vám k tomu bude voda s trochou octa a esenciálním olejem.

Vonné váčky a bylinné sáčky

Vonné sáčky jsou skvělým řešením na provonění skříně. Naplňte je oblíbenými vonnými bylinkami, jako jsou levandule, rozmarýn nebo tymián, a umístěte je do skříně mezi oblečení. Další možností jsou bylinné sáčky obsahující sušené květy a koření, které dodají vašemu šatstvu příjemnou vůni a zároveň odpudí moly.

Esenciální oleje a aromaterapie

Esenciální oleje jako levandule, eukalyptus nebo citron jsou skvělým prostředkem k provonění vaší skříně. Stačí aplikovat několik kapek esenciálního oleje na vatový tamponek nebo kousek látky a umístit jej do skříně. Pro intenzivnější vůni můžete použít také difuzér s esenciálním olejem umístěným v blízkosti skříně. U oleje si dejte pozor, aby se nedostal přímo na oblečení.

Křída a prášek na pečení

Pro absorpci vlhkosti a pachů ve skříni můžete použít křídu nebo prášek na pečení. Umístěte několik kousků křídy nebo malou misku s práškem na pečení do skříně a pravidelně je vyměňujte za nové. Tímto způsobem udržíte svou skříň suchou a svěží.

Bambus a jedlá soda

Dřevěné uhlí z bambusu je skvělým pohlcovačem pachů a vlhkosti. Umístěte sáčky s bambusovým uhlím do skříně, aby se přebytečná vlhkost nasákla do nich a zamezilo se vzniku plísní. Jedlá soda je dalším účinným pohlcovačem pachů, který můžete umístit do skleničky a postavit do skříně.

Pravidelné čištění a údržba

Nakonec nezapomínejte na pravidelné čištění a údržbu vaší skříně. Vyprázdněte ji, očistěte vnitřek vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem a nechte ji dobře vyschnout. Pravidelně čistěte také veškeré oblečení, které dlouhodobě nepoužíváte, aby se zabránilo vzniku nepříjemných pachů.

Zdroj: nabytek-mikulik.cz, kasvo.cz, ireceptar.cz