Rozvržení nábytku v obývacím pokoji může zásadně ovlivnit pohodlí, estetiku a funkčnost centra vašeho domova. Správné rozmístění nábytku vytvoří harmonické prostředí, ale také maximálně využije dostupný prostor.

Než začnete přesouvat nábytek, důkladně si změřte místnost a vytvořte plán. Zvažte rozmístění oken, dveří, elektrických zásuvek a dalších pevných prvků. Nakreslete si půdorys místnosti a zkuste si v něm rozvrhnout jednotlivé kusy nábytku. Využijte k tomu například online nástroje nebo aplikace pro návrh interiérů.

Definujte účel místnosti

Obývací pokoje mohou mít různé účely – některé slouží hlavně k odpočinku a sledování televize, jiné zase jako místo pro společenská setkání nebo hraní her. Rozhodněte se, jaký bude hlavní účel vašeho obývacího pokoje, a tomu přizpůsobte rozmístění nábytku.

Hlavní bod místnosti

Identifikujte hlavní bod místnosti, což může být krb, televize nebo velké okno s výhledem. Hlavní bod by měl být snadno viditelný a nábytek by měl být uspořádán tak, aby k němu směřoval. Například pokud je hlavním bodem televize, umístěte sedací soupravu přímo naproti ní.

Jak uspořádat nábytek v obývacím pokoji?

Vytvořte zóny

Rozdělte obývací pokoj do různých zón podle funkcí. Může to být zóna pro sledování televize, čtecí koutek nebo herní oblast pro děti. Každá zóna by měla mít dostatek prostoru pro pohodlné používání a měla by být logicky propojena s ostatními částmi místnosti.

Využijte multifunkční nábytek

Multifunkční nábytek, jako jsou rozkládací pohovky, konferenční stolky s úložným prostorem nebo skládací židle, může být v malých prostorách velmi užitečný. Pomáhá šetřit místo a zároveň zvyšuje funkčnost místnosti.

Zohledněte tok pohybu

Při rozmísťování nábytku myslete na to, jak se budete místností pohybovat. Zajistěte, aby mezi jednotlivými kusy nábytku byl dostatek prostoru pro snadný pohyb. Obvykle se doporučuje nechat kolem nábytku alespoň 60 až 90 cm volného místa.

Dbejte na symetrii a vyváženost

Symetrie a vyváženost jsou pro vytvoření harmonického interiéru alfou a omegou. Pokud máte velký kus nábytku na jedné straně místnosti, vyvažte jej podobně velkým kusem na druhé straně. Symetrie přináší pocit řádu a uklidnění.

Jak uspořádat nábytek v obývacím pokoji?

Hrajte si s barvami a texturami

Barvy a textury mohou významně ovlivnit vnímání prostoru. Světlé barvy opticky zvětšují místnost, zatímco tmavé barvy ji mohou zútulnit. Textury přidávají hloubku a zajímavost. Nebojte se kombinovat různé materiály, jako je dřevo, kov, textil nebo sklo.

Osobní doteky a dekorace

Nezapomeňte do svého obývacího pokoje přidat osobní doteky, jako jsou rodinné fotografie, obrazy, květiny nebo dekorativní polštáře. Tyto prvky dodají místnosti charakter a udělají ji více útulnou.

Pravidelně revidujte a upravujte

Potřeby a preference se časem mění, proto se nebojte pravidelně revidovat uspořádání nábytku a upravovat jej podle aktuálních potřeb. Flexibilita je důležitá pro dlouhodobou spokojenost s vaším obývacím pokojem.