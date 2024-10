Sedací souprava je centrem většiny obývacích pokojů, a proto by její výběr neměl být uspěchaný. Tento kus nábytku se stává místem odpočinku, setkávání rodiny, ale i oblíbeným místem pro sledování filmů či čtení knih. Jak ale vybrat tu pravou, která vám bude sloužit roky?

Správný výběr sedací soupravy není jen o vzhledu. Kvalitní pohovka by měla být pohodlná, funkční a odolná. Navíc by měla ladit s ostatním vybavením interiéru a samozřejmě splňovat vaše specifické potřeby. Než se tedy vydáte do obchodu nebo začnete procházet online nabídky, zamyslete se nad následujícími faktory.

Podívejte se na inspiraci pro tento rok:

Zdroj: Youtube

Velikost a tvar sedací soupravy

Při výběru velikosti pohovky je důležité zohlednit velikost místnosti. Do menších prostor se hodí kompaktnější pohovky, zatímco ve větším obývacím pokoji si můžete dovolit rohovou nebo modulární soupravu.

Tip: Pečlivě si změřte prostor, kde bude pohovka stát, včetně dveří a přístupových cest. Není nic horšího než zakoupit krásnou sedačku a zjistit, že se nevejde do bytu nebo že blokuje průchod.

Pokud máte malý obývací pokoj, může být ideální volbou pohovka s úložným prostorem nebo rozkládací model, který přes noc proměníte v pohodlné lůžko. Naopak v prostornějších místnostech máte více možností – rohové sedací soupravy nebo sestavy s křesly nabízejí více míst k sezení a vytváří příjemné místo pro setkávání.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Podívejte se, jak na výběr sedací soupravy do obývacího pokoje

Materiál: Pohodlí a údržba

Materiál potahu je další otázkou, na kterou si musíte odpovědět. Látkové sedačky jsou měkké a pohodlné, ale mohou být náchylnější k zašpinění. Kožené soupravy se snadno udržují a vypadají luxusně, ale mohou být dražší a citlivé na poškození od domácích mazlíčků.

Pokud hledáte praktické řešení, zvažte potah z mikrovlákna nebo jiného snadno čistitelného materiálu. Pro rodiny s dětmi nebo domácími mazlíčky je vhodné vybírat materiály, které odolávají skvrnám a snadno se čistí. Některé moderní textilie jsou navíc ošetřené proti absorpci tekutin, což vám může ušetřit starosti v případě drobných nehod.

Tip: Zaměřte se na snímatelné potahy. Ty lze snadno vyprat nebo vyměnit, což prodlouží životnost vaší pohovky.

Pohodlí je klíčem k úspěchu

Žádná sedací souprava není dost dobrá, pokud není pohodlná. Při výběru dbejte na to, aby výška sedáku, hloubka i tvrdost čalounění odpovídaly vašim potřebám. Pohovka by měla být dostatečně prostorná, aby umožnila pohodlný odpočinek, ale zároveň pevná, aby poskytovala oporu.

Tip: Nebojte se pohovku v obchodě vyzkoušet. Sedněte si na ni, lehněte si, a pokud je rozkládací, vyzkoušejte, jak snadno se rozkládá. Zjistěte, zda je dostatečně prostorná a jestli její tvrdost vyhovuje vám i vaší rodině.

Styl a barva: Jak sladit sedačku s interiérem?

Sedací souprava by měla ladit s celkovým stylem místnosti. Pokud máte moderní interiér, volte jednoduché tvary a neutrální barvy. Minimalistické pohovky v šedých, béžových či pastelových odstínech snadno zapadnou do většiny prostorů a působí nadčasově.

Pokud preferujete klasičtější vzhled, můžete se poohlédnout po pohovkách s dřevěnými nohami nebo detailnějším čalouněním. Pro odvážnější jedince mohou být zajímavou volbou pohovky v sytých barvách, jako je modrá, hořčicová či zelená, které dodají prostoru osobitost.

Pamatujte, že barva sedačky by měla korespondovat s ostatním vybavením a dekoracemi v místnosti. Pokud máte barevně neutrální stěny a nábytek, může být výrazná sedačka skvělým prvkem, který upoutá pozornost.

Účel a funkce sedací soupravy

Je důležité si uvědomit, jak často a pro jaké účely budete sedačku používat. Rodiny s dětmi ocení praktičnost, snadnou údržbu a možnost rozkládání. Pro občasné přespání hostů jsou ideální rozkládací modely. Pokud se naopak na pohovce chcete především válet u televize, můžete zvážit pohovku s polohovatelnými opěrkami, které poskytují více pohodlí.

Důležité je také zvážit, zda chcete modulární sedací soupravu, která vám umožní v budoucnu přeskupovat jednotlivé části podle potřeby, nebo raději zvolíte klasický model, který bude pevně stát na svém místě.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Podívejte se, jak na výběr sedací soupravy do obývacího pokoje

Jaký rozpočet na sedací soupravu?

Cenové rozpětí sedacích souprav je velmi široké. Základem je mít jasno v tom, kolik jste ochotni do nákupu investovat. Levnější modely mohou vypadat lákavě, ale často jsou méně kvalitní a jejich životnost může být kratší. Na druhou stranu, kvalitní pohovka je investicí, která se vám dlouhodobě vyplatí.

Rozhodně doporučujeme srovnávat kvalitu materiálů a konstrukce. Opravdu levné pohovky často obsahují méně odolné rámy nebo slabší čalounění, což může vést k rychlejšímu opotřebení. Nezapomeňte na pohodlí – to by mělo být na prvním místě.