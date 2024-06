Vila Clemance je jedinečná rezidence s osobitou francouzskou elegancí a šarmem, kterou tvůrci postavili v v srdci pražské Klamovky. Třípodlažní objekt nabízí šest luxusních vícepokojových bytů. Jeden z nich je vzorový a skvěle odráží současné trendy moderního bydlení.

Vila na rohu ulic Podbělohorská a Nad Klamovkou kromě šesti luxusních bytů s dispozicí 4+KK a 5+KK včetně mezonetu a nabízí budoucím obyvatelům i podzemí garáže, ve kterých bude 16 stání pro osobní automobily. Za atraktivním projektem ve vilové čtvrti Prahy 5 stojí developerská skupina OPBH DEVELOPMENT. Autorem projektu je architektonické studio ADR a MgA. Aleš Lapka. Interiér vzorového bytu navrhla přední interiérová designerka Andrea Hylmarová.

Zdroj: VLM

Návštěva vzorového bytu

Byt je zařízen s nadčasovou elegancí, která odpovídá stylu celé vily. Dobře prosvětlená orientace celého bytu a promyšlená dispozice nabízí skvělé propojení se soukromou zahradou a rozlehlými terasami. Interiéru vtiskla designérka lehkost a styl; vsadila přitom na nadstandardní prvky jak kvalitou, tak designem. Je charakteristický využitím kvalitních a neotřelých materiálů a také krásným osvětlením.

close info OPBH Development zoom_in Interiér vzorového bytu Vila Clemance, Klamovka, Praha 5 - pohled do obývacího pokoje se sedačkou a jídelním stolem

V obývacím pokoji upoutá pozornost pohodlná modulární sedačka Salamanca od dánského výrobce BoConcept. Netradiční konferenční stolek lze využít i jako lavici, odnímatelný kulatý tác může sloužit jako praktický podnos. Skříňka pod TV (Ethicraft) je vyrobena z masivního teakového dřeva a panely na stěně za ní jsou z materiálu Slate-Lite.

Jedná se o kamennou dýhu, která je aplikována do závěsných rámů a po celé stěně vytváří velmi zajímavou dominantu. Na boční zdi si můžete povšimnout modulárního policového systéme italského výrobce MOGG, který lze složit jako regály, stolek pod televizi nebo knihovnu.

close info Václav Maletínský zoom_in Interiér vzorového bytu Vila Clemance, Klamovka, Praha 5 - obývací část vzorového bytu

„Vila Clemance v sobě spojuje současné trendy bydlení a zároveň nese zcela osobité kouzlo a eleganci čistého designu, a to v prémiové lokalitě Prahy 5. Je, a věřím, že nejen pro mě, ale bude i pro její budoucí obyvatele, synonymem luxusu a kvality. Je elegantní, moderní, její krása je ale i v jednoduchosti a v prvotřídních použitých materiálech a technickém i technologickém řešení,“ Michal Horák, výkonný ředitel OPBH DEVELOPMENT

Jídelní a kuchyňská část

Jídelní stůl a židle v přechodové části do kuchyně jsou vyrobeny z přírodního dubu (firma &Tradition). Svítidla umístěná nad jídelním stolem jsou kompozice koulí z ručně foukaného skla (Panzeri, Smoke), nad sedací soupravou je kruhové svítidlo Vibia Top s velkým 80cm průměrem.

Kuchyňská linka Nobilia je atypicky řešena s ostrůvkem k vaření, který lze využít i jako jídelní stůl. V jeho keramické desce je zcela integrovaná indukční deska a tradiční „sporák“ je tak v podstatě neviditelný. Kvalitní dvířka z matného skla, podsvícení pod pracovní deskou a nápaditý systém kovových podsvícených lišt s možností snadné instalace řady doplňků povyšují kuchyň střední kategorie do nejvyšší třídy.

close info OPBH Development zoom_in Interiér vzorového bytu Vila Clemance, Klamovka, Praha 5 - pohled do kuchyně

Závěsné trubicové svítidlo nad ostrůvkem je inspirováno tvary elektrických izolátorů (Arkos Light, Loop). Závěsy v obývací části i v kuchyni jsou polopropustné a velmi vzdušné.

Hladké bílé stěny v ložnici vzorového bytu vhodně doplňuje panel za postelí, na kterém byla ručně aplikována strukturovaná stěrka s využitím šablon. Pokoj osvětluje decentní a zajímavé stropní svítidlo (Panzeri, Zero Round) a okno rámují závěsy s kovovým leskem a jednoduchým vzorem. Vhodně tak podtrhují výrazné čalouněné čelo postele značky Miotto, model Monza i panel za postelí.

Veškeré úložné skříně v bytě jsou lakované, vyrobené na míru dle návrhu designérky. „Mojí snahou bylo udržet interiér čistý, jemný a prosvětlený. Důraz jsem kladla na maximální využití prostoru i decentní schování veškerých technologií,“ vysvětlila Andrea Hylmarová.

close info Václav Maletínský zoom_in Interiér vzorového bytu Vila Clemance, Klamovka, Praha 5 - ložnice vzorového bytu

Dřevěné podlahy ESCO doplňuje dlažba Marazzi Mystone Ceppo di Gré. Koupelnová keramika Villeroy and Boch je osazena černými matnými bateriemi Hansgrohe. Chodby bytu oživují plátna českého výtvarníka Milana Sodomy.

Obývací pokoj s kuchyní a jídelní částí, ložnice, chodby, hlavní koupelna, WC a koupelna u ložnice byly vybaveny zcela, dvě menší místnosti, využitelné jako menší dětské pokoje, šatna nebo pracovna byly zatím bez nábytku.

Vila Clemance očima architekta

Architektonický záměr a řešení vily popsal její architekt MgA. Aleš Lapka z architektonického studia ADR: „Na projektu jsme jako architekti začali spolu s investorem pracovat již na konci roku 2018. Vila stojí v zastavěném území na exponovaném místě na křížení ulic Podbělohorská a Nad Klamovkou. Okolní území je charakteristické blokovou zástavbou městskými vilami z 1. poloviny minulého století a také významným parkem Klamovka. Naší snahou bylo vytvořit moderní stavbu, která svým tvarem a objemem bude přirozeně navazovat na okolní zástavbu, ale zároveň bude vůči ní kontrastní.“

Účinné vytápění a stropní chlazení

Prostorné a vzdušné interiéry bytů mají dostatek přirozeného světla a ze všech lze buď vyjít na soukromou zahradu, nebo mají terasu či terasy. Byty ve vile jsou vybaveny podlahovým topením a zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země/voda. To čerpá teplo ze čtyř vrtů o hloubce 110 m.

close info Václav Maletínský zoom_in Interiér vzorového bytu Vila Clemance, Klamovka, Praha 5 - zahájení prohlídky vzorového bytu a vily

Jde o nejúčinnější a také velmi ekologický typ čerpadla, které je v kombinaci s podlahovým topením a stropním chlazením vysoce efektivní. Čerpadlo umí využít až 70 % naakumulovaného tepla z letní sezony pro ohřev zeminy okolo vrtů a toto teplo pak využívá v zimních měsících. Je tak zajištěn maximálně úsporný provoz a minimální závislost na výkyvech cen energií. Kombinace plnohodnotného topení podlahou a chlazení stropem přitom zároveň přináší maximální komfort obyvatelům bytu.

Velkoplošná okna a rekuperace

Pro příjemné klima mají všechny byty okna s izolačními trojskly, stropní chlazení a venkovní stínící žaluzie. Větrání je zajištěno nuceně bytovými větracími jednotkami s využitím teploty odpadního vzduchu pro maximální snížení nákladů na provoz a stálý přívod čerstvého vzduchu. Ve vile je také zakomponován systém chytré domácnosti umožňující vzdálené mobilní ovládání podlahového topení, stropního chlazení, osvětlení či domácího telefonu a podobně.

V prostorách domu jsme mohli nahlédnout do dokončených místností s okny, balkony a položenými balkonovými podlahami. Další vybavení bude postupně doplňováno na základě požadavků nových majitelů bytových jednotek.

Dokončení za pár měsíců

S výstavbou vily se započalo v listopadu 2022, v současné době ve vile probíhají dokončovací práce a na červenec je plánována kolaudace. Byty jsou již v nabídce na prodej a jejich finální dokončení je plánováno na září 2024. Noví majitelé bytů se tak budou moct stěhovat už letos na podzim.

close info Václav Maletínský zoom_in Vila Clemance, Klamovka, Praha 5 - pohled na vilu

Umístění budovy v klidné části města, možnosti parkování, skvělá dostupnost městské dopravy a výborná občanská vybavenost společně s nadstandardně vybaveným vzorovým bytem rozbuší srdce nejednoho zájemce o vyladěné bydlení.

Rozzářené oči zřejmě trochu pohasnou po zjištění ceny bytových jednotek. Cena jednoho čtverečního metru byla stanovena na 200 000 Kč a bytové jednotky je možné v závislosti na jejich poloze, vybavení, počtu parkovacích míst, zahradě… získat přibližně za 25 až 40 milionů korun.

Je to hodně peněz. Na kraji města jsou rozměrově podobné nové byty o pár milionů levnější, v centru dražší. Pro spoustu lidí je to špatná zpráva, protože na takovou částku se ani široce rozvětvená rodina nesloží a získání hypotéky může být problém. Pro řadu úspěšných podnikatelů to velká překážka být nemusí.