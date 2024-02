Zapomenout na starosti všedních dnů, odpočinout si a nabrat novou energii. Přesně to slibuje malebná chaloupka v horské vesničce u Kořenova. Chtěli byste si tady dát kafe nebo tu strávit víkend? Žádný problém.

Malebná chaloupka klame tělem. Přestože nedávno prošla zásadní proměnou, vypadá, jako by se tu zastavil čas. Chaloupku si užívá rodina i její návštěvy, nezapomenutelné dny tady však může trávit každý. Třeba i vy.

Chybí vám sníh? Takhle to vypadá u Kořenova, když je parádní zima:

Zdroj: Youtube

Láska na první pohled

Do kouzelného prostředí v malé horské vesničce se investoři a životní partneři Mila Matijevic a Václav Petrů zamilovali. Připomnělo jim dětství. Genius loci se ještě zvýraznil, když se seznámili s jeho historií díky předchozí majitelce.

„Možná, že i její vzpomínky ovlivnily budoucí charakter chaloupky. Do tohoto místa jsme chtěli promítnout jednak zachování původu, tradic, řemesla, lokálnosti a současně tomu vdechnout novost, svěžest, otisk dnešní doby a otisk toho, co je blízké naší rodině,“ říkají.

close info Kubicek.studio zoom_in V chaloupce na pomezí Jizerských hor a Krkonoš si jak rodina, tak i hosté připadají jako v pohádce.

Nejen ženská energie

Každá stavba žije svůj příběh, ani u chaloupky mezi Jizerskými horami a Krkonošemi tomu není jinak. Má rodinné jméno, říká se jí Dvě sestry. Název připomíná Milu a její sestru, oslavuje ženskou energii. Tu zvýraznila i Denisa Kubíčková Strmisková, která navrhovala interiéry. Aby však měla vůbec co zařizovat, nejprve se musela chaloupka vylepšit. Zůstalo to v rodině, proměnu realizovala rodinná firma nových majitelů Projectica.

Vše, co je třeba

V chaloupce připomínající původní horskou chatu se hojně využilo dřevo, střecha je šindelová a z oken tvaroslovně odkazujících na minulost je radost pozorovat cvrkot venku. Také dispozice interiéru vychází z původního stavu. V přízemí se nachází obytná místnost s kachlovými kamny, posezením na sedačce i u stolu a s kuchyňským zázemím. Bonus představuje francouzské okno, stačí ho otevřít, udělat krok a jste venku.

Samotná kuchyně s další jídelnou se situovala do protější místnosti. Podkroví patří soukromí, tedy dvěma ložnicím, třeba pro dvě rodiny (tady se pohodlně vyspí až osm osob). Hledat horský potůček poblíž objektu netřeba, chaloupka disponuje dvěma koupelnami s toaletami.

close info Kubicek.studio zoom_in V chaloupce na pomezí Jizerských hor a Krkonoš si jak rodina, tak i hosté připadají jako v pohádce.

Na návštěvě

Jakmile vejdete dovnitř, vidíte, že jde o interiéry současné, ale s patinou minulosti. „Záměrně jsme kombinovali několik druhů a odstínů dřev, kovy a světlé tóny, v detailu se potom prostory promítá teplá oranžová barva. Mobiliář je navržený v jednoduchém tvarování a v kvalitních materiálech kovu či masivního dřeva,“ uvádí Denisa Kubíčková Strmisková. Nábytek se řešil dvěma cestami. Část je nová, šitá na míru tomuto horskému stavení, část už něco pamatuje (jde o starý nábytek, nově zrenovovaný).

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Chtěli byste bydlet na horách? Asi ne. Ale moc rád/a bych na horách trávil/a víkendy. • 28 % success_fill Asi ne. Ale moc rád/a bych na horách trávil/a víkendy. Ano, díky přírodě. • 56 % success_fill Ano, díky přírodě. Nevím, ještě jsem to nezkoušel/a. • 17 % success_fill Nevím, ještě jsem to nezkoušel/a. Hlasovalo: 18

Dokud je venku chladno, hrnek s kávou si rodina nebo ten, kdo si objekt pronajme, vychutná v teple u kachlových kamen. Ale až bude více sluníčka, možná si raději sedne na zápraží. A vrátí se v čase.

Zdroj: Projectica, denisastrmiskova.com, linka.news