Chcete zhubnout, ale nejde to? Možná je to malým pohybem, možná špatnou dietou, možná třeba genetickou predispozicí. A možná jen špatnou barvou na stěnách.

Barvy stěn v kuchyni mohou mít překvapivý vliv na vaši chuť k jídlu a úspěch při hubnutí. Místní malíři radí, jakým odstínům se vyhnout, a které naopak zvolit, abyste podpořili své snahy o zhubnutí.

Zdroj: Youtube

Červená a oranžová: Barvy, které zvyšují chuť k jídlu

Červená barva je spojována se zvýšenou energií a vzrušením, zatímco oranžová vyvolává pocit tepla a útulnosti. Obě tyto barvy však mohou mít i negativní vliv na náš apetit.

Výzkum ukazuje, že oranžová je stimulující barva, která spouští v mozku uvolňování určitých chemických látek, což vede k větší konzumaci jídla. Protože zvyšuje okysličený průtok krve do mozku, oranžová nebo červená barva může zvýšit chuť k jídlu a vést k přejídání. Na základě těchto informací by místní malíři neměli doporučovat malování stěn v kuchyni těmito barvami, pokud je cílem snížení chuti k jídlu.

Speciální růžová Baker-Miller Pink

Na druhé straně třeba modelka Kendall Jenner pro rozhovor v časopisu Elle uvedla, že si nechala vymalovat stěnu v obývacím pokoji specifickou růžovou barvou známou jako Baker-Miller Pink.

Tato barva byla v 80. letech zkoumána Office of Naval Research and Health, Weight and Stress Clinic na Johns Hopkins University. Ano, skutečně. Barva byla zkoumána vojenskými výzkumníky. Výsledky ukázaly, že více než třetina z 1 700 účastníků studie pociťovala snížení chuti k jídlu díky působení této barvy, i když to nebylo úplně to, co potřebovala armáda zjistit.

Zajímavost: Barva Baker-Miller Pink Speciální odstín růžové nazvaný Baker-Miller Pink byl v 80. letech zkoumán pro své potenciální účinky na lidské chování a emoce. Tato barva byla pojmenována po dvou výzkumnících, Alexanderovi G. Bakerovi a Johnu J. Millerovi, kteří se zabývali jejím vlivem na agresi a stres. Některé věznice dokonce používaly Baker-Miller Pink na stěnách cel pro uklidnění vězňů.

Vliv barev na chuť k jídlu - omezený a nekonzistentní výzkum

Je důležité poznamenat, že ačkoliv některé studie naznačují možný vliv barev na naše stravovací návyky, výzkum v této oblasti je poměrně omezený a výsledky nejsou vždy konzistentní. Vliv barvy na náladu a chování může být do značné míry subjektivní a závislý na individuálních zkušenostech a kulturních asociacích.

Zatímco některé zdroje tvrdí, že barvy jako tyrkysová mohou vést ke zvýšení hladu, jiné naopak spojují modrou, zelenou a růžovou s toxickými nebo zkaženými potravinami, a tedy s potenciálem snížit chuť k jídlu. Vzhledem k omezenému a nekonzistentnímu charakteru dostupného výzkumu je třeba být opatrný při vyvozování jednoznačných závěrů o vlivu barvy nátěru na stěnu na stimulaci nebo potlačení chuti k jídlu.

Proč malovali zvířata? close info Inna Sukhova / Shutterstock Obraz s rybami Víte, proč se v minulých stoletích tolik objevovali obrazy zvířat na obrazech? Proč se dělaly jejich zátiší? Protože se věřilo, že zvyšují chuť k jídlu. Také si všimněte, že tyto obrazy najdete především v jídelnách a salonech, kde se podávalo jídlo.

Je také důležité mít na paměti, že naše stravovací návyky a chování jsou ovlivňovány celou řadou faktorů, včetně psychologických, sociálních a environmentálních aspektů. Barva stěn v kuchyni může hrát určitou roli, ale rozhodně není jediným nebo hlavním determinantem našeho apetitu a stravovacích vzorců.

Pokud tedy zvažujete změnu barvy v kuchyni s cílem ovlivnit svou chuť k jídlu a podpořit hubnutí, je dobré být realističtí v očekáváních. I když některé barvy mohou mít mírný vliv, není to zázračné řešení. Zdravé stravovací návyky, pravidelná fyzická aktivita a celkově vyvážený životní styl jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu při kontrole hmotnosti.