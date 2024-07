Léto je parádní čas, který přeje odpočinku, dovoleným a koupání, ale také mnohdy až tropickým vedrům. Jak je doma lépe snášet? Naučte se správně větrat.

Někdo horka miluje, jiný je nenávidí, nicméně pobývat v přehřátém interiéru celý den unaví každého. Přitom kromě účinné klimatizace pomůže docela obyčejná věc - správné větrání. A právě v tom často chybujeme.

Ale udržet doma chládek v létě se dá i bez klimatizace:

Teploty rok od roku stoupají

Bez ohledu na váš názor na globální oteplování platí: průměrné teploty ovzduší stále rostou. Podle webu ČHMÚ jsme vloni v Česku prožili nejteplejší rok od roku 1961. Červenec se pohyboval +1,3 °C nad průměrnou teplotou a září s +3,5 °C nad průměrem dokonce patřilo prvenství (šlo o dosud nejteplejší září zaznamenané na území ČR).

close info Alphavector / Shutterstock zoom_in Nejlepší větrání v létě: ven pouštíte teplejší vzduch, dovnitř proudí o něco chladnější

Také v letošním květnu a červnu se teplota pohybovala o 1,4 °C výše oproti standardu v letech 1991 až 2020. A červen 2024 přinesl hned 9 tropických dnů! Je jasné, že stoupající teploty venku se odráží i u nás doma, interiéry se stále více přehřívají.

Největší chyba, kterou děláme

Nejjednodušším a nejlevnějším řešením, jak v interiéru omezit šílené vedro, je správné větrání. Jenže právě v tom mnozí z nás chybují. Když je venku více stupňů než doma, větráním pouštíte do interiéru teplo, tedy děláte opak toho, co chcete. Nejteplejší vzduch je také nejvíce vlhký. Pozor i na to, že čím je teplotní rozdíl mezi vnitřním a venkovním prostředím nižší, tím se zpomaluje výměna vzduchu.

Jak větrat správně, když je vedro

S přehříváním se nejvíce potýkají místnosti orientované na jih a západ, nejméně pak ty, jež směřují na sever. Východní strana bývá prosluněná ráno, zato večer, kdy už tímto směrem nesvítí slunce, je chladnější.

close info Vekra zoom_in V kuchyni pomůže správné větrání nejen zkrotit vysokou teplotu, ale také odvést páru a pachy vzniklé vařením. Dřevohliníkovým oknům Vekra Alu Design ani vyšší vlhkost neublíží

„Nejvhodnější je větrat jen ráno a večer, dokud je venku ještě relativně chladno. Pokud máte byt orientovaný na více světových stran, je ideální na jedné straně otevřít okna dokořán a na té opačné klidně jen na ventilaci. Přes den je zase zavřete a místnosti zatemněte,“ radí Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení. Jak dlouho větrat? Okna (i francouzská nebo balkonové či terasové dveře) otevřete asi na 20 až 30 minut.

Chcete-li si chládek více "pojistit", můžete brzo ráno či pozdě večer otevřít i vstupní dveře do bytu či domu. Okna a vchodové dveře (či jiná okna) v protilehlých stěnách umožňují efektivní příčné větrání.

Pozor na mikroventilaci

Moderní okna už jsou standardně vybavená funkcí ventilace nebo i mikroventilace, která vytváří mezi okenním rámem a křídlem drobnou štěrbinu. Když venku mírně fouká, případně je doma zapnutý odsavač par či ventilátor, mikroventilace podpoří proudění vzduchu v místnosti.

Nechybujte ale v tom, že necháte okna na ventilaci a odejdete z domova. „Takové okno je v podstatě otevřené a zloděj si ho bez větší námahy otevře dokořán,“ upozorňuje Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra.

Správné větrání podpořte stíněním

Větrat ve vhodný čas a současně mít zatažené závěsy nebo jiné stínění je nejlevnější. Počítejte však s tím, že interiérová stínicí technika ochrání před sluncem, nicméně ve srovnání s exteriérovým stíněním méně izoluje teplo zvenčí.

„V případě venkovního stínění jsou ideální žaluzie, které ani v zataženém stavu nebrání proudění čerstvého vzduchu. Stejně tak screenová clona vybavená standardní technickou tkaninou umožňuje větrání. Nejhůře jsou na tom z tohoto pohledu venkovní rolety, které místnost dokážou zcela zatemnit, zároveň ale proudění vzduchu zabraňují,“ upřesňuje Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti Vekra.