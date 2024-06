V posledních letech se dostávají do popředí místo výrazných hran spíše organické tvary. Můžete je vidět na pohovkách, dřevěném nábytku i na dekoracích. Proč byste měli dát zaobleným siluetám prostor i vy?

Při navrhování každé místnosti je klíčový výběr nábytku, který by měl být nejen funkční a hezký, ale měl by i působit dobře. Zaoblené hrany a organické tvary, které můžeme najít v přírodě, jsou v interiérovém designu trendy a hojně jej využívají i světoví výrobci nábytku a designéři.

Kde se vzal organický styl bydlení?

Organický design vznikl ve 40. letech v USA, jako reakce na hnutí Bauhaus a jeho přísný pravoúhlý funkcionalismus. Jeho začátek odstartovala soutěž Muzea moderního umění v New Yorku. Zvítězili v ní Charles Eames a Eero Saarinen s designem čalouněné židle z ohýbané překližky. Právě Charles Eames s manželkou Ray se stali hlavními představiteli organického designu v tvorbě nábytku a jejich díla se dodnes považují za ikonická.

S útulným interiérem jde ruku v ruce i výběr barev. Podívejte se, jak je správně vybrat:

Organické siluety v interiéru

Síla oblých a organických tvarů spočívá v tom, že jsou měkké, a vytvářejí tak příjemnou atmosféru v místnosti. Další velkou výhodou je, že oblé tvary opticky poskytují více prostoru, protože místnost nepůsobí tak přeplněným dojmem. Zajímavé je kombinovat oblé tvary s rovnými liniemi. To vnese do vašeho interiéru hravost a rovnováhu. Co vše můžete do svého domova pořídit?

Zakřivené pohovky a oblá křesla v obýváku,

volně stojící vany v koupelně,

oválný stůl v jídelně,

svítidla se zakřivenými liniemi,

koberce s abstraktními grafickými motivy,

kulatá a oválná zrcadla v interiéru,

doplňky v přírodních tvarech (podnos ve tvaru listu, váza jako lastura).