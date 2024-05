Sušičky prádla si pořizujeme, abychom neztráceli čas a šetřili naše ruce. Ale i doba sušení prádla v sušičce se dá ještě zkrátit, a tím snížit účet za provoz sušičky. Dokážou to tihle malí pomocníci. Používáte je?

Není to tajný trik ani složitá technologie: urychlit sušicí cyklus v sušičce pomáhají sušicí míčky. Nestojí moc a dají se použít opakovaně. Udává se, že doba sušení v sušičce se díky sušicím míčkům zkrátí o 20 až 25 procent, ale například tento zdroj uvádí zkrácení sušení v sušičce až o 28 procent.

Co se stane, když dáte do pračky nebo sušičky zmačkaný alobal? Podívejte se na video a sami rozhodněte, jestli to zkusíte taky:

Věc k nezaplacení

Výrobci tuhle praktickou věc označují různě. Většinou má kulatý tvar jako tenisák nebo vám může připomínat malý rehabilitační míček s výstupky, prodává se i tvar vajíčka či "šroubovice" s výstupky.

Sušicí koule/míček se často vyrábí z plastu nebo z vlny. Někdo ale zkouší dávat do sušičky skutečné tenisáky...

Chcete si vyrobit vlastní sušicí koule za hubičku? Tady máte návod.

close info Heureka zoom_in Zleva: míček do sušičky Dr. Beckmann plus vůně, vlněné koule do sušičky prádla Nanolab

Proč dávat míčky do sušičky

Sušicí koule/míčky, vajíčka či šroubovice pomáhají oddělovat jednotlivé vrstvy oblečení a textilu, aby se prádlo sušilo co nejvíce rovnoměrně, nezamotávalo se do sebe. Teplý vzduch pak má šanci snáze cirkulovat, proto se prádlo lépe a rychleji vysuší. Textile a tkaniny se změkčují.

A vlněné míčky můžete pokapat esenciálním vonným olejíčkem, a tak si oblečení a prádlo příjemně provonět. Ale tuhle voňavou možnost nabízí i některé plastové sušicí koule. Sušicí míčky také eliminují nepříjemné "rány" způsobené statickou elektřinou.

close info Philco / Shutterstock zoom_in Senzoricky řízená kondenzační sušička s tepelným čerpadlem Philco PDCI 10 D King šetří už ze své podstaty, patří do energetické třídy A+++. Usuší až 10 kg prádla

Další šetření času, námahy i elektřiny

Čím méně pomačkané oblečení ze sušičky vyndáte, tím máte méně práce se žehlením a ušetříte další čas a peníze za nespotřebovanou elektřinu. Sušicí koule slibují, že se pomačkání sníží dokonce až o 30 procent.

Co ještě urychlí sušení v sušičce

Podpořit sušení v sušičce pomáhá předchozí ždímání prádla v pračce. 1000 otáček bubnu pračky za minutu berte jako doporučované minimum. Sušte textilie stejného druhu. Když namícháte froté materiál vyšší gramáže se syntetikou lehkou jako pírko, výsledek nebude uspokojivý (něco je vysušené, jiné ne, případně něco bude vysušené a jiné zbytečně přesušené). Pokud to lze, nedávejte do sušičky extra malé a extra velké kusy prádla. Sušicí míčky pomáhají, ale kouzelníci to nejsou. Dbejte na pravidelné čištění filtrů v sušičkách. Zanesený filtr stejně jako ucpaný kondenzátor zbytečně prodlužují dobu sušení.

