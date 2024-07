Kvůli nedostatku novostaveb mají v současnosti zelenou rekonstrukce starých bytů. Tato garsonka ale vsadila na barvy, které odkazují na jeden ze symbolů českého státu.

Potenciál na nápaditý byt objevil architekt v secesním domě v Praze už v roce 2020, samotná proměna garsonky proběhla loni. Kromě Jakuba Žohy z ateliéru New Architecture se na ní podílely architektka Alena Füllsacková a interiérová designérka Marianna Zawolek. Projekt přihlásili do soutěže Interiér roku 2023 a zvítězili v kategorii Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení.

Dva v jednom

Původně zde byla kuchyň s komorou, pak prostor sloužil jako ordinace. Dnes jde o garsonku s plochou 35 m2, k níž patří velká terasa směřující do vnitrobloku. Právě terasa a přirozeně dopadající světlo do interiéru architekta zaujaly natolik, že se současně stal investorem.

close info Iveta Kulhavá zoom_in Zadní část terasy převzala roli venkovního obývacího pokoje. Na dlažbě jsou volně položené kazety s rozchodníky, zadržující dešťovku

Dům nedávno prošel rekonstrukcí, což byla výhoda – mohl mluvit do změn dispozice bytu. Kde to šlo, tam se odstranily příčky, kromě vchodových dveří najdete v garsonce už jen jedny další, vedou do koupelny s toaletou.

Inspirace z cest

Autor zmiňuje, že odvahu k výrazným barvám načerpal při cestách po Jižní Americe a Mexiku. „Už dlouho mám v oblibě modrou, ale teprve na jiném kontinentu jsem objevil pestré používání barev. Byla to úplně jiná zkušenost, než na co jsme zvyklí v Evropě,“ vypráví.

Barvy trikolóry uplatnil v celých plochách. Výrazná červená tak vítá příchozí hned u vstupu v podobě výmalby stěn, dominantní modrá se využila na pobytové patro. Interiérem se prolínají i v detailech. Jejich sytost vyvažuje bílá a šedá, útulnost podporuje dubové dřevo na podlaze hlavního obytného prostoru (v chodbě a koupelně je z praktických důvodů dlažba).

Hrátky s úhly a výškou

Elegantní proměna garsonky je daná několika faktory. Patří k nim situování většiny úložných prostor do chodby, účelné použití mobilního nábytku a vytvoření pobytového patra díky výšce stropu 3,6 metru. „Aby bydlení neztratilo na vzdušnosti, rozhodl jsem se pro patro tvořené dvěma pootočenými deskami položenými na sobě. Je vyrobené z oceli, zajišťuje dostatečnou pevnost a přitom vypadá subtilně,“ vysvětluje Jakub Žoha. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

