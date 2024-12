Rekonstrukce proměnila byt v Brně na místo moderního bydlení pro mladou rodinu. Architektka Iva Zezulová v zajímavém návrhu spojila staré s novým a vytvořila prostor, který bude dlouho vyhovovat potřebám a vkusu majitelů.

Průběh rekonstrukce provázelo nejdříve radostné očekávání a později narození dcerky Sáry. V zadání majitelů se tak odrážely nejen jejich představy o moderním bydlení, ale i jeho přizpůsobení životnímu stylu mladé rodiny.

close info Jakub Jurdič zoom_in Kuchyňskou linku tvoří dvě části. U nosné stěny je tmavě modrá s dubovou nikou, dřezem a úložným prostorem. Druhou částí je vzdušný ostrůvek, který umožňuje oční kontakt s hosty, ale zároveň odděluje kuchyni od jídelního stolu

Ivu Zezulovou z architektonického studia IAK oslovili na základě její předchozí práce ve vile, která byla postavena na začátku 20. století, stejně jako jejich nově pořízený byt. Architektka projekt nazvala Byt pro Sáru a po úspěšné realizaci ho přihlásila do soutěže Interiér roku v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce.

Hlavní vize

Prostor o rozloze 100 m2 užívali před prodejem podnájemníci a jeho stav ani vybavení nijak nevybočovaly z běžných standardů. Hlavním cílem bylo vytvořit interiér, jež bude vyhovovat vkusu a potřebám nových majitelů.

„Dispozičně nebylo třeba byt výrazně měnit, ale na několik úprav došlo. Na úkor obývacího pokoje vznikla šatna, která je přístupná přímo z chodby. Technickou část v podobě kotle s pračkou jsem přemístila do komory, aby nepřekážely v koupelně,“ popisuje architektka Iva Zezulová.

Život v barvách

Na první pohled je v bytě patrný soulad barev. „Klientka si velmi přála použít přírodní materiály a výrazné barvy. Kromě modré kuchyňské linky jsme vytvořili žluté hnízdo v předsíni, které nabízí pohodlí při obouvání pro celou rodinu. Na podlahách jsou dubové parkety, u nábytku jsme hodně pracovali s kombinací černého kovu a dubové dýhy, aby se celá myšlenka propojila,“ přibližuje koncept autorka.

close info Jakub Jurdič zoom_in Velkorysý byt v Brně nabízí majitelům vše, co si od nového bydlení přáli pro sebe a svou dceru, která během rekonstrukce přišla na svět

Netradičním způsobem je do prostoru začleněna barevná šestiúhelníková dlažba, která přechází přímo do parket. „Dlaždice do koupelny, toalety a komory si klienti vybrali sami a mě napadlo, že bychom je mohli prokreslit do chodby. Technicky to bylo náročnější, jednotlivá navázání se musela opravovat nadvakrát, ale nakonec se vše podařilo.“ (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

