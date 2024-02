Podívejte se, co se stane, když se do rekonstrukce starého bytu pustí mladí architekti a designéři. S úctou k minulosti a s nápady ryze současnými.

Prostorný byt o užitné ploše 170 m² zabírá patro jednoho nárožního bytového domu v Klatovech. Prvorepublikový objekt nechal postavit před necelými 100 lety pradědeček architekta a designéra Matěje Janského, který s Cyrilem Dunděrou a Jáchymem Janským řešili rekonstrukci. Zůstalo to „doma“, byt se měnil pro pravnučku Alžbětu, jejího manžela Michaela a jejich dvě děti.

Otevřít, restaurovat, přidávat

„Přesvědčili jsme investory, že by bylo vhodné využít rekonstrukci pro velkorysou změnu – neměnit pouze povrchy, ale také bourat, čistit a měnit dispozici pro život nové rodiny a její potřeby. Současně jsme navrhovali restaurovat maximum možných původních prvků, nové materiály volit kvalitní, které nebude třeba měnit,“ uvádí Matěj Janský.



Prakticky to znamenalo spojit některé prostory ve větší a otevřít je. Což je patrné hned po vstupu do bytu, který nemá oddělenou předsíň (vstupní halu). Ta se naopak stává součástí jídelny, na niž navazuje otevřená kuchyně. Z jídelny se prochází do obývacího pokoje, z něj zase do pracovny, následně do ložnice, za níž je koupelna.

close info Honza Zima zoom_in V ložnici se při rekonstrukci odhalila i původní výmalba, na foto vpravo vidíte křeslo Hiroi

Barevný život

Autoři rekonstrukce předběhli dobu použitím modré barvy, která se letos v různých proměnách zařadila mezi top barvy roku 2024. Ta jejich je výrazně sytě modrá, použitá na netradičním úložném nábytku vedoucím téměř přes celou jednu stěnu vstupního prostoru. Kromě své primární funkce se do obří skříně zakomponovaly dveře do dětských pokojů, do modrého světa se přidala ještě koupelna. Ovšem v dětských pokojích baví i další barva, takzvaná falunská červeň.

close info Honza Zima zoom_in Obří modrá skříň kromě úložných prostor ukrývá také dveře do dětských pokojů a navíc ještě koupelnu

Proměnlivé světlo

Byt v rohovém domě má spoustu oken, světlo do něj proudí ze všech světových stran a mnoha cestami. „Zakulaceným pásovým oknem do ulice, oknem zalomeným přes roh vnitrobloku, obyčejným plochým oknem i zprostředkovaně přes sérii několika oken,“ vysvětlují autoři. Díky tomu vznikají různorodé světelné situace. A někde světlo ve spojitosti s materiálem hraje i roli malíře.

Mezi jídelnou a obývákem jsou posuvné dveře využívající tenké smrkové švartny, jimiž proniká i světlo zapadajícího slunce, které je nízko nad obzorem. Výsledkem je zabarvení dveří doruda. A když se k tomu ještě přidají červánky, vzniká dvojitá krása.

Jedna radost za druhou

Z původních prvků se kromě posuvných dveří zachovaly a zrenovovaly rovněž parkety (obývák, jídelna), na něž navazuje marmoleum. Na minulost odkazují také drobné detaily, třeba kliky, i prostornější artefakty. Tím nejoriginálnějším, alespoň podle nás, se stalo odhalení původní výmalby v ložnici.

Autorský nábytek můžete mít i vy

Do téměř stoletého bytu hezky zapadají nové prvky. Některé s duchem minulé doby (několikametrové žebrové topné těleso v obýváku, navíc zaoblené), jiné čistě moderní. Mnohé z nich představují zhmotněné nápady značky MCDJ, jde o autorský nábytek Matěje Janského a Cyrila Dunděry, kteří také založili designérské studio JanskyDundera.

Například v obýváku vidíte modulovou sedačku Cheers pro značku Kler, stačí si vybrat a poskládat jednotlivé díly podle svých představ. Naproti ní stojí neméně variabilní policový systém MC Shelf. A v ložnici nejde přehlédnout křeslo Hiroi (dřevo, kůže) pro značku Cappellini. Je opravdu pohodlné, ostatně vyzkoušet si ho můžete sami, prodává se rovněž u nás.

Ale všímavé oči nepřehlédnou řadu dalších detailů, ať už jde o netradiční úchyty na modré skříni, kajutová okénka na dveřích, nebo kusové koberečky. Zkrátka tady je radost bydlet.

Zdroj: Linka News, JanskyDundera