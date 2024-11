Když se v rodinném domě našlo místo navíc, rodiče ho nechali proměnit pro příležitostné přespání nejstaršího syna. To není až tak neobvyklé. Výjimečná je však atmosféra zenového pokoje s japonským minimalismem, která by svědčila každému uspěchanému člověku.

Místnost obdélníkového půdorysu ve 2. patře moderního rodinného domu je zajímavá ze dvou důvodů. Prvním je prosklení pokoje z obou stran, včetně výstupu na dvě terasy. A tím druhým byla nutnost vypořádat se s jednou částečně zkosenou stěnou, která místnosti ubrala pár metrů. Podívejte se, jak s tím naložila interiérová designérka Šárka Horáková z Montesara interiors.

Mezi aktuální interiérové styly patří i japandi, které kombinuje japonskou jednoduchost se skandinávskou vřelostí.

Zdroj: Youtube

Japonsko v Česku

Pokoj o ploše 13, 2 m² slouží jako občasné zázemí pro nejstaršího syna, který má rád asijskou kulturu. Tento požadavek spolu s neobvyklým zkosením jedné stěny inspiroval designérku k návrhu minimalisticky řešeného prostoru v japonském duchu.

„Zkosená stěna byla nutná kvůli stavebním úpravám koupelny nacházející se o patro níže. Na jedné straně mě limitovala, na druhé však díky ní pokoj získal atypický prvek. Do zkosení jsem umístila 20 cm vysoké dřevěné pódium na spaní. Klasická postel by zabírala hodně místa, ani stylově by se sem nehodila," uvádí autorka návrhu.

close info Veronika Hrušková zoom_in Vlevo vidíte třídílnou posuvnou zástěnu (posuvné dveře) zvanou shoji, která je i přes své rozměry vzdušná

Jak proteplit prostor

Na pódiu je položený futon na spaní. Pódium přechází v police a skříňky po celé ploše stěny. Další úložné prostory nabízí asi 80 cm hluboké šuplíky v pódiu a ještě se u vstupu do pokoje nachází menší skříň, zakomponovaná do stěny s dveřmi. Nábytek na míru je z dubové dýhy, opatřený olejem medové barvy pro hřejivý efekt. Ten vyvažuje pocitově chladnější světlou dřevěnou podlahu a přiznaný betonový strop.

Hodně místa, hodně vzduchu

Pokoj je z obou stran prosklený. Na zkosení stěny navazuje sedací parapet, pod ním je topení. Stačí přidat pár polštářů a může se relaxovat při pohledu z okna na zelenou střechu a dál, do polí a stromů. Zároveň je zde výlez na zelenou střechu a malou terásku.

Na protější straně se nachází prosklená stěna s dveřmi na terasu. Pro zachování soukromí a v souladu s japonskou atmosférou ji designérka odclonila posuvnými zástěnami v dřevěném rámu s papírovým panelem.

Kdyby tu byli dva

Místnost je dostatečně prostorná. Pokud by v budoucnu vznikla potřeba, vejde se i pracovní stůl nebo televizor. A kdyby se stávající futon vyměnil za širší, který by pokrýval celou plochu pódia, pohodlně se tu vyspí i dvě osoby.