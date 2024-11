V pražské čtvrti na adrese Heleny Malířové proběhla v nedávné minulosti kompletní rekonstrukce původního půdního bytu 5 + 1. Architektonická kancelář Triglyph jej proměnila na moderní byt 3 + kk, který splňuje všechny potřeby dnešní rodiny.

Byt se nachází v bytovém domě zrekonstruovaném v 90. letech. V této době také bylo doplněno podkroví, ve kterém se byt nachází. Před provedenými úpravami byla rozloha 122,5 m2, po úpravách se jen mírně zvětšila na 122,8 m2.

Povedená změna dispozice

Původní dispozice vyhovovala rozlohou, ale byla poměrně neútulná. Nabízela malou předsíňku a dva pokojíky propojené dlouhou chodbou. Klíčovou změnou bylo propojení kuchyně s obývacím pokojem, což vytvořilo vzdušný, otevřený prostor, lépe vyhovující současné čtyřčlenné rodině. Kromě toho byt získal technickou místnost, druhou koupelnu a šatnu.

Architekt Josef Dastych, který je majitelem bytu, k přestavbě uvádí: „Mým cílem bylo vyzkoušet si na vlastním projektu řadu technických řešení – bezzárubňové dveře od podlahy do stropu, inteligentní domácnost, epoxidové stěrky atd. Chtěl jsem vytvořit elegantní nadčasový prostor, který se bude dobře obývat a udržovat.“

„Kladl jsem velký důraz na to, aby věci, které nemusí být vidět, vidět nebyly – méně využívané zásuvky jsou integrované do podlahy, audiotechnika je skrytá ve stěnách, reproduktory jsou také ve stěnách zcela neviditelné (!), projektor se v ložnici spouští z podhledu atd. Neomezoval jsem se za každou cenu rozpočtem, protože jsem věděl, že na této adrese si byt této velikosti velkorysý přístup zaslouží a že to ocení případně i další majitelé.“

Účelné vybavení dostalo přednost

Interiér laděný do dubového dřeva a jemných tónů byl navržen s důrazem na maximální využití prostoru. Vestavěný nábytek umožňuje snadnou údržbu a přispívá k elegantnímu vzhledu bytu. Barevnost je záměrně tlumená a nadčasová. Materiály jsou kvalitní, ale ne za každou cenu luxusní. Praktickým řešením je vinylová podlaha, která sice dřevo jen imituje, ale je lepená a tím pádem oproti dřevěné podlaze snadno opravitelná.

close info Jan Tichý zoom_in Ostrůvek kuchyňské linky

S výjimkou dětského pokoje, sedačky a jídelní sestavy byl nábytek vyroben na míru. V kuchyni byla zvolena dubová dýha a kompaktní pracovní deska, cílem bylo získat co nejsnáze udržovatelné a nadčasové vybavení.

Za zmínku stojí i noční stolky v ložnici, do kterých jsou integrovány skryté zásuvky pro případné umístění dekorativních lamp bez kabelů a neviditelné nabíječky na mobil.

close info Jan Tichý zoom_in Vybavení dětského pokoje

K významnějším změnám ve vybavení interiéru časem dojde v dětském pokoji. Zatím je v něm kusový nábytek, který je velmi vhodný pro malé děti (v současné době ve věku 2 a 4 roky). Je zaoblený, nemá ostré hrany, a snižuje tak riziko zranění. S postupným růstem dětí bude třeba jej nahradit za jiné varianty, vhodné pro školáky .

Ložnice pro dokonalý odpočinek

Nejzajímavější a nejpůsobivější prostor rekonstruovaného bytu je zřejmě ložnice. „Šlo mi o to, aby byla opravdu místem odpočinku. Takže kromě postele, nočních stolků a pár poliček ji nic neruší,“ vysvětluje Josef Dastych.

close info Jan Tichý zoom_in Pohled do ložnice rekonstruovaného bytu

„Dokonce když zavřete všechny bezzárubňové dveře, zmizí svým povrchem v barvě omítky a tapety. Hlavní efekt dělá lístkové stropní svítidlo a právě výrazná tapeta. Každá stěna je jiná (tapeta, dřevo, omítka a závěs) a přitom vše působí jednotně. Veškerá technologie je přítomná, ale zcela nerušivá.“

Otevřený koncept: Prostor, který žije s rodinou

Jednou z největších předností rekonstrukce byl otevřený koncept, který propojil kuchyň s obývacím prostorem. Tento design nejenže opticky zvětšil byt, ale také podpořil rodinnou interakci. Pracovna, umístěná ve zkosené části obývacího pokoje, nabízí tiché a funkční místo pro práci i relaxaci.

Při rekonstrukci se podařilo o 5 centimetrů zvýšit stropy. Možná to není mnoho, ale tato míra byla dostačující a rozhodná pro snazší integraci podhledových svítidel a kabelových rozvodů. Usnadnila i zavedení inteligentního systému ovládání domácnosti, který zajišťuje komfortní řízení osvětlení, vytápění a stínění.

„Cílem bylo vytvořit interiér, který je nadčasový, praktický a přizpůsobený rodinným potřebám,“ vysvětluje architekt Josef Dastych z kanceláře Triglyph. Díky své inovativnosti a funkčnímu designu byla rekonstrukce přihlášena do prestižní soutěže Interiér roku 2021.

