Jak přistoupit k rekonstrukci staršího bytu v pražské historické zástavbě? Třeba tak, že spojíte staré prvky s novými. Jedny odkazují na druhé netradičním způsobem, s úctou k historii, ale bez zbytečného patosu.

Původně třípokojový byt proměnili architekt Ondřej Janků s partnerkou, výtvarnicí Lenkou Kuchárekovou, na dvoupokojový, což jim v době rekonstrukce vyhovovalo, byli dva. Byt je však řešený tak, že není problém do něj vklínit třeba dětský pokoj. A stále zůstane zachovaný luxus volného prostoru. Projekt také přihlásili do soutěže Interiér roku, kategorie Nízkonákladové bydlení.

Otevřený prostor

Byt má užitnou plochu bez balkonu 56,7 m2 a disponuje třemi okny. Netradiční je už samotný vstup provázaný s kuchyňskou linkou. Toto řešení byt nabízel i před rekonstrukcí, ale architekt pojem „otevřený prostor“ značně vylepšil.

close info Karolína Matušková / Karolína Matušková zoom_in Někde se musela použít nová podlaha, jinde se zachovala původní, což je také případ ložnice se smrkovými prkny

Zrušil příčku mezi vstupní částí a obývákem s jídelnou, který vznikl spojením dvou pokojů a původní koupelny. Světelné podmínky mění i luxferová stěna mezi novou ložnicí s oknem a navazující koupelnou bez přirozeného osvětlení. Pocit vzdušnosti a světla dále umocňuje přístup investorů k nábytku v duchu „méně je více“. Hodně pomáhá i světlá výška kolem 3 metrů.

Pod povrchem

„U každé rekonstrukce hledám, co je hodnotné a vhodné zachovat a na čem se dá stavět. Genia loci, motiv, téma či stavební prvky. Do toho pak vkládám novou současnou vrstvu, která je jasně viditelná, ale historické prvky interiéru nepřepisuje, spíše na ně navazuje a rozvíjí je,“ říká Ondřej Janků.

Co to znamená prakticky? V bytě se například použily staré kazetové dřevěné dveře i s rámem zasazené do luxferové stěny. Investoři je sehnali téměř na druhém konci republiky z jedné bouračky. Dubové parkety jsou pro interiéry z doby 1. republiky typické, byť v tomto případě jde o novou podlahovou krytinu.

Tip pro všímavé – odraz parket lze tušit v unikátní duhové plechové skříni. Netradiční je i skrytí odpadního a vodovodního potrubí, které zůstalo po rekonstrukci v rohu hlavní obytné části. Jak říká Ondřej Janků, mohli ho nechat zazdít do zvukově izolační šachty. Ale proč, když textilní „objetí“ zvané turnýra, které navrhla Lenka Kucháreková, barevně splývá se stěnami, nezabírá centimetry a zvuk vody nikoho neruší.

Duhová skrýš

Místo samostatné šatny, na niž nezbylo místo, návštěvníky překvapí monumentální duhová skříň v obýváku. Kus nábytku z plechových dílců byl poměrně drahým experimentem, u kterého si Ondřej s Lenkou nebyli jisti výsledkem. Ale dopadl nad očekávání. A přestože se architekt brání označení „umělecké dílo“, duhový dekor vzniklý galvanickým pokovováním tak skutečně působí.

close info Karolína Matušková, COLLARCH / Karolína Matušková, COLLARCH zoom_in Hlavní obytné centrum s jídelnou vzniklo propojením dvou původních pokojů a koupelny, nyní nabízí příjemných 24,3 m²

Chcete se o zajímavé rekonstrukci dozvědět více informací?

Vybudování atypických úložných prostor

Materiály skříní, skříněk a podlah

Volba osvětlení a jeho zavěšení

Zapojení do soutěže Interiér roku

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v dubnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 21. března 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada