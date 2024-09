Rekonstrukce kuchyně je finančně náročný projekt. Je proto důležité věnovat dostatek času pečlivému plánování, abyste si vytvořili prostor, který bude praktický a estetický. Podívejte se, co vše je před rekonstrukcí třeba promyslet.

Vytvoření ideální kuchyně nezačíná v obchodě s nábytkem, ale u vás doma. Nejdůležitější je pochopit, jak bude nová kuchyně zapadat do vašeho denního režimu a jaké specifické požadavky na prostor máte. V kuchyni se odehrává řada činností, a proto je klíčové mít na paměti funkčnost i praktické detaily. Chcete přece, aby se vám dobře vařilo a abyste se v kuchyni cítili pohodlně.

1. Prostor a rozmístění

Plánování začněte tím, že si změříte prostor a zamyslíte se nad tím, jakým způsobem budete kuchyni využívat. Hlavní slovo by ale vždy měla mít funkčnost.

Mějte na paměti, že pracovní plocha by měla být široká minimálně 60 cm a výška linky by měla odpovídat vaší výšce – ideálně 18-20 cm pod vašimi lokty. To vám zajistí, že se nebudete muset při práci v kuchyni hrbit. Navíc je důležité plánovat kuchyni v tzv. pracovních zónách – prostor pro přípravu, vaření a mytí by měl být logicky uspořádán a snadno přístupný.

2. Technické detaily a rozvody

Při plánování rekonstrukce kuchyně je potřeba myslet také na technické detaily. Je například nutné přizpůsobit kuchyni stávajícím rozvodům vody, elektřiny či plynu. Pokud však chcete přesunout dřez nebo sporák na jiné místo, musíte přesunout i rozvody. Proto je dobré mít jasno v tom, zda jsou vaše plány reálné s ohledem na stávající dispozice.

Podívejte se na pět nejčastějších chyb při rekonstrukci kuchyně od profesionálů:

Zdroj: Youtube

3. Výběr správných materiálů a spotřebičů

Kromě rozvržení a technických náležitostí je dalším důležitým bodem volba materiálů a kuchyňských spotřebičů. Kvalitní pracovní deska by měla být odolná vůči poškození a snadno udržovatelná.

Co se týče spotřebičů, stále více domácností volí vestavěné varianty, které přispívají k estetickému vzhledu kuchyně. Při výběru spotřebičů, jako je sporák, trouba nebo lednice, zvažte nejen jejich design, ale také energetickou náročnost.

4. Úložné prostory a organizace

Jedním z nejčastějších problémů v kuchyních bývá nedostatek úložného prostoru. Proto je důležité si dopředu rozmyslet, jak budete v kuchyni skladovat nádobí, spotřebiče a potraviny.

Moderní kuchyňské linky nabízejí variabilní vnitřní uspořádání, jako jsou výsuvné zásuvky, rohové skříňky nebo vysoké spížní skříně. Důležité je myslet nejen na to, jak bude kuchyň vypadat zvenčí, ale i zevnitř.

5. Osvětlení a detaily

Osvětlení je v kuchyni zásadní pro pohodlí a bezpečnost při přípravě jídla. Kromě hlavního osvětlení nad kuchyňskou linkou je dobré mít i bodová svítidla nebo diody nad pracovní plochou. Pokud rádi vaříte večer, dobrou volbou může být i tlumené podsvícení, které navodí příjemnou atmosféru. Při výběru osvětlení se zaměřte na jeho intenzitu a barvu – příliš studené světlo může působit nepřirozeně, zatímco teplé světlo vytvoří příjemnou atmosféru.

Rada na závěr: Nezapomeňte na estetiku

Rekonstrukce kuchyně není jen o tom, jak ji vybavit prakticky. Kuchyň by měla být také místem, kde se budete cítit dobře a kde vám bude potěšením trávit čas. Proto nezapomeňte na vzhled kuchyně. Volte barvy a materiály, které máte rádi, ale zároveň se neomrzí během pár let. Kuchyně je investicí na dlouhou dobu, a proto je důležité vybrat takové prvky, které jsou krásné, ale zároveň praktické a trvanlivé.

Při každé rekonstrukci kuchyně platí jednoduché pravidlo: čím více času věnujete plánování, tím méně problémů budete řešit během samotné realizace.